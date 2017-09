Linares Deportivo No llegó el tránsfer de Omar al Linares Sin Jorge Barba, el Linares pierde a uno de sus jugadores más en forma de este arranque liguero. / ENRIQUE Su ausencia se suma a las bajas de Javi López, Joselu, Barba y Braim para recibir mañana al Antequera ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 30 septiembre 2017, 01:50

No hay horas previas a un partido esta temporada en el Linares que lleguen buenas noticias. En esta ocasión, pese a que el club y el jugador han hecho lo posible por conseguir el alta como nuevo futbolista azulillo, Omar será baja porque su tránsfer aún no se ha podido tramitar. Así que la afición tendrá que esperar al derbi en La Victoria, contando con que todo salga bien, para ver al nuevo fichaje llegado de Polonia.

«A Omar lo tenemos de comodín entrenando en barias situaciones, porque hasta que no tengamos el tránsfer no sé si va a jugar en banda o por dentro», afirma Aguado. Pero esta semana hay más bajas, las ya sabidas de Javi López y Joselu, más los lesionados Barba y Braim, así que el Linares pierde a sus dos bandas para medirse a uno de los rivales directos por los puestos de play off.

Espera recuperarles antes del derbi, pero el propio Aguado descarta la presencia de su delantero estrella para el choque de la semana que viene frente al Jaén, reaparecería frente al Loja. «Javi López creo que le faltan dos semanas y el resto creo que para la semana que viene están», cuenta el técnico.

Lo de Joselu sigue siendo dilatado hasta el punto de desesperar. Hace ya más de un mes desde que se lesionó u aún no se sabe si tendrá que operarse o no. El pasado viernes se hizo la prueba de contraste que debía dilucidarlo, sorprendente que haya tardado tanto, y ahora será un especialista el que valore el estado de su cadera.

«Vamos a otro especialista a ver qué nos dice y la semana sabremos si se opera, no se opera. Si se opera son 3 meses, si no se opera es mes y medio», cuenta Joseba sobre Joselu.

A sus hombres les ha pedido que nadie se crea titular o suplente: «Siempre habrá novedades y se lo he dicho a los chavales, que una plantilla competitiva hace que todos estemos alerta, que todos crezcamos, que todos nos apretemos las botas para trabajar. El domingo pasado hicimos algunas variantes por las dimensiones del terreno de juego y por las bajas, esta semana las bajas son diferentes y veremos a los mejores jugadores para jugar contra el Antequera».

Espera y recuperar a los lesionados, no hay otra solución para el Linares, y mientras tanto «no hay otro remedio que hacer cambios. Aunque nos gustaría tener una semana en medio, como sabéis con la pretemporada que hemos tenido, vamos incorporando gente. Josema la semana pasada jugó con un entrenamiento. Esta semana lleva toda la semana entera y poco a poco coge conocimientos de la plantilla», cuenta el técnico, confiando en que pronto el Linares «empezará a crecer».

Visto que se hace repetitivo la frase del Linares buscando los últimos refuerzos y que deben llegar en los próximos días, Joseba Aguado opta por «tener la plantilla cerrada, si no lo está ya, porque si no me puedo tirar aquí hasta navidades hablando del pivote y del delantero. Lo que sale en el mercado no satisface al club, tenemos que esperar».

Y añade: «Si viene algo, bienvenido sea, y si no, esto es lo que tenemos y hay que trabajar. Tenemos tres juveniles con nosotros y otros dos que vienen cuando pueden, que por los estudios no pueden tanto, la gente está trabajando bien. Tenemos que estar tranquilos con el tema del pivote y del delantero».

Un plantel para ascender

El domingo a las 18:30 en Linarejos, los mineros reciben a un Antequera que «puede ser el Real Madrid del grupo», le define el técnico azulillo.

«Es un equipo que lleva dos años jugando play-off y haciendo unas plantillas con un proyecto para ascender, no para entrar sólo en play-off, y es un rival de primer nivel. Hay que estar muy atentos, les gusta conservar el balón, tener el balón y desde ahí haremos un equipo de mucho trabajo y mucho sufrimiento si queremos ganar», añade.

Será el encuentro más complicado para los azulillos hasta la fecha y servirá para ver el nivel de los que están disponibles, en casa, ante un equipo hecho para lo mismo que el Linares. «Creo que El Palo en su casa iguala ese aspecto, pero en nuestro campo sí es l rival más fuerte que recibimos. Ahora nos toca un grupo de equipos que estamos ahí pendientes para ver quiénes nos metemos en play-off y si no es el primero, sí es el segundo más fuerte el rival de esta semana», valora Joseba.