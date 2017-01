Jesús Medina: «La oferta del Murcia por Curto era inaceptable, la conversación no duró mucho»

Sorpresa e incredulidad serían las palabras adecuadas, aunque los hay más duros a la hora de calificar la oferta que en la noche del miércoles ofreció el Real Murcia al Linares Deportivo para que liberase la ficha de Víctor Curto e incorporarlo a las filas pimentoneras.

Realmente no hubo una oferta, hubo dos. La primera era de 3.000 euros a cambio de la carta de liberta, y la segunda era un intercambio donde el Murcia entregaba al Linares un jugador (cuyo nombre no ha trascendido) que tiene cedido en Tercera División. Lógicamente, la directiva del Linares se negó a aceptar cualquiera de las dos propuestas, no sin mostrar incredulidad ante dos tentativas tan sorprendentes.

Aunque a la hora de dar una versión oficial se usen palabras como «oferta insuficiente» o «lejana de las cantidades sobre las que podemos negociar» para mantener la compostura, el sentimiento generalizado en el seno del club ha sido la de una falta de respeto hacia el Linares y hacia el propio Víctor Curto.

El Murcia ofreció 3.000 euros por Curto, o un intercambio por un jugador de Tercera

Al club, porque parece una broma de mal gusto ofrecer un trueque tan desfavorable a todas luces. Pedir que el Linares libere por 3.000 euros a un jugador que tiene una cláusula de rescisión de 50.000 euros (un minúsculo 6% de ese montante), o incluso intentar cambiar a uno de los mejores goleadores del Grupo IV con 14 dianas en la primera vuelta por un joven que juega cedido en Tercera, porque no tiene hueco en la propia plantilla pimentonera.

Incluso la afición azulilla, que entiende el interés que despierta Curto en otro clubes, también lo ve como una falta de respeto al propio jugador, porque si el Real Murcia quiere realmente a Curto, como le ha manifestado al delantero, lo que ha ofrecido al Linares le aleja incluso un poco más de La Condomina que antes de haberse pronunciado.

«Queremos que Víctor Curto acabe la temporada con nosotros, pero entendemos que es un jugador que está en el candelero, uno de los mejores delanteros de la categoría, y es normal que se interesen por él. Atendimos la oferta del Murcia y a su director deportivo, pero al ser tan lejana a la cláusula de Víctor, la conversación no duró mucho. Tampoco lo vamos a cambiar por un jugador que no conocemos. No lo dudamos, dijimos que era inaceptable», comentaba Jesús Medina tras saltar la noticia.

El Linares volverá a atender al Real Murcia o a cualquier otro club que pregunte por un futbolista azulillo. «Pero con esas cifras no llegaremos a ninguna parte. Otra cosa es que hablemos de otras cantidades más cercanas a su cláusula», añadió.

El caso Canillas

El que parece que ha abandonado la disciplina azulilla por su propio pie es Jorge Canillas. Ayer recogió sus enseres del vestuario de Linarejos y se marchó hasta Granada para resolver su situación. Actualmente está cedido en el Linares, pero el delantero quiere ir a otro equipo donde tenga más minutos. Se ha filtrado el interés del Lorca de Tercera División, destino que es del agrado de Canillas, por encima de seguir en la disciplina del Linares, donde viene siendo el tercer delantero de la plantilla.

Pero Jorge Canillas sigue siendo azulillo. Hasta que el Granada no se pronuncie oficialmente sobre su baja, el Linares no la dará como oficial, aunque será cuestión de tiempo que se cumpla el deseo de Canillas de cambiar de aires. De esta manera, el Linares tendría que enfrentarse a la decisión de si fichar otro delantero en su puesto o subir a Pekes del filial lo que resta de temporada como tercer delantero de Rivera.

Quizá todo dependa de si la operación de Curto da un giro de 180 grados. Si no se mueve del Linares, con Casi formaría la pareja titular de delanteros y Pekes podría tener esos minutos que Canillas no considera suficientes en Segunda B. Pero si el Murcia, u otro club, decide negociar en serio por la carta de libertad de Curto y finalmente sale del Linares antes de que se cumpla el 31 de enero, la entidad minera se vería en la tesitura de haber perdido a dos de los delanteros fichados en verano, uno de ellos su mejor goleador, y tendría que compensarlo con uno o dos refuerzos.