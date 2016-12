Canillas pide al Granada que le busque otro destino y el Murcia pone sus ojos en Curto

Volvió el Linares al trabajo tras unos días de descanso. A punto de abrirse el mercado invernal, estos días se habló del interés del Real Murcia por levantarle a los azulillos al goleador Víctor Curto, según la prensa murciana. Desde el club minero aseguran que el Real Murcia no se ha puesto en contacto con ellos.

La salida que sí está en ciernes es la del delantero Jorge Canillas. Lasarte comenta que «está todo en manos del Granada, que posee sus derechos. El jugador les ha solicitado otra ubicación y nosotros estamos esperando a que el Granada rescinda la cesión cuando tenga el destino oportuno. Está claro que las declaraciones que hizo Canillas a IDEAL (donde afirmó que Rivera no contaba con él y podría buscar otro destino), marcaron un punto de inflexión».

Cuando se marche Canillas, todo apunta a que el Linares buscaría un delantero en el mercado de invierno, pero Lasarte quiere ser cauto «porque nadie nos ha comunicado aún que se vaya a marchar, ni nosotros hemos dicho que no contamos con él. A parte de lo que ocurra con Canillas si el Granada le busca otro destino, no esperamos que haya muchos movimientos más en el club, pero eso no lo sabremos hasta que no se abra el mercado».

«Dependerá de las salidas que haya y si tendremos una partida económica para fichar»

La otra baja que se anunciará en breve será la de Sergi Guilló por lesión. «Estamos esperando el certificado médico para dar de baja su ficha. Sí habrá acuerdo económico no lo sé, es algo que está llevando la directiva directamente con él», añade el director deportivo.

¿Qué ficharía el Linares? Es lo que se pregunta la afición. Rivera ha pedido un interior zurdo. «La respuesta dependerá de las salidas que haya y si tendremos una partida económica para fichar. No vamos a hacer grandes inversiones extra. Si sale Canillas, si se libera algo de dinero con la baja de Sergi, el alquiler de los pisos. Todo es dinero que se puede utilizar, pero no queremos sobrecargar la plantilla de jugadores porque estamos contentos con lo que tenemos. Sólo necesito saber cuántas fichas libres tenemos el día 2 de enero y a partir de ahí ver qué hay en el mercado que nos pueda interesar».

Lasarte recuerda que el mercado invernal no es como el veraniego: «Están los que quieren salir de sus clubes y los que no entran en los planes de sus entrenadores. No es como en verano, que puedes elegir a quién tocar. Todos los clubes estaremos pendientes de lo que sueltan Marbella, Lorca, Murcia, que parecen que van a hacer varios fichajes y se desprenderán de jugadores. Nosotros tenemos muchos nombres encima de la mesa».

Canterano Pekes

Para muchos aficionados, la salida de Canillas abriría las puertas al canterano Pekes como tercer delantero de la primera plantilla hasta final de temporada y que vaya cogiendo minutos en Segunda B. «Rivera tiene a Pekes a su disposición, si al final del mercado de invierno él considera que está preparado para tener continuidad en el primer equipo, además de la Copa, va a depender de su capacidad competitiva. Especialmente si tiene menos competencia porque no firmemos otro delantero».

Es el tercer año del proyecto de cantera del Linares y Lasarte se congratula de «haber adelantado esos dos objetivos un año, porque estaban previsto para el cuarto, y ya tenemos jugadores del filial participando con el primer equipo, a Pedro muy cerca de firmar en una de las mejores canteras de España, y 13 jugadores en las selecciones provinciales, que cuando vayan a los campeonatos se verá su talento. La cantera está a pleno rendimiento y estamos recogiendo frutos antes de lo esperado».