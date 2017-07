El Linares toma ventaja en el fichaje de los cotizados León y 'Manolillo' 'Lopito' asegura que Ferrando luchó por que el club le renovase. / ENRIQUE 'Lopito' se despidió de la afición comentando que no ha recibido oferta de renovación y sabía que no contaban con él ÁNGEL MENDOZA Linares Lunes, 10 julio 2017, 00:39

¿Dónde irán 'Manolillo' y León? Real Jaén, Linares y Mancha Real, donde ya han militado, han sonado estos días como destino de dos futbolistas conocidos en la provincia, jugadores que ayudarían a ascender a Segunda B a cualquiera de los nombrados porque su calidad en Tercera está más que contrastada.

En las últimas horas, el Linares ha ganado enteros en la carrera por hacerse con los servicios de ambos para su nuevo proyecto deportivo y esta semana podrían anunciarse como cerrados, si los cauces se desarrollan por el mismo camino que en los últimos días.

Especialmente avanzadas están las negociaciones con Manuel León Expósito, lateral izquierdo de 23 años que vendría a ser el relevo de Higinio en el carril del 3. Se formó en las categorías inferiores del Séneca y dio el salto al Martos de Tercera siendo muy joven. Su explosión llegó en el Mancha Real de la 2014/15, con sólo 20 años jugó 34 partidos como titular, números que le sirvieron para dar el salto a la Balompédica Linense.

En Segunda B con La Línea, siendo sub-23, disputó 16 partidos. En busca de volver a sentirse importante, volvió a La Juventud tras el ascenso de los verdes y jugó el pasado ejercicio 34 encuentros hasta acabar el Mancha Real descendiendo.

El Linares ve en León a un jugador de futuro y, aunque los verdes llevan días intentando la contratación, el entorno del jugador apunta que lo que impedía cerrar su renovación era esa oferta tentadora del Linares que está cerca de coger.

Por otro lado, Manuel Jesús Rodríguez Muñoz también tiene una oferta de los 'mineros' sobre la mesa. Un nombre clásico en el fútbol jienense de los últimos años, 'Manolillo' ha pasado por el Baeza, el Villacarrilllo de Lasarte, Mengíbar, Martos y recaló las dos últimas temporadas en Mancha Real, donde logró el ascenso jugando 41 partidos y anotando 12 goles. La pasada campaña en Segunda B jugó 27 encuentros y sólo anotó un gol.

El de Lupión es uno de los mejores hombres de banda que puede contratar un equipo de la provincia. Ya maduro (ha cumplido 27 años ), con el aval de Alberto Lasarte que es perfecto conocedor de sus cualidades, el futuro de 'Manolillo' se decidirá esta semana y se perfila azul.

Y mientras tanto, ayer Fernando López 'Lopito' decidió que había llegado el momento de despedirse, pronto se sabrá su nuevo destino.

«Llegó el día de deciros hasta pronto, dejo la portería de Linarejos para vivir otras experiencias. No es una decisión propia, desde el 28 de mayo soy consciente que la entidad tiene abiertas las puertas para que efectúe mi salida. He estado dispuesto a todo por continuar y, a pesar de que no he recibido una invitación para salir, tampoco he recibido jamás una propuesta para continuar como azulillo. El tiempo pasa y tengo que velar por mi futuro», escribió 'Lopito' en Twitter, asegurando curiosamente que Juan Ferrando peleó por su continuidad. El guardameta jienese ha firmado por el equipo de Villarrobledo.