Juanfran se enfunda la azulilla para debutar esta noche en Copa RFEF

El Linares Deportivo presentó a su primera incorporación en el mercado invernal. Tras anunciarse la baja de Canillas, se quedaba una ficha libre para menores de 23 años y la ocupará, en lugar de un delantero, un medio de los ahora llamados 'todocampistas' y que puede actuar en varias posiciones.

Juanfran García Calzado (Andújar, 13 de febrero de 1996), a punto de cumplir los 21 años se ha convertido en el jugador con más proyección de la provincia, tras su formación deportiva en el Betis Iliturgitano desde categorías base. En 2015 firmó por el C.D. Martos en Tercera División y despuntó. Ya durante esta primera vuelta ha sido uno de los jugadores más destacados de la liga y por ello el Linares, que llevaba tiempo persiguiéndole, ha insistido en su fichaje.

Alberto Lasarte comentó en su presentación que «tras anunciar la baja de Canillas, que se cerró el lunes, os presentamos a Juanfran, que es un jugador en su segundo año senior. Le conozco desde pequeño, yo lo llevé a la selección he seguido su evolución en Andújar. Este verano intentamos incorporarle, pero él entendió que en Tercera iba disfrutar de más minutos y podía explotar, como así ha sido».

En el Martos ha jugado 47 encuentros en temporada y media, este año 14 partidos y como titular indiscutible en el centro, cuatro goles y muchos le ven como un brillante valor de futuro si pronto se asienta en la categoría de bronce.

«Ha sido uno de los jugadores más destacados del grupo IX y pieza clave en la cuarta posición del Martos, le ha dado un plus de calidad importante. Tiene buena talla, es dinámico arriba, completo y polivalente, de juvenil le recuerdo jugando en banda. El mercado provincial tenemos que controlarlo. Tenía una cláusula de rescisión, pero hemos llegado a un entendimiento con el Martos para fraguar las buenas relaciones que debemos tener con los clubes de la provincia. Se me trajo para eso, para 'provincializar' el Linares, fortalecer su cantera y ser la referencia de la provincia con los mejores jugadores de la zona, como ya tenemos. Juanfran es una apuesta más en esa línea. Estamos tranquilos, poco a poco encontrará su hueco. Es una de las perlas de la provincia», insistió el director deportivo.

Esta noche hay partido

El Linares y el Socuéllamos vuelven a verse las caras en Linarejos, tras aquella fase de ascenso que le arrebataron a los azulillos que venían de eliminar a Terrassa y Rayo Vallecano B. A las 20:45 se juega la ida de los octavos de final de la Copa RFEF, donde Rivera dará minutos a los menos habituales, a los canteranos, y puede que también al flamante nuevo fichaje.

«Estoy disponible si el míster ve que tengo que jugar. Estoy muy ilusionado y con ganas de aportar cosas al grupo. Afronto esta etapa con muchas ganas y feliz de firmar en un club como el Linares, con lo que significa en la provincia. No va a ser venir y jugar, sé de las complicaciones para tener minutos aquí. No ha sido fácil dejar al Martos, venía de un juvenil en Preferente y ellos me dieron la oportunidad, ahora tenía que coger la que me da el Linares. Quiero darle las gracias al míster Diego por haber confiado en mí entonces y a la directiva por facilitar mi fichaje», declaró Juanfran.

El iliturgitano no escondió su emoción y espera sorprender a la hinchada azulilla. «Hablaba con mi padre que vine con mis amigos viendo al Linares en el play-out con el Cacereño este verano, veía el ambiente en Linares y fíjate, ahora me toca hablar en el campo. Soy centrocampista pero me gusta llegar en segunda línea al ataque y aportar goles al equipo. Soy alto y voy bien por arriba, pero lo que me gusta es jugar por abajo», añadió

Los de Socuéllamos llegan a este envite copero con la cabeza más puesta en la liga, ocupan puestos de descenso con 23 puntos y vienen de caer en liga en su campo por 1-2 ante el Bilbao Athletic.