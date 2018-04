LINARES DEPORTIVO Miguel desvela los planes para 'su Linares' Jesús Medina y Miguel Linares, el día de su presentación como nuevo director deportivo. / ENRIQUE Kevin y Admonio no seguirán, Pekes desea ir a un gran filial, aún no hay acuerdo con Palomeque, y en el aire las renovaciones Chomfli y Jaime Molina ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 21 abril 2018, 02:55

Miguel Linares lleva un mes de plena actividad en el club minero, está empezando a configurar la plantilla de la próxima temporada con el objetivo de mejorar en lo deportivo a la presente y que no se repitan los errores cometidos. Medina confía al cien por cien en él y ha tenido tiempo para adaptarse.

«Me hice cargo de la dirección deportiva en marzo, con las miras puestas en organizar la próxima temporada, porque este año el equipo se ha quedado muy mermado, los resultados no acompañaron, no tenemos opciones de play-off y los ánimos de la afición están muy bajos. Personalmente estoy ilusionado, tuve buenas sensaciones desde el principio, sabiendo las exigencias que tiene este club y que con un buen trabajo podemos conseguir lo que se espera de nosotros», dijo.

Al preguntarle por las directrices que le ha dado Jesús Medina para desempeñar sus funciones, respondía que «tengo todo el poder deportivo para hacer y deshacer, si no entraba con estas condiciones, no tendría sentido. Quiero un club organizado, en el que haya una relación directa entre primer equipo y cantera, que haya buen ambiente y gestionar entre todos un proyecto que nos lleve al objetivo. Poco a poco y con paso firme. Sabiendo que, en Tercera, el Linares debe ser un equipo top».

Este año no lo ha sido, demasiada irregularidad, cuatro entrenadores, futbolistas entrando y saliendo con la temporada empezada.

«Sabemos los errores que se han cometido. Tenemos una plantilla excesivamente joven, nos plantamos en algunos partidos con 9 sub-23 en el campo, que tienen un buen nivel, pero la experiencia es un grado, y lo es más en una plaza como Linares. Este verano empezaremos con una organización perfecta desde pretemporada, es primordial, y a partir de ahí contaremos con los máximos jugadores que nos podamos permitir acorde al presupuesto, intentando completar las 22 plazas».

Fichajes y renovaciones

La afición se hace muchas preguntas estos días, están ávidos de volver a ilusionarse. La corriente que se ha despertado para la renovación de Jaime Molina es comparable, históricamente, sólo al apego que desarrolló la afición hace más de una década por Manolo Tomé.

La diferencia es que Tomé tenía un equipo plagado de cracks, que ascendió de la mano de Sosa porque el asturiano fue cesado antes del play-off, mientras que Molina tiene una plantilla corta e inexperta, que no ha cumplido el objetivo.

Miguel Linares explicaba que «el tema de Molina lo trata cada uno como quiere. Se nos olvida que el club ya ha hablado con él, compartimos impresiones. No se le ofreció la renovación, pero tampoco le dijimos que no le fuésemos a renovar. Yo entiendo que quiera saberlo a la mayor brevedad, pero no puede considerarse una falta de respeto del club hacia él. El 98% de los entrenadores del grupo IX tampoco saben si va a continuar en sus equipos».

Y en cuanto a Chico, segundo técnico, opinaba que «es un hombre de la casa. Si sigue Jaime y le quiere como segundo, o si ocurre otra cosa, es algo que hablaremos cuando llegue el momento para saber si está a gusto, sus pretensiones, y qué rol tendrá la próxima temporada».

Hay dos nombres en la calle. El primero es Juan Arsenal, con el que Linares coincidió en Mancha Real. «No le he ofrecido el banquillo. Tengo contacto con Arsenal, me felicitó al saber mi contratación y me ha preguntado cómo me van las cosas. Tiene contrato en el Formentera, no me he planteado nada más con él», respondía Miguel Linares.

El otro nombre es Manuel Moreno 'Rizos', «al que tampoco se la ha ofrecido. Es cierto que es de Linares, está haciendo una gran temporada en el Mancha Real, jugándose cosas, y creo que no es el momento de hablar de entrenadores».

De lo que sí se habla estos días en el club es de jugadores, van saliendo nombres y Miguel Linares responde en la entrevista con total sinceridad. A Admonio «se le ha ofrecido la renovación, pero él quiere jugar el año que viene en 2ªB».

Del l recién operado Chomfli: «Le hemos ofrecido la renovación, queremos que se quede y hemos puesto todo el cariño en ello, pero él también está valorando su proyección profesional, estudios y oposiciones fuera de la provincia. Entenderemos cualquier decisión que tome».

Acerca del cedido Kevin: «Le conozco perfectamente, yo le fiché para el Córdoba y tiene dos años más de contrato allí. Su idea no es quedarse en Linares. No es un jugador nuestro y tampoco quiero a alguien que no quiere estar con nosotros, así que no continuará».

De Pekes: «Sabemos que quiere salir a un filial grande, pero tiene contrato con nosotros y queremos que se quede. Cuento con él para la próxima temporada. No nos han llamado de ningún club, al presidente ni a mí, preguntando por Pekes».

A Palomeque: «Se le ha ofrecido y no hemos llegado a un acuerdo. Es un tema de intereses, los del club y las pretensiones del jugador, las dos partes tenemos que salir ganando o no habrá acuerdo». También responde que a Sergio Ortiz «no se le ha ofrecido la renovación».

Sobre la más que probable salida de Lasarte como director de cantera, Miguel aseguró que «es un tema que tratará la directiva directamente con Alberto, yo me mantengo al margen, sólo daré mi opinión.».