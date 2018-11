Linares Deportivo «Necesitamos más apoyo de todos para ver al Linares en Segunda B» Anaba vive su paso por Linarejos como una segunda oportunidad que le ha dado el fútbol. / ENRIQUE Entrevista a Joshua Kweku 'Anaba', jugador del Linares Deportivo | El defensa ghanés, una de las revelaciones del campeonato, cuenta en su primera entrevista cómo firmó en Linares y su punto de vista del momento del equipo ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 15 noviembre 2018, 00:31

La historia de cómo Anaba llegó a enfundarse la azulilla no es muy conocida por la afición minera y tiene algo especial. El jugador ghanés de 25 años está deslumbrando en Linarejos y se ha hecho con un puesto fijo en el once de Juan Arsenal, sea como central, lateral, interior o pivote, siempre cumple con notable alto.

Sin embargo, en sus anteriores experiencias en el fútbol español no había terminado de despuntar y hasta se rumoreó que la oferta del Linares fue lo que le sacó de la cabeza la idea de abandonar el sueño de ser futbolista profesional.

Casi no habla castellano, sólo inglés, motivo por el que no ha tenido tanto protagonismo en prensa como otros compañeros de vestuario. Su primera entrevista, después de 14 jornada de liga, la concedió a IDEAL tras la vuelta al trabajo de ayer para preparar la visita del Motril al feudo azulillo este domingo.

Positivo, feliz de estar en Linares, confiado en el trabajo que está haciendo y con la mente puesta en ser jugador de Segunda B el año que viene. Así se presenta Anaba.

-Imagino que le hace ilusión poder hablarle a la afición desde la prensa.

-Me siento muy feliz, que la afición me conozca un poco más. Ser entrevistado siempre es algo bueno.

-¿Cómo se entiende con Juan Arsenal para las instrucciones de los partidos?

-Me entiendo muy bien con el míster y sé lo que me pide cuando me habla en español. Las instrucciones son muy claras, muy concretas, así que no hay problema. Además, otros compañeros me ayudan con la traducción si lo necesito.

-Está haciendo una gran temporada, tiene a la afición encantada y para la prensa es una de las revelaciones de este año.

-Gracias, es cuestión de todo el equipo, somos una gran familia y me han acogido todos de forma fabulosa. Yo soy muy exigente conmigo mismo y tengo mucha confianza en mi juego. No siento presión, sé que puedo dar lo mejor de mí en un partido y el míster me ayuda con esto. Él sabe que, si me siento bien y confiado, sin presión, doy lo mejor y me crezco en el campo.

-¿Cómo se encuentra en Linares, qué tal la acogida?

-Me siento muy bien, como en casa. Me gusta que todo esté muy cerca para comprar comida, ropa, y aunque echo de menos a la familia, como es normal, pero tengo buenos amigos en España, como los tengo en África.

-Hábleme de su trayectoria deportiva. ¿Cómo llega un chico de Ghana al fútbol español?

-Empecé jugando al fútbol con 13 años en mi país, hasta los 18 años. En esa época, la prioridad para mi familia era que fuese a la escuela y aprendiese. A Los 18 llegué a Europa para jugar en el Leganés B y estuve un año entre Tercera División y Preferente. Después estuve en el Tarancón de Preferente, pero yo sabía que estaba cualificado para jugar Tercera. Decidí hacer un parón, volver a África para tomarme unas vacaciones. Entonces recibí la oferta del Linares.

-¿Qué tiene el Linares Deportivo de especial?

-Es un club y un entorno que me motiva para seguir jugando al fútbol.

-¿Es cierto que quiso dejar el fútbol por la enfermedad de un familiar?

-Que fuese a dejar realmente el fútbol fue sólo un rumor. Es cierto que mi madre falleció, pero mi padre y el resto de la familia está bien de salud y, una vez tuve la oferta del Linares, claro que quería seguir siendo futbolista.

-Háblenos de su familia y su vida en Ghana.

-Ghana es un buen país, es grande, vivimos sin problemas. Somos 5 hermanos, 3 chicos y 2 chicas. Mi hermano mayor jugaba también, pero dejó el fútbol por el trabajo.

-¿Por qué aceptó venir de nuevo a España para jugar en el Linares?

-Mi mánager me lo aconsejó, estando yo en África, en ese periodo de vacaciones. Era una buena opción para mí, para intentar subir a Segunda B, una oportunidad de crecimiento. Le dije a mi mánager que sí, y estoy aquí para aprovecharla.

-Le hemos visto cumplir de central, lateral y pivote. ¿Cuál es realmente su posición natural?

-En África jugaba como medio. En Leganés también, medio o central, pero el entrenador me dijo que le servía en cualquier posición defensiva. Lo mismo me pasó en Tarancón, y en Linares jugaré en la posición donde sea útil.

-Es curioso que la temporada sea perfecta en casa, pero en otros campos el equipo no dé la talla.

-Fuera de casa no presionamos lo suficiente, creo que todo se resumen en eso. Es algo que tenemos que mejorar.

-¿Qué hace Anaba en su tiempo libre?

-Básicamente, ver películas. Es mi hobbie.

-En lo personal, cuál es su mejor virtud.

-Me gusta estar siempre alegre, motivado con la gente que me rodea y aportar ese positivismo.

-¿Y algo que le irrite y le saque de ese buen rollo?

- No soporto las críticas de la gente, los que habla mal de otras personas y hacen daño.

-¿Se ve en el Linares el año que viene jugando en la división de bronce?

- Claro, sí que me veo en Linares, pero depende de si entrenador cuenta conmigo. Yo estaría encantado de seguir aquí.

-Aproveche para mandarle un mensaje a Linarejos.

-Les digo que necesitamos más apoyo de toda la afición para ver al Linares en Segunda B, todos tienen que animar, porque todos queremos lo mejor para el equipo y es difícil de entender lo que ocurre en nuestro campo.