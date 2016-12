Mario Sánchez no se mueve del Linares

Cuando se anunció su fichaje, el Linares parecía haber encontrado al sustituto perfecto del recién salido Bauti. Joven, de buena escuela futbolera, potente y con recorrido por banda, pero la suerte no estuvo desde el comienzo de la temporada del lado de Mario Sánchez, llegaron algunas lesiones, y Miguel Rivera empezó a usar a Joselu de lateral derecho con un excelente rendimiento.

Pero Mario no se da por vencido. Ha regresado de vacaciones apretando los dientes y convencido de poder ganarse la confianza del técnico para tener más minutos. «El problema fue empezar la pretemporada lesionado, primero en la rodilla y luego con una rotura muscular en el cuádriceps, eso me marcó porque me perdí casi toda la preparación. Me pasó factura y costó que me recuperase, poco a poco. Joselu lo ha estado haciendo muy bien y es normal que el míster siga optando por él. Lo que debo hacer es trabajar, así es como llegan las recompensas. Si me llega la oportunidad de jugar, debo estar al cien por cien».

Se le ha visto en Copa RFEF y ha jugado a buen nivel, pero aún no se ha visto ese lateral que tan buenas sensaciones dejó la temporada pasada en Cartagena. «Es complicado estar al nivel de compañeros que llevan toda la primera vuelta jugando, yo estoy esperando para coger minutos cuando el míster me los dé e ir cogiendo esa chispa que me falta. Cada vez me veo más como yo soy, me encuentro físicamente bien, sólo me falta jugar un poco más», argumenta el murciano.

Él llegó del Cartagena, donde era suplente de un gran pelotero como Ceballos, deseando crecer en el Linares y demostrar todo su fútbol. De momento sí ha demostrado tres valores que debe tener todo futbolista, paciencia para esperar su oportunidad, humildad para seguir trabajando y compañerismo para ser uno más del grupo sin generar problemas y animando desde el banquillo o la grada.

«Para nadie es fácil estar en el banquillo, pero siempre he pensado que el trabajo conlleva recompensas. Quiero estar cada día mejor. El verano fue difícil por la lesión, pero ya entreno a tope, estoy sano, y estoy contento porque sé que voy a tener oportunidades. Esta afición siempre me ha apoyado y tengo la espina de devolverles en el campo lo que me han dado con lo mejor de mi trabajo», tiene claro que no buscará otro destino en enero, aunque no haya jugado todo lo que se esperaba de él.

El Linares volvió al trabajo tras Año Nuevo y Mario valora que «nos ha venido muy bien desconectar una semana y ver a la familia, hemos vuelto muy metidos y hay un gran ambiente en el vestuario. Estamos haciendo una mini pretemporada, el preparador nos está poniendo a tono para llegar en nuestro mejor estado al partido contra el Cartagena. Será un partido especial, vengo de allí, pero además nos visita el líder y le vamos a recibir con todas nuestras armas. Hay ganas de quitarse la espina de la primera vuelta, allí perdimos pero ahora sí está todo el equipo hecho y podemos exponer mucho más».

Cartagena y Socuéllamos

El defensa de 24 años lleva disputados 11 partidos, 4 como titular, y suma 408 minutos como azulillo. El año pasado jugó 12 jornadas, todas como titular, 1.000 minutos defendiendo la elástica cartagenera.

Del Cartagena en el que Mario estuvo el año pasado al que visita Linarejos este año, el lateral analiza que «el de entonces era un equipo que le faltaba un poco por formarse, pero este año se ha reforzado mucho y ya es de los mejores de la categoría, un rival muy fuerte. Nosotros les recibimos con la confianza de haber acabado el año ganando en casa al San Fernando, queremos coger una racha positiva».

Mario ha participado en Copa bastante más que en liga, donde el Linares ha demostrado que tiene un buen fondo de armario, sin el presupuesto de otros clubes, pero con gente muy comprometida. «Los chavales del filial nos ayudan mucho, lo dan todo y tienen un buen nivel. Es bueno para nosotros porque queremos ganar la Copa RFEF, vamos a por ella. Sé que el Socuéllamos tiene un campo pequeño y de césped artificial, hicieron una buena inversión para formar un equipo con calidad, aunque están en la zona baja de la tabla. Trataremos de encarrilar la eliminatoria, si pudimos con el San Fernando, podemos ganar al Socu», añade de cara a la ida de octavos, que se jugará en Linarejos el 12 de enero.