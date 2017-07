Linares Deportivo El mediapunta Jorge Barba ya es azulillo El Linares presentó la campaña de abonos que se abre el lunes con el objetivo de mantener a todos sus fieles. / ENRIQUE Presenta una ambiciosa campaña de abonos, si logran 2.400, devolverán el 40% del carné ÁNGEL MENDOZA Linares. Sábado, 8 julio 2017, 01:37

El Linares Deportivo hizo suyo el lema '2.400 ni uno menos' que hiciera famosa la ciudad cuando se tiró a la calle para pedir que se mantuvieran los puestos de trabajo de Santana Motor. Aquel grito de guerra será el que usen los azulillos para reclamar que quieren superar en Tercera los 2.400 abonos que se alcanzaron la pasada temporada en 2ªB.

Desde el lunes pueden adquirirse los abonos, que además podrán ser pagados por primera vez de forma online desde la web del club. Se han distinguido dos modalidades principales de abono, uno joven de 11 a 20 años y otro adulto de 21 años en adelante. Como siempre, habrá facilidades de pago desde este mes y hasta el primer partido de liga a finales de agosto.

Los precios, en muchos casos, son inferiores respecto a las últimas temporadas que el Linares estuvo en Tercera antes del ascenso en Castellón. Sabiendo que este año hay 2 partidos más en casa que entonces, por los 22 equipos que configuran el Grupo IX, se espera que la acogida sea buena, y si consiguen la cifra de 2.400 carnés, devolverán el 40% del precio del abono a todos los que hayan adquirido el suyo.

La Grada de Animación costará 60 euros para adultos y 50 euros para jóvenes. De la misma forma, en Preferencia serán 90 y 65 euros; Tribuna Baja 115 euros y 75 euros; Tribuna Alta 150 y 85 euros; Palco de Honor 180 euros para ambas modalidades.

Jesús Medina, que además informó que la asamblea de socios se hará en la primera semana de agosto, se mostraba optimista con el reto: «Vamos a romper con la descendente y desde ahora, vamos a tirar para arriba. Hemos querido romper con los tópicos y queremos alcanzar los 2.400 abonados en Tercera, ese número simbólico que se escuchaba en 1994 por el cierre de Santana, y así reivindicarnos para devolver al equipo donde merece. Un gran número de abonados se consigue con grandes fichajes».

Segunda incorporación

Y uno de esos grandes fichajes es el mediapunta de 24 años Jorge Barba González, uno de los futbolistas más codiciados por los equipos andaluces de Tercera, e incluso con ofertas sobre la mesa de la división de bronce. Es joven, tiene calidad y una enorme proyección, pero las lesiones le han impedido dar en dos ocasiones el salto profesional que buscaba. En Linares espera ser uno de los líderes en el campo y seguir la próxima temporada.

Atendió a IDEAL desde su retiro vacacional en Marbella para comentar que no es la primera vez que recibía la llamada de Linarejos. «Ya hace unos años intentaron ficharme, pero me fui a Marbella, en esta ocasión me lo he pensado y creo que un club con una afición tan importante y al que siempre me ha hecho ilusión pensar en defender esos colores, no debía dejarlo escapar. Sí, hubo interés de equipos de 2ªB y otros de Tercera, pero cuando me llamó el Linares todo se cerró en un par de días. Firmo un año y renovación automática si ascendemos».

Campillos

Se formó en el Antequera y ha vestido en tres ocasiones la camiseta de su club fetiche. Él es de Campillos, una pequeña población malagueña. Quería saber lo que era jugar una fase de ascenso siendo importante y por ello acabó el año en el Unionistas Salamanca, donde su equipo concluyó tercero.

Jorge repasa su trayectoria deportiva: «En juveniles estuve en la cantera del Málaga, tuve la mala suerte de romperme el cruzado y me volví a Antequera. Estuve dos años y me firmó el Loja, donde me salió un año muy bueno y fue cuando me llamaron Marbella, Linares y Real Jaén. Elegí Marbella (2ªB) y otra vez tuve una lesión de rodilla, acabé cedido en el Antequera. El año pasado empecé jugando en el Vélez hasta enero, pero me llamaron de Salamanca y allí acabé el año jugando liguilla y a punto de ascender».

Y añade sobre lo aprendido que «este año mi reto está en Linares. Sé que voy al Grupo IX más competitivo de los últimos años, que es ilusionante y bonito, además de los derbis con los equipos fuertes de la provincia de Jaén. Vamos a disfrutar y a intentar que el Linares esté arriba. Siempre he estado pendiente de este club, su afición es espectacular, me encantó cuando jugué allí con el Loja. Estoy en Tercera, pero sé donde voy».

Al no ser aceptada la petición del Linares la RFEF para ser equipo de Segunda B ocupando la vacante del Mallorca B, la opción de renovar a Mario Martos se esfumó. El club aceleró las negociaciones con Jorge Barba porque le considera uno de los mejores mediapuntas del mercado para esta categoría, porque además conoce bien el grupo y por su hambre de triunfos.

Dominio del balón

«Sobre todo soy un jugador con mucha experiencia en Tercera, y en este grupo. La afición verá a un futbolista de calidad y con buen dominio de balón, se me da bien el último pase y además todos los años hago goles, vengo de marcar 5 esta última temporada», se define el malagueño.

Por qué un joven de su edad rechaza jugar en 2ªB, se preguntarán algunos aficionados. Jorge tiene claro que lo que quiere no es ir a un equipo donde sea el suplente de nadie, por su juventud. Jorge quiere ser el líder del ataque del Linares.

«Lo que más quiero es sentirme importante y creo que en Linares lo seré. Voy a devolverlo al lugar que se merece, tengo mucha ilusión por jugar. Hablé estos días con Juan Ferrando y las sensaciones son muy buenas, estaba claro que iba a ser un sí o sí, desde primera hora hubo buen entendimiento y ha sido fácil la negociación concluye.

Se esperan en las próximas 72 horas al menos dos fichajes más del Linares Deportivo.