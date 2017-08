Linares Deportivo Medina presenta cuentas saneadas eliminando las deudas arrastradas Los socios del Linares Deportivo mostraron sus impresiones ante la junta directiva en el balance de la temporada pasada. / Á. MENDOZA El Linares acabó el ejercicio 2016/17 con 3.781 euros de saldo positivo, pero preocupa el excesivo déficit que genera la cantera ÁNGEL MENDOZA LINARES Domingo, 6 agosto 2017, 00:18

La junta directiva encabezada por Jesús Medina presentó a los socios del Linares Deportivo el estado de las cuentas después de su primera temporada al frente del club. Dos notas destacables, la primera es la reposición completa de la deuda arrastrada de la temporada anterior y la otra el déficit que genera la cantera y que fue motivo de buena parte del debate entre los presentes.

En resumen, y tras aprobar el acta de 2016, se presentó el balance de la temporada 2016/17 que concluyó con un saldo positivo de 41.781 euros, en los que está incluido el traspaso de Víctor Curto, que dejó a las arcas del club de 33.700 euros, incluyendo impuestos y la negociación para que el delantero firmase una condonación de 3.200 euros entre salario y primas por goles.

El presupuesto de 630.000 euros en Segunda B se vio compensado por los ingresos por derechos federativos, pendientes de cobro y la taquilla del play-out ante el Burgos también. Por otro lado, queda pendiente el ingreso de 91.873 euros y el pago de 83.255 a proveedores. Se informó que la deuda acumulada de la temporada anterior ascendió finalmente a 37.999 euros, sumados al superávit de la campaña recién concluida de 41.781 euros, hacen que el club tenga en sus arcas una cifra en líquido de 3.781 euros positivos.

Una buena noticia para los aficionados que estaban preocupados por la deuda del club para afrontar la nueva temporada. La anterior hubo menos ingresos por abonos y taquillas de los presupuestados, pero otras partidas lo compensaron.

Ya de cara a la nueva temporada, el Linares Deportivo tendrá un presupuesto de 409.120 euros. Se informó a los socios que la negociación con patrocinadores está avanzada y la empresa Martín López Carburantes ya ha cerrado el acuerdo para aparecer en la trasera de la camiseta. Quedan por cerrarse las marcas para el pantalón y el frontal.

Nuevo contrato de Lasarte

Se puso en entredicho el contrato de Alberto Lasarte y su continuidad después del descenso, a lo que Jesús Medina respondió informando que el club ha renegociado un nuevo contrato con el que era hasta este verano el director deportivo. Alberto Lasarte tenía un contrato indefinido con una cláusula por la que el club tendría que pagarle 10.000 euros más indemnización por despido en caso de prescindir de sus servicios, si Lasarte salía del Linares por voluntad debía ser quien abonase esta cantidad.

«Entiendo que Alberto debe tener un contrato temporal que se renueve cada campaña, como cualquier trabajador del club y así lo hemos acordado. Además ha condonado 1.000 euros de la indemnización y se ha rebajado su sueldo 400 euros al mes. Este año será director de cantera y asesor deportivo del primer equipo, casi todo su tiempo lo invierte en cantera y como trabajador del club estamos contentos con su trabajo, no le voy a echar porque sea de Jaén y alguna gente no le tenga estima. Yo miro su resultado como trabajador y en provincia no hay nadie mejor que él para su función en el club», dijo Medina.

Se habló también del descenso, del intento del club por ofrecer renovaciones para que los jugadores de la pasada campaña se implicasen en el tramo final «y todos me remitían al final de temporada, no renovaron porque no quisieron", reconociendo que cometieron errores, que la directiva es responsable del descenso, pero no los culpables "porque yo no meto los goles, ni me agacho en una falta, ni la directiva juega. Hicimos lo que consideramos necesario, bajé cuatro veces al vestuario y había muchos jugadores que no estaban implicados».

Sobre el recurso al Consejo Superior de Deportes por la plaza que el Linares considera legítima en Segunda B según estatutos añadió: «No vendemos humo, había que explotar esa posibilidad y aunque compitamos en Tercera, si nos la conceden estaremos en 2ªB el año que viene pase lo que pase y nos tendrán que indemnizar por daños y perjuicios».

Todos los puntos del orden del día fueron aprobados por mayoría, incluido el presupuesto de cantera, que arrojó una cifra negativa muy preocupante. 82.697 euros le costó al club la cantera la pasada temporada, de ahí que hayan decidido educir de 16 a 12 el número de equipos, pero aun así las cuentas arrojan una previsión de -28.047 para la campaña 2016/17, por lo que se acordó una asamblea extraordinaria en invierno para buscar junto a los socios una solución a este asunto.