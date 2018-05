LINARES DEPORTIVO Lopito: «No nos vamos a conformar con jugar el play-off» El guardameta ha firmado dos años y regresará a Linarejos como uno de los capitanes del nuevo proyecto deportivo, tercero de la era Medina ÁNGEL MENDOZA LINARES Miércoles, 23 mayo 2018, 01:05

Lopito vuelve a la portería del Linares Deportivo. En este año de ausencia, David Robador ha dejado división de opiniones, pero una de ellas es unánime, Lopito nunca debió marcharse del club azulillo por tres motivos fundamentales: Es el mejor portero de la provincia, siente como pocos los colores del club y la afición le quiere como muy pocos jugadores que han vestido esta camiseta pueden presumir.

Su fichaje empezó a fraguarse poco antes del encuentro entre el Linares y Mancha Real en liga, como avanzamos en estas páginas hace casi un mes. Lopito cuenta que «hubo acercamientos, desde poco antes de acabar la temporada. Miguel y yo nos conocemos, pero no se avanzó nada hasta después del partido en Linarejos, por respeto al Mancha Real. Llegamos a un acuerdo, pero el club quería tener primero cerrado al entrenador. Cuando hubo míster (Arsenal), él ha dado el OK y todo se ha hecho oficial».

En ese encuentro contra el Mancha Real, la afición minera le acogió con cariño antes, durante y después del partido. «Yo sabía que iba a tener un buen recibimiento, pero no esperaba tantas muestras, hasta los niños se me acercaban y me decían que me viniese. La gente me animaba cuando sacaba de puerta, siendo el portero rival, esas cosas se te quedan marcadas. Tengo que devolverle a la afición todo este cariño, es algo que no se puede pagar», contaba el meta.

Firma por dos temporadas con el Linares Deportivo, después de un año lejos de casa que ha sido para el meta «muy duro, porque me fui sin querer salir del club que más quiero. Sabía que no había hecho una gran temporada por el descenso, pero quería seguir y remediarlo. Lo positivo es que la experiencia fuera de Linares me ha mejora en ciertos aspectos que mi juego necesitaba y voy a volver como un portero mejor, pero con la misma ilusión de vestirme de azul».

Un año difícil para él

Fernando López 'Lopito' repasa lo que ha sido este año fuera de casa: «Firmé en Villarrobledo, pero hubo cosas que no me gustaron y me fui a Cáceres. Estuve 3 meses muy buenos, éramos el equipo menos goleado de España, pero en lo institucional no iban las cosas bien y empezaron los impagos. Me llamó el Mancha Real, quería volver a la provincia y tener estabilidad. Toda la segunda vuelta y el final de la primera fueron de récord, nos faltó muy poco para entrar en play-off, dimos la cara hasta el final y acabamos a muy buen nivel».

Y ahora vuelve a Linares con la intención de hacer lo mismo que ya hizo en Castellón: «El Linares es un club ambicioso, el objetivo es jugar play-off y, cuando lleguemos, ya sabemos que no nos vamos a conformar con estar ahí. Esta afición se merece mucho más, pero primero lo primero, hay que hacer un buen equipo».

El lunes fue un día especial, en el homenaje a Fran Carles, la afición pudo ver de nuevo a Lopito con el escudo minero en el pecho frente al Sevilla y lo vivió de una forma muy especial, con el reencuentro con antiguos compañeros.

«Es de los días más especiales que voy a vivir en mi carrera deportiva, honrar la memoria de Fran y que fuese mi primer partido ya como jugador del Linares en la nueva temporada. Fue muy emocionante, muy bonito, se lo merecía. Él es la persona que más me enseñó lo que es este club, este sentimiento, siempre le estaré agradecido por haberme hecho sentir especial aquí. Todos estamos en deuda con él, llevó a su equipo, lo que más quería, al lugar que merecía».

Lopito vuelve esta temporada, presumiblemente como capitán, porque será su quinta temporada como azulillo. «Por antigüedad sí, siempre que no vuelva alguien que lleve más tiempo que yo en el club. Es una responsabilidad que sumiría con mucho gusto, he madurado mucho y he cogido galones en los equipos en los que he estado este año, porque así me lo exigieron», concluyó el guardameta.