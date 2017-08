Linares Deportivo El mediocentro Sergio Ortiz, a un paso de ser azulillo El guardameta Arturo Cordero fue presentado como nuevo guardameta minero. / ENRIQUE El guardameta Arturo Cordero ensalzó en su presentación la grata imagen que se llevó de Linarejos con el Recre ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 10 agosto 2017, 00:44

Últimos flecos en la negociación con Sergio Ortiz Zabalete para que sea nuevo jugador del Linares. Era el fichaje que se esperaba presentar ayer, es el deseado por el club para suplir la salida de Toni Seoane y hay principio de acuerdo entre el mediocentro cordobés y la directiva, pero algo queda por limar cuando las horas fueron pasando y no se anunció su contratación.

Sería un fichaje estrella. Experiencia y calidad contrastada a sus 30 años. Ha militado once temporadas en Segunda B, vistiendo la camiseta de equipos como Málaga B, Villanovense, Lucena, Real Jaén (donde jugó play-off a Segunda en 2010), La Roda, Linense, La Hoya de Lorca u Olot. La pasada campaña en el San Sebastián de los Reyes y disputó 21 partidos, alternando titularidad y suplencia.

Si la negociación sigue su cauce, no debería prolongarse mucho más su llegada al equipo de Joseba Aguado. Sería la segunda vez en su carrera que pisa la Tercera, la vez anterior fue en el Almería B cuando era un joven de 20 años. Ha llovido mucho y Sergio Ortiz ha ganado mucha experiencia por el camino. Sin duda, a priori, uno de esos jugadores por los que merecía la pena esperar.

La portería bien cubierta

Mientras tanto, el que sí ha sido presentado es Arturo Cordero López, al que el directivo Javier Vallejo seseaba «que escribas cientos de páginas en la historia del Linares. Es un portero de gran envergadura, seguro en el juego aéreo y con buenos reflejos, otra apuesta de futuro para la portería azulilla», y añadió de cara a la afición que «seguimos perfilando el equipo, desde la modestia y la humildad, queremos hacer un equipo campeón. Pedimos paciencia al aficionado, pero las cosas bien hechas, llevan tiempo».

El onubense Arturo Cordero tiene 22 años y mide 1,88 centímetros. Formado en el filial del Recre, cuatro años en la meta del filial y debut con 19 años debutó en Segunda B. La pasada campaña hizo 9 partidos completos con el primer equipo en Segunda B. «Estoy muy ilusionado con la oportunidad de defender este año la portería del Linares. Ya lo viví el año pasado como rival, el campo y la afición me encantaron como apretaban y cuando me lo dijeron, ni me lo pensé. Sabía que era una gran oportunidad venir, seguir sumando experiencia y aprendiendo de este mundo», comentó en el acto.

Aunque haya llegado después de David Robador, considera que no viene como portero suplente del Linares: «Creo que él lleva dos semanas más. A David lo conozco, es muy buen portero, venimos a competir los dos por un puesto. Vengo a muerte y ya el míster tendrá que decidir».

Arturo conoce Linarejos, un campo que le sorprendió por su ambiente en los momentos de máxima exigencia y donde espera sentir, ahora a su favor, la presión de la afición sobre los rivales. «El año pasado vine como rival y no esperaba tanta gente, desde fuera el campo se ve chico, acostumbrado al Colombino, pero la gente lo llenó y apretaron, era ensordecedor».

Asegura que no ha sido difícil su contratación. El club empezó a buscar sustituto a Manu con el perfil de meta joven y se encontró con Cordero, que además cuenta con experiencia en la categoría de bronce, por lo que la portería, de momento, es la zona del campo cubierta con más garantías para Aguado.

«Vengo por la oportunidad, es un gran club de 2ª B que el año pasado descendió por desgracia y sé que se está haciendo un buen proyecto para volver. Cuando me dijeron que había interés, ni me lo pensé. Linares tiene un nombre, es un histórico. He tenido algunas ofertas estas semanas pero ninguna llegó a convencerme. Cuando me llamaron fue tocar cuatro cosas para llegar al acuerdo. Conozco a algunos y otros a través de compañeros, me han recibido muy bien», añadió Arturo Cordero.