El filial del Linares estrena el año en casa recibiendo al malagueño Coín

El filial del Linares Deportivo vuelve a la carga antes que el primer equipo, pues la Segunda B está parada hasta después de Reyes. La División de Honor Andaluza aún no ha terminado su primera vuelta, le restan dos jornadas, y la actividad vuelve a Linarejos, concretamente al campo anexo, con el choque entre el Linares B y el Coín, que se jugará hoy lunes, día 2 de enero, a las 12:00 de la mañana.

Chico habla del rival: «Es un equipo con mucho oficio, con gente veterana como la mayoría de equipos a los que nos estamos enfrentando. Si se caracterizan por algo es por ser muy competitivo y defensivamente andan muy fuertes, sólo han recibido 14 goles en contra y eso dice mucho de ellos y de su seguridad».

27 puntos tienen sumados los malagueños, que son sextos, por los 24 que tiene el Linares B, en la octava posición de la tabla. Fran Acedo con diez tantos es el máximo goleador de los visitantes, seguido por dos hombres de atrás que saben aprovechar perfectamente las acciones a balón parado como el central Vari y el mediocentro Pedja, que suman ocho dianas entre ambos.

No encajar gol

El objetivo de los mineros será mantener la puerta a cero y esperar a que el olfato de los Pekes y Pumuki esté fino para cazar un gol que pueda darles los tres puntos. «Sabemos que si se ponen por delante va a ser muy complicado hacerles un gol, porque además es un equipo que maneja muy bien las acciones de estrategia, ofensiva y defensivamente», añade en la valoración del Coín.

El equipo linarense ha estado buena parte de la temporada coqueteando con los puestos que dan derecho a pelear por el ascenso a Tercera, algo que sería más de lo previsto en el primer año de los chicos en esta categoría andaluza. El objetivo es la permanencia y están muy cerca de conseguirla. Chico prefiere no meter presión a los diamantes azulillos. «Sinceramente, es muy complicado ascender este año. Todavía no ha pasado la primera vuelta y ya hemos visto que hay muchísimo nivel, hay equipos con presupuesto para estar arriba y nosotros lo que tenemos es calidad y trabajo para competir con todos. En ese sentido, estamos dando un nivel muy bueno y estar donde estamos ya es un éxito. Seguiremos intentando hacer las cosas bien y que lo que la suerte nos depare de más, será bienvenido, pero sabiendo que nuestros chicos no tienen la experiencia de jugadores de otros equipos, pero suplen la falta de oficio con ilusión y con hambre. A ganas de aprender no nos gana nadie, somos ambiciosos pero realistas», concluye el técnico del filial minero.