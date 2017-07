LINARES DEPORTIVO Manu Sánchez: «He comprendido que no puedo llevarlo todo a la vez» El guardameta Manu Sánchez debutó en pretemporada contra el Córdoba y será su único partido este año con la azulilla. / ENRIQUE El meta linarense ha solicitado su baja porque «si no voy a estar al 100% comprometido, prefiero dejarlo ahora que el club tiene tiempo de buscar un sustituto» ÁNGEL MENDOZA LINARES Domingo, 30 julio 2017, 03:03

Una mala noticia, otro plan que se trastoca en la planificación de la temporada del Linares, que está siendo un auténtico quebradero de cabeza para el club entre los que quieren salir y tienen contrato en vigor, el cambio de entrenador, el que se ha tenido que marchar por lesión y ahora es el guardameta Manu Sánchez el ha pedido su salida por motivos personales.

Si hace unos días en estas mismas páginas el portero linarense comentaba su ilusión por esta segunda oportunidad que le había dado el fútbol para volver a vestir los colores de su equipo natal cuando ya tenía el fútbol como hobbie mientras se sacaba las oposiciones para Policía Nacional, el cancerbero azulillo ha cambiado de opinión después de debutar contra el Córdoba en Linarejos.

Manu se va por voluntad propia, pues una vez que ha comenzado los entrenamientos y el trabajo a los órdenes de Joseba Aguado, ha tenido que perder días de clase para las oposiciones a las que se presenta en el mes de septiembre y ha comprobado que no es compatible jugar en un equipo con la exigencia que tiene el Linares esta temporada, al tiempo que avanza en el que quiere que sea su futuro profesional, que precisamente no está en el fútbol.

Se podría decir que el Manu que salió del Linares y el que ha vuelto no es el mismo, en cuanto a preferencias. El primero era un joven que quería ser un futbolista profesional y el segundo tiene su prioridad en labrarse un futuro en las fuerzas de orden público. Un ejercicio de honestidad consigo mismo, pensarán algunos aficionados, otros consideran que Manu se ha visto superado por la situación y que el 0-6 ante el Córdoba ha sido el detonante.

El linarense se lo comunicó a Lasarte: «Mi vida está enfocada en otras prioridades que no son el fútbol y si no voy a estar al 100% comprometido, prefiero dejarlo ahora que el club tiene tiempo de buscar un sustituto. No es nada deportivo, ni psicológico. Los compañeros me han intentado convencer y el trato ha sido fenomenal. He comprendido que no puedo llevarlo todo a la vez».

Manu no estará en Las Navas hoy, la próxima semana dejará los entrenamientos. «Mi error fue no haber pensado las cosas fríamente y lo asumo, porque si te llama el Linares tú siempre vas a querer venir. Soy azulillo y voy a ser un socio más, estoy en contacto con la gente de dentro, agradecido por la oportunidad, pero mi futuro está en otro lado».

Con la llegada de Robador, la portería azulilla está bien cubierta con un meta de garantías, pero ahora habrá que buscar en la provincia, o fuera, otro perfil de portero como el de Manu, guardameta joven que entre al proyecto por ambición pero con sueldo modesto.

El caso es que se trata de otro contratiempo más. Si bien cada uno de los casos que se están dando no tienen mucho que ver entre ellos y todos se van solventando con mayor o menor celeridad, los días van pasando y estos detalles no ayudan a que el ambiente de normalidad se instale definitivamente en el seno del Linares.

El partido en Las Navas

Hoy toca amistoso, a las 20:30 juegan los mineros en Navas de San Juan ante un rival modesto pero con ganas de agradar a su afición. Los naveros están una categoría por debajo, en División de Honor Andaluza.

Un recién ascendido que la pasada campaña hizo una temporada rozando la perfección en Primera Andaluza, donde quedó campeón con sólo 2 derrotas y más de cien goles a favor, jugaron la final de la Copa Subdelegada ante el Linares B y tras el 1-1 del tiempo reglamentario, se impusieron en la tanda de penaltis. Para algunos canteranos que Aguado se llevará a Las Navas, será una pequeña oportunidad de revancha.