Linares Deportivo El Linares quiere frenar la pegada del Martos La vuelta de Juanfran será una de las novedades importantes en el Linares. / ENRIQUE Intensidad, personalidad y estrategia son las claves que ha dado Chico a sus hombres para ganar el domingo ÁNGEL MENDOZA LINARES Viernes, 24 noviembre 2017, 01:12

No era lo que Chico esperaba después del segundo encuentro al frente del Linares, pero ayer tuvo que ponerse delante de la prensa para dar la previa del encuentro y explicar cómo está el equipo de cara a la visita al campo del Martos.

«En circunstancias normales no tenía que estar aquí, pero el martes estuve hablando con el presidente y me contó la situación, que no se había llegado a ningún acuerdo con ningún entrenador, que estaban aún de reuniones y que planificara la semana por si no viniese», dijo al sentarse el excapitán.

El club no será sancionado, pues la baja de Aguado no se tramitó en el mismo momento de comunicarle el cese, por lo que el granadino seguía siendo, a efectos federativos, el entrenador del Linares en las semanas posteriores. La jugada le ha servido para prolongar los servicios de Chico como responsable del primer equipo, sin que haya multa.

«Si eso lo ha dicho el presidente, mejor. Tampoco me han dicho cuánto tiempo más estaré, sólo hasta que se encuentre entrenador. Yo como trabajador del club, estaré aquí para este tipo de situaciones», añadió.

La semana se ha desarrollado con optimismo por los últimos resultados y el cambio de dinámica, pero además, la buena noticia, es que Braim cada vez está mejor y Juanfran ya está recuperado de su lesión.

«Juanfran ya está entrenando con normalidad, nos quedan dos sesiones y veremos el sábado cómo está todo para la convocatoria. Es difícil hacerla porque están entrenando a un nivel espectacular. Pierdo gente, pero recupero gente. Pienso en los que tenemos y trabajo con ellos para hacerlo igual o mejor que los que están. La semana pasada sacamos un equipo muy joven, esta semana podemos mezclarlo más, pero los jóvenes han demostrado que pueden competir igual que los que tienen más oficio».

Sin Admonio

Aunque ayer en estas líneas comentamos que el recurso por la segunda amarilla que había visto Admonio prosperó y el central podía jugar esta semana, eran 4 amarillas y no 3 las que tenía acumuladas, por lo que la primera que vio ante el Huétor, que sí tiene valor, le haría cumplir ciclo ante el Martos.

«Es baja importante porque se trata de un jugador asiduo, regular, que está haciendo buena campaña. Mejor que se pierda sólo un partido, hubiese sido peor que hubiera estado sancionado con la roja y luego le acarrease otra sanción. Perdemos a Admonio pero recuperamos a Josema, no miramos hacia atrás, compites con lo que tienes», dijo Chico.

Y con lo que tiene el Linares visitará a un Martos que históricamente ha sabido siempre complicarle la vida a los azulillos en sus visitas. «Es un equipo que no se nos ha dado muy bien, pero siempre hay un momento de romper esa racha. Yo confío en el equipo, llevamos una dinámica muy buena. El objetivo es seguir con esa dinámica e intentar conseguir los 3 puntos».

El provisional técnico del Linares conoce perfectamente el campo en el que jugará este domingo, t comenta que «le pasa como al nuestro cuando no aparecen las lluvias. El campo no está muy bien, hay una grada con sombra donde el hielo y el frío, pero sobre todo con las lluvias es un campo que siempre ha sufrido».

Recordó que «difícil va a ser porque conlleva que hay gente allí que ha jugado en el Linares, que es un derbi provincial, que hay muchos jugadores que les gustaría estar en el Linares o que son de aquí, así que hay un extra de motivación especial que en otros partidos no se tiene. Se les ha comunicado a los jugadores, que nosotros debemos igualar esa intensidad por ser un derbi y convencernos de que podemos conseguir los 3 puntos».

Deportividad entre vecinos

Aunque algunos de esos encuentros entre marteños y linarenses han acabado más caldeados de lo normal, Chico no espera ninguna hostilidad en esta ocasión.

«Es normal que cuando se trata de un derbi cada uno defiende lo suyo, pero somos de la misma tierra y nos tenemos que llevar bien todos con todos. Quiero que no haya problemas, les deseo todo lo mejor porque tengo allí amigos, y a la afición del Martos igual. Sería de tontos generar mal ambiente siendo de la misma provincia», apunta el de Lupión, animando a que sea una fiesta para las aficiones.

En lo que no da pistas Chico es en qué armas pondrá sobre el tapete el Linares para secar la fortaleza ofensiva de los marteños. «Eso nos lo reservamos. Si mantenemos lo intensos que estamos siendo sin balón, con balón hay tener personalidad, trabajar la estrategia, que esta categoría es fundamental, yo confío. El Martos tiene un bagaje ofensivo con los 13 goles de Vitu, tienen a Ángel Gómez, que ya le conocemos, gente por fuera como Paco Sutil y Montiel, atrás están recuperando gente, pero si se destaca algo es su potencial ofensivo».

En Martos, Chico intentará prolongar la buena racha de juego y resultados que el equipo ha tenido bajo su mando y seguir acercando al Linares a la zona de play-off.