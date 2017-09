LINARES DEPORTIVO El Linares quiere frenar el descaro ofensivo del Atarfe Pablo Ortiz manejará el mediocampo de los azulillos. / ENRIQUE Joselu y Siles son baja por lesión en los azulillos, que no han recibido a tiempo el tránsfer del Palomeque y tendrán que improvisar lateral ÁNGEL MENDOZA LINARES Domingo, 10 septiembre 2017, 02:29

A las 19:00 llega a Linarejos el Atarfe, equipo joven, veloz, con muchos jugadores de la escuela del Granada y a los que conoce bien Joseba Aguado.

El técnico prepara un choque donde «tenemos muchas ganas de volver a Linarejos, para nosotros jugar en casa es muy importante. Hemos tenido un bien comienzo, sabíamos que el último partido se nos podía complicar por las lesiones y lo cortos que estamos, pero acabé contento porque pusimos toda la carne en el asador y poco a poco vamos sumando. Debemos ser un conjunto, queríamos ser competitivos y creo que lo somos, pero hay que mejorar mucho de aquí a final de año».

Del Atarfe que viene esta tarde cuenta que «es un equipo joven, con un entrenador también joven, gente con muchas ganas. En la primera jornada le ganaron al Jaén, luego empataron con el Loja y perdieron abultadamente contra el Malagueño, pero porque acabaron 2-0 en la primera parte y no tiraron la toalla, arriesgaron y al final el marcador fue amplio. Son competitivos, salen a por los partidos y eso unas veces beneficia y otras perjudica, pero son muy rápidos y al tener juventud, siempre buscan la puerta contraria con descaro».

Al pedirle a Aguado que señale a algunos de los jugadores a los que la afición minera debe seguir, recuerda que «Marcos Toro es un lateral e interior con una proyección increíble, lástima que llegamos tarde porque estaba en mi libreta para ficharlo en Linares. Tienen gente como Funes, Álex Ortega, el portero Fran o el delantero Roland, gente muy joven que viene de la cantera del Granada y que quizá ahora no tendrían sitio aquí, pero son jugadores que debemos seguir para el futuro».

Sin lateral derecho específico

El Linares tiene la sabida baja de Joselu, que la semana que viene irá al especialista para que le den cita para el contraste que determinará si debe operarse y cuándo. Siles aún está renqueante, Aguado lo prefiere reservar para la próxima jornada, quizá debute el miércoles en Maracena. Palomino, el lateral recién fichado, no podrá debutar porque su tránsfer italiano aún no ha llegado.

¿Volverá Ibra al lateral y Sergio García al centro? El primero acabó sufriendo contra el Huétor Vega, que descargó el juego por su costado y acabó generando dos goles que le costaron dos puntos a los azulillos. «Estamos manteniendo la idea que venimos trabajando, pero quizá en un momento dado podamos hacer un cambio», no da pistas Joseba Aguado.

Sí habla de Palomino, al que ha tenido a prueba semanas atrás: «Es un jugador formado en Málaga y que ha estado en una liga italiana parecida a la Segunda B, sabiendo lo importante que es allí el aspecto defensivo. Es potente, está fuerte, necesita el ritmo lógico de partido y a partir de ahí irá creciendo. Poco a poco vamos finalizando la plantilla».

Próximos fichajes

La afición está impaciente, quedan dos fichas por completar y el técnico insiste: «Lo que no podemos hacer es equivocarnos, hemos barajado muchos jugadores que por un motivo u otro se han escapado. Si no hay nada en el mercado ahora habrá que esperar a enero, pero la intención no es esa. Uno de los dos debe firmar lo antes posible (pivote-central), ver cómo funciona el equipo y si lo que nos falta para dar un salto de calidad es otro delantero, un banda o un centrocampista. Sin prisa. Primero debemos completar la parte de atrás».

Con Palomeque se ha firmado a un lateral que el año pasado fue central «y eso es lo que buscamos y cuesta encontrar, gente polivalente. Ibra tuvo que hacer de lateral el pasado domingo, Sergio García fue central pero puede ser pivote, Palomeque es lateral y central, Barba y Sergio Ortiz pueden jugar en el centro y en banda, eso nos hace un equipo más equilibrado».

Mientras el equipo azulillo afina la maquinaria y completa esas dos fichas libres, lo importante para Aguado es que el Linares se mantenga en el grupo de cabeza durante toda la primera vuelta. «Los 9 primeros ahora mismo son equipo con presupuesto y plantilla, tienen el mismo objetivo que el Linares. Hay equipos que dicen que no tienen la presión que nosotros, pero ves sus plantillas y sabes para qué están hechas, por eso estamos ante el Grupo IX más fuerte de los últimos 20 años».