Víctor Curto confirma que tiene una jugosa oferta del Real Murcia

El futuro de Víctor Curto como azulillo está en el aire. Se acaba de abrir el mercado de invierno y ha ocurrido lo que todos esperaban, que al máximo goleador del Linares lo tanteasen equipos con dinero fresco y ganas de reforzarse para el mercado invernal. De momento sólo es eso; le han tocado del Real Murcia, pero ya es algo.

Algo por lo que estar preocupados para la afición y atentos en la entidad minera, que espera tener noticias oficiales del interés de algún equipo por Curto, lo demás a día de hoy son especulaciones. ¿Pero Curto se quiere ir o no? Se pregunta el aficionado de a pie y la respuesta es: depende.

La situación es la siguiente. El Real Murcia se puso en contacto con Víctor Curto y le manifestó su interés por incorporarle a las filas del conjunto pimentonero, explicándole por encima las condiciones de contrato que le pueden ofrecer, lógicamente con un montante económico que puede triplicar la nómina que percibe del club linarense.

Con esas, el delantero catalán informó al presidente del club, Jesús Medina, que el Real Murcia le había tirado la caña. Medina le remitió a las condiciones del contrato que firmó en verano y a la cláusula de rescisión de 50.000 euros que aparece reflejada en él para cualquier equipo que quiera romper ese compromiso. Ya ocurrió con Francis Ferrón el año pasado.

Si llegase el acuerdo económico entre el Murcia y Curto, que aún no se ha producido, sólo ha sido un tanteo, entonces el Real Murcia tendría que ponerse en contacto con el club para manifestar su intención de negociar la rescisión del contrato y empezaría el tira y afloja por la cantidad que le costaría a los pimentoneros liberar al delantero catalán de su contrato con el Linares.

Anoche, al cierre de esta edición, el Murcia no se había puesto en contacto aún con el club minero, pero lo natural sería que lo hiciera en los próximos días si el interés por el goleador sigue en pie. «Es normal que le salgan novias, pero Curto es jugador del Linares hasta el 30 de junio y todos deseamos que marque el domingo ante el Cartagena», comentaba ayer Medina. Mientras no se pronuncie oficialmente el Real Murcia, el club no va a valorar el tema en profundidad.