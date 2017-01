"Curto está triste y muy preocupado"

Cuenta atrás para la vuelta a los campos del Linares Deportivo. El domingo recibe al poderoso Cartagena y lo hace en unos días marcados por la salida de Canillas, la operación de traspaso de Curto al Murcia en sus primeros movimientos y, ahora, se suma que Fermín podría buscarse también un nuevo destino. Así lo comentaba Rivera en la previa del primer encuentro de la segunda vuelta, que comenzaba con en análisis de la semana de trabajo tras la Navidad.

«Las vacaciones han sentado de maravilla, porque tuvimos la fortuna de irnos con un fantástico sabor de boca, superando una eliminatoria de copa más una victoria sobre un rival que puede ser directo, y que nos hacía mucha falta por el cómo y por el resultado final. Lo que más me ha gratificado ha sido ver una plantilla comprometida y en un estado de forma sensacional. Fue un trabajo planificado por nuestro preparador físico Pepe Ruiz y Andrés, nuestro físio. Los profesionales han llegado en un peso extraordinario», valora Rivera.

Si algo puede mejorar el Linares en la segunda vuelta, respecto a la excelente primera, es el balance de victorias en casa. Rivera recuerda que lo intentaron: «Pero no siempre se consigue. Somos un equipo muy humilde y lo que pasa a nuestro alrededor nos lo recuerda. Ha llegado al grupo muchísimo dinero e inversores, el Extremadura se está transformando y parece que llegará también a Jaén. En la región de Murcia, todos manejan unos presupuestos bestiales. En Primera somos un Sporting u Osasuna y queremos exigirnos como Madrid y Barça».

Pero si el Linares está en una posición cómoda y con la permanencia encarrilada es porque algo ha hecho bien. «Disponiendo de todos los compañeros y concentración total podemos competir con cualquiera. Luego están los filiales, que no es lo mismo a principio de temporada que cuando están rodados. El Granada ahora estará un poco mejor y más cuando se ponga en funcionamiento todo lo que le están incorporando».

Respecto al reto de lograr lo antes posible la permanencia, Rivera apunta: «Nos faltan menos puntos que cuando empezamos. La primera vuelta ha sido extraordinaria, nos olvidamos que si miramos la alineación de Cartagena en la primera vuelta, había 5 ó 6 compañeros que no estaban. Ese día debutó Pekes, aquí ha estado Canillas y le hemos utilizado de titular en Copa. A veces no se les da el mérito que tienen estos profesionales. Hay veces que hemos salido el campo como el día del Melilla y cuando nos dimos cuenta habíamos perdido, pero lo que hicimos en Extremadura, u otros partidos, lo consigue muy poca gente. La segunda vuelta será dura para proyectos como el nuestro, se necesita toda la unión».

El Cartagena

Respecto al rival del domingo: «El Cartagena ha hecho es una extraordinaria progresión con una plantilla homogénea y potente, que se conocen más y son mejores que cuando nos enfrentamos allí. No está Arturo por acumulación, ni Fernando que ha recibido una oferta y han libera una ficha para incorporar más nivel. Quiero pensar en nuestros jugadores, allí no estaban Mario, Rodri o Víctor. Viene el mejor equipo de la categoría ante uno de los rivales que es humilde y quiere, queremos, hacer un buen partido».

Rivera aprovechó para informar a la afición que han tenido que volver a operar a Guilló de esa misma rodilla. «Me escribió anoche y le deseo toda la suerte en recuperarse. Tuvo un proceso infeccioso, volvieron a drenarle. De esa baja de Guilló parece que nos olvidamos, no hemos disfrutado de ese jugador. Canillas se marchó el otro día, y ayer se habló con Fermín, tampoco lo vamos a utilizar y se habló con él. Salvo que ocurra algo que no queremos, estamos todos, los 18 que somos», dijo.

¿Qué pasará con Curto? La experiencia le dice a Rivera que «no tiene problemas entrenando». «Pero nunca sabremos cómo está esa cabeza. Aquí todo el mundo opina y enjuicia, pero hasta el momento que te llega, no sabes lo duro que es. Es una persona con una veteranía a la que le han puesto un caramelo. Mira, Fernando (Cartagena) se va a Filipinas porque le interesará al hombre. Luego está la otra parte que bloquea la situación y él me transmite que está triste y muy preocupado porque tiene una oportunidad que igual no se hace efectiva. No sé si estará un día para competir y al otro no. Se lo he explicado a él. Hay un club que le quiere, un jugador y el club de procedencia, y aquí las tres partes deben salir beneficiadas, no puede ser el Linares el perjudicado».

El técnico malagueño considera que en los próximos días «el Linares y Curto deben llegar a un punto intermedio». «Si se queda, debe ser para competir y que nos ofrezca el rendimiendo que nos viene dando. No le podemos decir pesetero, no sería justo, hay que entenderle a él y al club. Cuando no tenía nada, el Linares apostó por él y él nos está ayudando. No sé si son sus últimos minutos en Linares. Tengo claro que la manifestación del Murcia es un poquito pobre. Creo que estará el domingo, salvo que llegue y me diga que está hundido, él ha entrenado en el equipo titular. Hablaré en el último momento con él, porque quiero que si sale al campo nos dé todo lo que nos puede dar. Nos hace falta y más en este partido».