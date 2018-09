Linares Deportivo Se mantiene en el aire la presencia del River Melilla el domingo en Linarejos El encuentro comenzará el domingo a las 12:00 de la mañana ÁNGEL MENDOZA Linares Viernes, 7 septiembre 2018, 00:32

Viernes, y seguimos igual, o casi, que a primeros de semana en torno a la visita del River Melilla a Linarejos. Por lo menos se avanzó en algunos aspectos, la Federación dictaminó que no tendrían permitido el aplazamiento y debían comparecer. También se le puso día y hora al choque, domingo 12:00 de la mañana, pero desde tierras melillenses mantienen las dudas acerca de poder cumplir con la competición.

Aunque a primeros de semana esta redacción consultó la disponibilidad de viajar este fin de semana desde Melilla hasta la península, por avión y en barco con Transmediterránea, y la respuesta fue positiva para un grupo de aproximadamente 20 personas, los días han pasado y cuando el River decidió reservar el desplazamiento se ha encontrado con dificultades.

Así lo contaba a la prensa su propio entrenador, Fernando Aznar, que tilda la situación de «caótica, ya hemos aplazado dos jornadas, no pudimos ir a Loja y no pudo venir el Jaén, ahora no hay billetes para viajar a Linares en un día», argumentando que desde el club están planteando viajar en dos tandas «porque nosotros queremos salir ya a competir, pero si no podemos viajar, la Federación tiene que entenderlo».

El problema al que se acoge el River Melilla es que los barcos que anteriormente cruzaban esta distancia entre los dos continentes disponían de 800 plazas, pero ahora son embarcaciones de sólo 300 plazas y ha coincidido con la operación tránsito del estrecho.

El caso de la UD Melilla

El aficionado linarense se pregunta por qué la UD Melilla, sin embargo, pudo recibir al Ejido 2012 el pasado 25 de agosto, y desplazarse el 2 de septiembre a San Fernando. Esta semana tampoco ha encontrado problemas el Marbella para cruzar el estrecho y jugar el domingo a las 20:00 la tercera jornada de Segunda B en el Álvarez Claro de Melilla.

Los grupos de Segunda B se sortearon el pasado 26 de julio, mientras que el grupo IX de Tercera División se sorteó sólo un día más tarde. Este mismo miércoles jugó la UD Melilla en el campo del Yeclano, y el rival de Copa del Rey no lo conoció el equipo melillense hasta el 30 de julio, que fue el sorteo en la competición.

¿Por qué la UD Melilla sí encontró billetes para viajar a Yecla este miércoles y el River no los ha encontrado para estar este fin de semana en Linares?

Esa misma pregunta se la hicieron a Fernando Aznar ayer en Radio Linares y respondió: «El Melilla tendrá otra manera de operar, o lo habrán organizado con más anterioridad, eso no me compete a mí, es cosa de la directiva. En lo deportivo puedo asegurar que no es River el que no quiere jugar. Tenemos ganas de empezar contra el Linares».

Desde la entidad linarense espera que haya partido, que el River encuentre la forma de viajar y su afición disfrute de la tercera jornada en casa, como está previsto y se ha anunciado con cartelería. Y si el River Melilla no puede viajar, que lo comuniquen lo antes posible para evitar que la afición suba al campo para nada.

Los que sí estarán en el vestuario serán los hombres de Juan Arsenal y el trío arbitral para, en caso de incomparecencia visitante, dar fe de ello y que el partido le sea concedido al Linares Deportivo por 3-0. Esto conllevaría una sanción para el River, y desde el club minero entienden que su rival no querrá ser sancionado, por lo que confían en que el domingo a las 12:00 ruede la bola en el césped de Linarejos.