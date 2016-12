Ha sido uno de los protagonistas de este año en el seno del Linares Deportivo. Hasta el verano, Jesús Medina era un socio más, un aficionado que iba al fútbol cuando sus obligaciones profesionales se lo permitían. Jefe de obra y empresario con varios centros de formación entre las provincias de Jaén y Córdoba, su nombre empezó a salir a la palestra cuando encabezó, junto a otros socios, un conato de moción de censura a la anterior directiva por considerar que la parte administrativa no estaba siendo gestionada de manera correcta.

Con una deuda de 40.000 euros en las arcas del club y una denuncia en los juzgados contra el extesorero, que en 2017 conocerá la sentencia, cogió las riendas azulillas Jesús Medina, su equipo colaboradores, y otros directivos que continuaban de la anterior junta de Pedro Sáez. Después de un verano movido, de altas y bajas, con la salida de Torres y la vuelta de Rivera al banquillo, hicieron una apuesta arriesgada de formar una plantilla corta y de bajo presupuesto para ir reduciendo la deuda, dejando varios fichajes para el último momento. Unos salieron muy bien, como el caso de Víctor Curto, y otros muy mal, como el caso de Sergi Guilló.

Han sido meses muy intensos al frente del Linares pero el equipo ha llegado al ecuador del campeonato liguero con notable alto, media permanencia en el bolsillo, la deuda ha empezado a reducirse, pero aún queda el empujón más importante en lo que queda de temporada para que el proyecto se consolide. Medina habla del pasado, presente y futuro inmediato del Linares Deportivo.

Aunque cogió la presidencia a mitad de año, como aficionado y como presidente ¿qué balance hace de 2016?

Lo considero positivo. En lo deportivo el equipo logró una sufrida permanencia en la temporada 2015/16 y en la 2016/17 estamos en una posición privilegiada respecto a los hitos marcados cuando llegamos. El objetivo es consolidarnos, tener una permanencia tranquila, y con el noveno puesto en la tabla se puede decir que se está logrando holgadamente. En lo extradeportivo creo que la imagen del club ha mejorado esta temporada en muchos aspectos, y lo que iba bien antes de nuestra llegada, sigue yendo bien ahora. Hemos cometido errores, claro, y hacemos autocrítica, pero creo que podemos estar contentos en líneas generales.

¿Qué quiere mejorar en el Linares de cara a 2017?

Viene una segunda vuelta complicada, hay muchos equipos con grupos inversores y un gran capital para reestructurar la plantilla. Se va a notar, el grupo será más fuerte, pero nosotros tenemos que seguir con la misma humildad. Deportivamente hemos ido a mejor, en masa social y económica creo que también. Vamos a ver qué nos depara la temporada cuando acabe, pero la idea es dar otro paso en la profesionalización del club contratando un gerente. Hay varios nombres que miramos en su momento y me gustaría retomarlo para dar un salto organizativo cualitativo.

¿El acierto del que se siente más orgulloso?

Continuamente tomamos decisiones y considero que todas las que tomas son acertadas, porque hay que tomarlas. Teníamos una idea de proyecto, que es la línea que estamos siguiendo, y creo que mantener el criterio que nos hemos marcado es el mayor de los aciertos. Y lo más importante en fútbol, los resultados nos acompañan.

¿Y el error que no le gustaría haber cometido?

Quizá lo único de lo que me arrepiento es de llevar un tiempo ya sin jefe de prensa y en su momento no haber hecho una nueva contratación con más diligencia, cuando Carlos Alarcón nos dijo que no seguiría. La semana que viene todo volverá a la normalidad.

Se abre en cuestión de horas el mercado invernal, ¿qué va a buscar el Linares?

Estamos contentos con la plantilla. El entrenador en una rueda de prensa mostró su interés por ampliar alguna posición (interior zurdo), pero nosotros hemos transmitido que antes de dar un alta hay que dar bajas. Hay algún jugador que ha mostrado malestar públicamente (Canillas), pero aún no podemos decir nada. El director deportivo (Lasarte) está preparado para que cuando Sergi Guilló deje su ficha libre por la lesión de larga duración, hablemos de fichajes más seriamente.

La apuesta de Guilló no salió bien, ha jugado un partido y medio y su rodilla no estaba para el fútbol, ¿hay acuerdo económico con Sergi para rescindir su contrato y que el Linares tenga dinero para fichar?

A día de hoy estamos en conversaciones, así que no, aún no hay acuerdo económico con Sergi.

Vemos que otros equipos endeudados con muchos millones a la espalda hablan ya de hacer refuerzos de postín, ¿en el Linares han aprendido por fin a ser cautos?

Esos equipos son sociedades anónimas, pueden permitirse endeudarse y seguir con su actividad, incluso aumentar su deuda con fichajes nuevos. Nosotros somos un club deportivo, así aparecemos como figura jurídica, y como club no podemos endeudarnos. Tenemos una plantilla muy competente, estoy contento de verdad, y en el caso de que haya que acometer algún fichaje será porque haya salidas y se libere dinero.

Corpas, Curto, Joselu o Cuerva han sido los más destacados de la primera vuelta, ¿teme por si viene uno de esos equipos con dinero y se lleva a alguien?

Miedo no tenemos. Nuestros jugadores tienen una cláusula de rescisión en su contrato. En el caso de estos cuatro que citas y que han destacado, me consta que están muy contentos de pertenecer al Linares. A alguno de ellos ya le ha preguntado la prensa en varias ocasiones y ha dicho que no quieren rescindir su contrato, y que acabarán la temporada en el Linares (caso de Víctor Curto).

Apostó en su mandato por un cambio de ciclo en el equipo con la salida de Torres tras un lustro al frente, ¿también ve a Miguel Rivera muchos años en este banquillo?

Sí que lo veo. Al fin y al cabo a la plantilla y cuerpo técnico se les valora por los resultados. Pero lo que no quiero a día de hoy es hablar de renovaciones, no me gusta, esas cosas mejor al final de la temporada.

¿Se imagina peleando hasta final de liga por la Copa del Rey?

Es complicado porque tenemos un objetivo que cumplir y ya estamos compitiendo en grupo de equipos por encima de ese objetivo. Esos clubes que ya tuvieron un gasto brutal en verano, ahora mismo están haciendo grandes inversiones de cara a enero. Va a ser difícil meternos en la lucha por la Copa del Rey con ellos.

¿Podrá algún día el Linares volver a aspirar a estar en Segunda División como en los años 80?

Ojalá, pero es difícil por lo que dije antes. Para subir a Segunda algún día hay que tener algo más, levantar una gran plantilla, no solo un gran once, también un banquillo potente, y eso se consigue con dinero. Tenemos que tener los pies en el suelo, hay equipos que sí tienen esos medios económicos, por desgracia nosotros no somos uno de ellos. Soñar sí es gratis.

¿Al Linares no le ha llegado ningún inversor multimillonario con ganas de gastar su dinero en el fútbol modesto?

No, aquí no ha venido ningún chino millonario. Supongo que para un inversor es más fácil entrar en un club que sea sociedad anónima, porque puede entrar a través de participaciones. El Linares está bien como está ahora mismo.

Mande un mensaje navideño para su afición.

Que 2016 ha sido un año bueno, sufrimos, pero vamos consiguiendo los objetivos. Deseo a todos los azulillos un buen 2017 y que el club acabe esta buena temporada dándoles muchas alegrías.