Lopito: «Que todos suban a Linarejos, confíen y se lo vamos a devolver con los tres puntos» El portero Lopito sigue una jugada en Linarejos. :: enrique El meta azulillo considera que las dinámicas de Linares y Jaén no cuentan tanto en este tipo de partidos ÁNGEL MENDOZA LINARES. Viernes, 28 diciembre 2018, 00:42

Tres goles ha encajado el Linares Deportivo en casa en la primera vuelta, todos en los dos últimos encuentros frente a Antequera (1-1) y Loja (0-2). Lopito es, de los metas titulares del grupo IX, el que menos tantos ha encajado en este periodo, sólo 13. Este domingo empieza la segunda vuelta con el gran derbi y Lopito es uno de los protagonistas de las últimas ediciones.

«Es una semana atípica, por las fiestas, pero el miércoles hicimos doble sesión para no perder tiempo y acumular carga como una semana normal. Sabemos el partido que es y lo que nos jugamos. Es importante ganar para meterle puntos al quinto, que es nuestro objetivo, cuando tengamos la clasificación para el play-off pensaremos en conseguir el puesto más alto que podamos», explicó tras la última sesión de entrenamiento.

Lopito resta importancia a los dos últimos pinchazos, pues entra dentro de la media en casa que tropieza un equipo puntero. «Todos los años se pierde algún partido en Linarejos contra el que menos te lo esperas, incluso el año del ascenso, nos ganó aquí el San Pedro. Nos salió el día malo, no entró el balón y en nuestros dos únicos errores nos hizo el Loja dos goles. Estas cosas deben servirnos para recordar que cualquier te puede ganar».

Duele más que el equipo no fuese capaz de materializar las muchas ocasiones que tuvo ante el Antequera o el Loja, «porque si nos hubiese entrado sólo un gol ante el Loja, ellos se habrían venido abajo y el partido cambiaría. Como no entra, arriesgas, te vuelcas arriba, dejas más espacios y te expones. Fue el partido tonto en casa de la temporada, no le damos más vueltas, debemos seguir con nuestro buen juego en Linarejos».

El Jaén está crecido porque fuera de casa sólo ha perdido dos encuentros, en Antequera y el Rincón, empataron en Motril y Vélez, ganaron en Melilla, Atarfe, Torredonjimeno, Torreperogil, Alhaurín y Loja. El Linares ganó los primeros nueve encuentros seguidos y ha sido al final donde tropezaron dos veces.

Para el guardameta minero «la dinámica que traiga cada equipo en un derbi no influye porque hay muchos otros factores, como la afición, la cabeza, saber llevar el partido, manejar la tensión y los nervios, al final se decide por pequeños detalles».

La afición minera tiene claro que no hay tanta diferencia entre Linares y Jaén esta temporada, la clasificación lo dice, un derbi que será igualado y para el que los azulillos ya han vendido 1.500 entradas, junto con las 600 enviadas al club blanco, y lo que queda de venta hasta el domingo.

En que Jaén se ven como favoritos «y es normal, porque son el equipo a batir de la categoría, el que más presupuesto tiene y el que ha elegido a los jugadores que querían porque tiene ese poder económico. Pero yo no veo favoritismos. Se está demostrando desde la primera jornada, cuando una genialidad de Juan Carlos rompió el partido en La Victoria. Fue un derbi igualado en ocasiones y juego, demostrando que estamos los dos equipos en un pañuelo y ninguno se distancia del otro».

El Linares espera a un rival que «como en la ida, les gusta tener el balón. Son muy ofensivos y llegan mucho al área, acumulan mucha gente en campo rival. No tememos a nada, vamos a por todas. La confianza en el vestuario es total, este partido lo vamos a sacar, saldremos a muerte para ganar. Animamos a todos los aficionados que vengan a animarnos, que todos suban a Linarejos y confíen en nosotros, porque les vamos a devolver la confianza con los tres puntos».

Encuentro de aficiones

En otro orden de asuntos, a las 18:00 la gente de Canal Lagarto organiza su 'Primer encuentro entre aficiones'. Será en el Museo del Aceite de Oliva de Geolit, en Mengíbar, terreno neutral, y han confirmado su presencia presentantes de muchas de las peñas y colectivos de aficionados de ambos colores.

Un evento que los organizadores esperan mantener en el tiempo y que sirva de ejemplo de convivencia entre las dos grandes hinchadas del fútbol provincial.