Linares Deportivo «Me llaman 'tigre' por ser fuerte, luchador y por el hambre de gol» Chendo ha demostrado cómo ha crecido futbolísticamente. / ENRIQUE El máximo goleador azulillo ha arrancado con acierto la temporada y valora los tres partidos que esta semana va a disputar el Linares ÁNGEL MENDOZA LINARES Viernes, 5 octubre 2018, 00:56

Si alguien tenía dudas de la calidad de Chendo Alarcón para ser el goleador de este Linares Deportivo, se le habrán disipado seguro al ver los 5 goles que lleva anotados en este arranque de competición liguera.

«Estoy contento por jugar los domingos y darle al equipo lo máximo. Por los goles también, claro, pero lo importante es que ganamos el primer partido fuera de casa y en un campo muy difícil. Ahora tenemos la vista puesta en este sábado y en seguir sumando», dice el ariete.

Un hat-trick se llevó de la visita a Alhaurino. Quién lo iba a decir cuando a los 4 minutos el partido se puso 1-0. «Sabíamos que era un campo pequeño, un partido muy físico, el rival iba a luchar con sus armas y es un campo donde ha perdido el Antequera, que es un superequipo, también perdió 5-4 el Loja. Nos hicieron un gol en un saque de banda, pero nos pusimos el mono de trabajo, empatamos pronto y le dimos la vuelta», recordó

Las redes sociales se llenaron de imágenes felinas, gol tras gol, y esta semana su imagen es la protagonista del cartel del partido contra el Vélez animando al público con el lema «Linarejos tiene que rugir», algo a lo que ha contestado el Vélez entrando en un simpático duelo de gestores de Twiter. Divertido, sí, ¿pero de dónde le viene al delantero el sobrenombre del 'tigre'?

«Hace ya unos 5 años, un hombre en la grada me lo empezó a llamar cuando estaba en Almagro y la cosa cuajó, se fue quedando lo del 'tigre', ahora viene conmigo y me gusta. Supongo que es por mi estilo de juego, se asemeja mucho a la imagen de este animal. Me llaman tigre por ser físicamente fuerte, luchador en cada balón, y por esa hambre de gol que tengo todos los partidos», relató Chendo.

Y no es sólo 'el tigre', el Linares ha demostrado que tiene un tridente de calidad para afrontar la temporada y la llegada de Javi Bolo fue la guinda del pastel, porque se entiende a la perfección con Chendo arriba y estos dos últimos partidos que han actuado juntos ha sido una sorpresa ver lo fácil que se han adaptado. Y luego está Beda, el jugón, aunque parece difícil que el público pueda ver a los tres de inicio y siempre es bueno tener una bala en el banquillo para aportar refresco.

«Somos tres buenos delanteros, puede jugar cualquiera. Hay una competencia sana y el que tiene que jugar lo hace lo mejor posible. Llevo dos partidos con Javi Bolo y me he entendido a la perfección, nos ayudamos mucho. El pasado fin de semana estuve fino de cara a puerta y marqué tres goles, pero otro día les tocará a mis compañeros. Bolo tiene mucho gol y Beda una enorme calidad», comentó el pichichi particular de los azulillos.

A este ritmo, por fin este año sí puede haber un tridente de 50 goles por temporada, o algo más que un tridente, porque Espejo ha tenido ya una docena de buenas ocasiones, Barba deja sus pinceladas cada partido buscando su gol, Bazán también es conocido por su buena definición, Chinchilla es muy vertical y Lara, por citar algunos, y Josema ya se sabe lo peligroso que es a balón parado.

«Lo importante es que este Linares genera muchas ocasiones de gol y todos tenemos nuestra oportunidad en un partido. Luego todo depende de que el balón entre. Hay partidos que no hemos ganado fuera de casa en los que merecimos puntuar por ocasiones», recordó Chendo Alarcón.

Lo más difícil, el derbi

Este sábado a las 19:00 llega el Vélez, el jueves a Martos y el domingo en Linarejos contra el Atarfe. Para el goleador «podemos decir que el más difícil es el de Martos, porque es un derbi fuera de casa, pero conozco a los tres equipos a los que nos enfrentamos y serán todos complicados. El Atarfe no ha empezado bien, pero tiene un once inicial que es muy fuerte. El Martos cuenta este año con gente de superior categoría que se están acoplando bien».

Chendo agradece que las directivas de Martos y Linares hayan acordado adelantar el derbi al jueves «porque se ha ganado un día y era una paliza para los dos equipos jugar un viernes el derbi y volver a jugar el domingo, no hay tiempo de recuperación y sólo puede acarrear lesiones. Además ya hay compañeros con molestias a estas alturas del campeonato, gente que acumula muchos minutos, y es mejor tener un par de día de descanso para llegar al cien por cien. Por suerte, tenemos una plantilla donde cualquiera que juega, lo hace bien».

Centrándose en la próxima visita del Vélez, Chendo lo calificó como «un partido especial, saben a lo que vienen a Linarejos y que vamos a dar el 120% ante nuestra afición. Conozco a los jugadores y al entrenador, me gusta mucho su estilo porque además tienen grandes jugadores. Estamos trabajando muy bien, con confianza, vamos a dejar aquí los 3 puntos entre todos».

¿Volveremos a ver ante el Vélez a un Linares con 3 defensas, 2 delanteros y 2 carrileros que son casi extremos? Los malagueños son un rival muy ofensivo y puede que exijan al Linares cambiar de sistema en el arranque de partido, aunque la afición está encantada con el estilo de Juan Arsenal. Hacía muchos años que no se veía un Linares tan ofensivo y con un fútbol tan alegre, que llega al área con cuatro, cinco y hasta seis jugadores.

«Por fortuna, tenemos un entrenador cuya idea de fútbol es tener siempre el balón, es el protagonista, y llevamos el peso del partido sin olvidarnos de que muchos equipos tienen campos de dimensiones pequeñas. Ahí tampoco nos vamos a suicidar a la hora de sacar el balón jugado, fuera de casa hay que ser más prácticos, pero sin perder la identidad, como ante el Alhaurino. En Linarejos sabemos que mandamos nosotros», concluyó Chendo Alarcón, contento ayer de ver a su equipo en puestos de play-off.