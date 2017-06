LINARES DEPORTIVO Martos, Ismael e Higinio, los últimos en cerrar su renovación o salida del Linares Mario Martos montando un contragolpe en Linarejos, con Casi desmarcándose a la derecha de la imagen. / ENRIQUE Fran Lara se marcha al Lucena, con una oferta que incluye puesto de trabajo, y agradece sus tres años como azulillo ÁNGEL MENDOZA Linares Sábado, 24 junio 2017, 11:15

Sólo faltan tres jugadores del Linares por decidir si renuevan, de la primera remesa de llamadas que ha hecho el club: Mario Martos, Ismael Gallar e Higinio, cuyas renovaciones o salidas definitivas se quedarán resueltas a primeros de semana.

Antes, no hubo acuerdo con Corpas, Rodri y Rosales, los tres anunciaron su salida, el primero a Marbella, el segundo a El Ejido y el tercero, aunque ha sonado para el Real Jaén, baraja otras ofertas dentro y fuera del grupo. En la noche del jueves le tocó el turno a Fran Lara, al que Ferrando quería en su plantilla en Tercera o Segunda B.

La entidad le hizo, como al resto, una oferta a la baja por el descenso, pero Fran Lara tenía sobre la mesa una opción más interesante de la que le ofrece el Linares. El Lucena le quiere como uno de sus jugadores clave para el próximo ejercicio, y además tendría un puesto de trabajo en la localidad cordobesa. Ambas partes entendieron la situación.

El pivote anunció su marcha con una carta a la afición donde expresa su despedida «de este club en el que tanto he crecido como futbolista y persona. He estado dándole muchas vueltas a todo y creo que me va a venir bien un cambio. Quiero agradecer a todas las directivas, cuerpos técnicos y amigos que me llevo de estos tres años, y todo lo que me habéis dado. A la afición, qué decir, os habéis portado de diez conmigo y sólo tengo palabras de agradecimiento, me he sentido muy querido en los buenos y en los malos momentos. Me llevo muchas cosas buenas de esta ciudad a la que siempre estaré agradecido».

Con Higinio hubo un primer acercamiento pero no hubo acuerdo. Presidente y jugador han quedado emplazados al lunes para intentar reconducir la situación y que el capitán de la pasada campaña lo siga siendo en el 2017/18. Higinio siempre ha expresado su deseo de colgar las botas como azulillo, si bien por su edad, el Linares valora contratar este año al futuro relevo en el lateral izquierdo e invertir en un defensa contrastado.

El también defensa Ismael Gallar ha recibido la noticia del club, cuentan con él, y está valorando la oferta. El día 30 de junio queda libre de su vinculación con el Malagueño, y aunque no ha tenido mucha participación en liga en Segunda B, su proyección y el buen papel que ha tenido en los partidos que ha jugado hacen que el club vea con buenos ojos su continuidad.

El último de los que queda por sentarse con el presidente es Mario Martos, que se encuentra de vacaciones. Vuelve el lunes, no hay día acordado aún para la reunión pero ambas partes estiman que antes del miércoles será.

Al resto de jugadores del año pasado no se le ha ofrecido renovar.