Miguelito: «Nos tenemos que hacer más fuertes y materializar las ocasiones» Pedro Beda afinando la puntería en el entrenamiento de ayer, frente a Lopito. / ENRIQUE «Siempre le gusta sacar el balón jugado, te lo pone difícil, te aprieta arribay te roba balones», define el malagueño al Rincón, donde militó 6 campañas ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 22 septiembre 2018, 02:29

Miguel Ángel Portales compareció en rueda de prensa para la previa del encuentro que el domingo a las 18:45 enfrenta en Linarejos a los azulillos con el CD Rincón. Nadie mejor en la plantilla minera para hablar del rival de esta semana, porque Miguelillo estuvo desde edad juvenil en el equipo malagueño. Allí creció, despuntó, enamoró a Linarejos la pasada temporada cuando visitó el vetusto y el club le fichó en verano para su proyecto de ascenso.

«Es un partido muy especial para mí, he estado las seis últimas temporadas allí, tengo muchos amigos. En el fútbol, durante los 90 minutos hay pocos amigos. El Rincón me dio la oportunidad de debutar en Tercera y les estoy muy agradecido», dijo el lateral derecho.

¿Cómo es el Rincón de esta temporada? Miguel considera que, aunque ha variado en jugadores durante el verano, no será diferente en la forma de jugar y su técnico, Carlos Díaz, apostará por el buen fútbol. La afición se va a divertir .

«No espero ora cosa que un equipo correoso, con chavales jóvenes, se han reforzado muy bien con fichajes en casi todas las posiciones. El Rincón vendrá con la misma dinámica de siempre, es un equipo al que le gusta sacar el balón jugado, te lo pone difícil, te aprietan arriba, roban balones. Debemos tener las cosas claras, como lo venimos haciendo, y que nuestro campo sea un fortín».

También habló de lo ocurrido la semana pasada y de cómo ha afectado al equipo. No tanto en lo anímico, saben que fue un accidente, pero sí en que Rodri vaya a estar un mes de baja, dos semanas fuera Juanfran y un partido Iván Bazán.

«Es duro perder y tratarte a dos jugadores lesionados, a parte de la expulsión de Iván Bazán, sea correcta o no, son temas arbitrales. Te da rabia y coraje perder de la forma que pierdes, ante un equipo que no juega a nada. Tú lo haces todo bien para traerte los 3 puntos, el fútbol es así, no ganas por jugar bien. Cuando juegas mal y ganas, lo que cuentan son los puntos. Las ocasiones que tuvimos, no las materializamos», hace autocrítica.

Pero la plantilla está tranquila, confía en su trabajo y en la entrada de jugadores como Sales, Lara o Chinchilla en el puesto de las bajas, que son futbolistas cuya calidad y experiencia no necesitan muchas líneas de explicación. El Linares que salga ante el Rincón será un equipo ganador.

«Hemos formado una gran familia, juegue uno u otro, lo van a hacer igual o incluso mejor. En ese aspecto, no se van a notar tanto las bajas. Tenemos una plantilla amplia y yo me encuentro muy bien. Estoy contento con el trabajo y con el juego que realizamos, lo estamos transmitiendo en el campo. Debemos seguir en esta dinámica y trabajar, los resultados van a llegar. Nos tenemos que hacer más fuertes y materializar las ocasiones», cuenta Migelito, que de paso mandó un mensaje a la afición.

Aunque las dos derrotas fuera de casa hayan podido doler en la grada, el defensa le dice «a la afición, que estén tranquilos, esto acaba de empezar. Que sigan como lo están haciendo y ese apoyo debe transmitirse al vestuario. Son el número 12 y partido a partido, las cosas irán saliendo cada vez mejor y pronto sumaremos los puntos de 3 en 3».