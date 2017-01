El Real Murcia calla sobre Curto y el tiempo corre a favor del Linares

Miércoles 4 de enero, Víctor Curto sigue perteneciendo al Linares y a día de hoy nada hace pensar que se vaya a marchar al Real Murcia. Hay varios motivos para pensarlo, una vez que han trascendido a la prensa las cantidades de la operación entre las tres partes, algo que el Linares no aceptaría y, por lo tanto, no habría traspaso.

¿Pero es cierto que el Murcia quiere a Víctor Curto como su primera opción para reforzar la delantera? Los más avispados ya se hacen esta pregunta porque no es normal que, una vez desvelado que el club pimentonero le ha hecho una propuesta al delantero catalán, sigan pasando las horas y no haya contacto con su club de origen.

Si el Real Murcia llama hoy al Linares, alcanza un acuerdo para abonar su cláusula de rescisión y acto seguido cita a Víctor Curto en La Condomina para cerrar el acuerdo por su fichaje, por la tarde estaría entrenando a las órdenes de Paco García y el domingo le tendría disponible ante el Mérida.

Pero no, hoy todo apunta a que el delantero catalán hará su habitual rutina y entrenará a la órdenes de Miguel Rivera para recibir las instrucciones de lo que debe hacer para romper la defensa del Cartagena en Linarejos. Si el Murcia está dispuesto a pagar por su libertad, cada jornada que pasa es dinero que pierde en la operación por Curto. Y ahí es donde la ecuación falla.

Ha trascendido que la oferta que le ha hecho el Murcia a Curto es de 4.500 euros mensuales (más del doble de su nómina actual con el Linares) y contrato hasta junio de 2018, por lo que podría acabar su carrera con 36 años e incluso en Segunda División si los pimentoneros ascienden esta temporada, como es el objetivo del club. A simple vista, es una oferta irrechazable y lógico que Curto se la tome en serio.

El problema es la cláusula, pues también ha trascendido que el Murcia estaría dispuesto a pagar como máximo un 12% de la misma, es decir, 6.000 euros de los 50.000 que aparecen en el contrato del delantero, algo que el Linares rechazaría sin pestañear. Vender por 6.000 euros a uno de los mejores delanteros del grupo (14 goles en la primera vuelta), que además llegó a buen precio porque estaba sin equipo en verano, costaría una fuerte crítica de Linarejos hacia la directiva de Jesús Medina, por mucho que Curto insistiera, que no lo está haciendo aún, en su salida.

¿Hasta dónde pagaría el Murcia? Eso no se sabe, pero haciendo una simple cuenta, si están dispuestos a ofrecer 4.500 euros mensuales a Víctor por 6 meses, quiere decir que van a invertir 27.000 euros en el sueldo de su nuevo delantero, pero la cláusula de Curto es casi el doble de esa cantidad y no es muy lógico que el Murcia vaya a llegar ni a igualar la cifra (27.000 en nómina y 27.000 en cláusula). La prensa pimentonera habla de «una cifra simbólica y negociable», pero no cuentan con que el Linares es un club saneado esta temporada y no necesita vender a la fuerza. Si lo hace será porque el acuerdo es bueno para sus intereses, de lo contrario Curto será azulillo hasta el 30 de junio.

El club se mantiene a la espera, tranquilo, viendo el tiempo pasar y esperando una llamada para ver hasta qué punto va en serio el Murcia.