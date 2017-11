LINARES DEPORTIVO Medina mantiene su confianza en Aguado pese a las críticas de aficionados Parte de la afición no comulga con los métodos de Aguado. / ENRIQUE El Linares no gana a domicilio desde la jornada 1 en San Pedro, el resto han sido dos empates y cuatro derrotas ÁNGEL MENDOZA LINARES Viernes, 3 noviembre 2017, 01:12

El futuro de Joseba Aguado al frente del banquillo del Linares está en entredicho. Metidos en el mes de noviembre, la afición no termina de estar enganchada con su equipo, con el juego que hace, y los rumores sobre el descontento del Linares con los métodos del técnico granadino van creciendo.

Después de la derrota ante el Guadix, que ante el Linares dejó por primera vez su portería a cero, y de la crítica del técnico a sus jugadores, un sector importante de la afición no termina de comprender por qué no hay más sesiones de entrenamiento táctico para corregir errores, para cohesionar a una plantilla que otra vez jugó a fogonazos. Ayer descanso, hoy gimnasio, y en 48 horas llega un rival directo a Linarejos como el Motril.

También está en la grada que algunos días Aguado ha llegado tarde a la sesión de entrenamiento o que no ha estado presente, y eso, viniendo del capitán del barco, pone en duda su implicación en el proyecto. Además, el Linares no gana a domicilio desde la primera jornada, en San Pedro. El resto han sido dos empates en Maracena y Huétor Vega, más cuatro derrotas en Málaga, Antequera, Jaén y Guadix. No es normal en un aspirante al ascenso y que no haya más sesiones de trabajo del bloque para corregir los errores.

Otro sector pide paciencia en torno al técnico, defiende que son sus métodos y con ellos el Linares está en el vagón de cabeza, a sólo 2 puntos del cuarto puesto que hasta el miércoles ostentaba, y que si no se ve una mejor versión de los mineros es por las sempiternas lesiones impiden al Linares cohesionarse.

La infección de Sergio Ortiz (duda para el domingo), el problema muscular de Pablo Ortiz (a día de hoy descartado), las molestias de Barba y Pekes, Javi López saliendo de una operación y Joselu a punto de entrar en quirófano. No es el mejor escenario para ver a un Linares brillante ante el Motril este domingo.

¿Seguirá Aguado en el Linares si no ganan este domingo? Lo cierto es que el presidente, Jesús Medina, parece no querer precipitarse y que se produzca un caso Rivera 2.0 en el equipo. Es conocedor de esas sensaciones encontradas, muy similares a lo que vivió el año pasado con el técnico malagueño y que acabó en su cese poco después del ecuador de la temporada. A día de hoy, Medina confía en Aguado y en que el Linares mejorará cuando la enfermería se vacíe.

Se podría decir que el presidente está en el bloque de los cautos, de los que encuentran lógica justificación a lo que ha ocurrido en este primer tercio de campeonato y alberga la esperanza de no tener que firmar a su quinto entrenador antes de que acabe la temporada, pues bajo su mandato han estado ya en el banquillo Miguel Rivera, Alberto Lasarte de forma transitoria, Juan Ferrando y ahora Aguado.

Esto es fútbol, los resultados son los que dictan sentencia, y el domingo ante el Motril será una final, no sólo en lo que respecta a la clasificación, también está en juego que esa confianza del presidente en el entrenador siga intacta o se resquebraje. En fútbol todo se cura con dos victorias, pero dos tropiezos consecutivos y la presión de la grada, pueden hacer que Medina cambie de opinión. En Guadix ya se encararon con el banquillo algunos de los cincuenta linarenses que viajaron a ver al equipo el domingo.

Mientras tanto, el club busca ilusionar a través de sus jugadores y acercándose a los más pequeños. Hoy Chomfli y Jorge Barba visitarán a los niños del colegio Virgen de Linarejos para repartir invitaciones y firmar autógrafos. Los jugadores saben que deben dar una imagen muy diferente, que habían recuperado la confianza de la grada en el último mes y no deben permitir que la herida se vuelva abrir. Se verá sobre el césped si algo ha cambiado tras el 2-0 en Guadix.