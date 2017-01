Rivera: «Debemos aislarnos de todo y centrar la energía en el Marbella»

Tras la penúltima sesión de entrenamiento del Linares, primera sin Víctor Curto en el grupo, el técnico malagueño del conjunto minero confía en retomar la normalidad dentro de la tormenta. Se avecina una de las salidas más duras del calendario y el equipo llega con lo justo, inmerso en salidas de jugadores y con el caso Curto congelado hasta nueva orden.

Rivera salió contento del entreno: «Hemos hablado esta mañana, debemos aislarnos de todo lo que nos está pasando y centrar toda la energía en el Marbella. Además de la necesidad que tenemos de saber apartarnos de esto para ayudar al club, para ayudar a Víctor y ayudarnos a nosotros, todos queremos lo mejor para este club».

Ha sido una semana complicada para todos los estamentos del club, pero el domingo sólo cabe salir a intentar sumar. «Tenemos que concentrarnos en el Marbella porque nos han tocado las dos semanas con los dos rivales más potentes y en circunstancias que todos los días se perdía la concentración. Lo que hemos hecho esta mañana ha sido recobrar la alegría, hacer de tripas corazón y este equipo, que nadie se ofenda, en situaciones más complicadas hemos sabido salir adelante»,. declaró el técnico.

Algo en lo que ha insistido mucho con sus hombres es en la capacidad que tienes este Linares de hacer cosas extraordinarias cuando el viento no es favorable, en insiste en que «las excusas son para los mediocres». «Debemos convencernos todos -añadió -, hemos sabido superar una situación como cuando firmamos a un compañero como Sergi, que entendíamos que nos daba equilibrio en el medio campo, y que nunca estuvo. Apostamos por otro chico joven (Canillas) que se le daban oportunidades y no terminó de comprender la situación y también lo perdimos. Ahora está en la puerta de salida Fermín, sabemos lo que nos ha pasado con Víctor, y tenemos unas limitaciones terribles. Dando incluso minutos al filial, debemos recordar que debemos ser pacientes con ellos. Los que estamos debemos sacar esto adelante y hacerlo con alegría, estar más metidos y hoy la gente estuvo más receptiva entrenando que estos días atrás».

Deberán demostrar esa confianza el domingo en el Municipal de Marbella. «Nosotros tenemos uno de los campos más grandes de la categoría. El escenario puede cambiar por la presión ambiental, tienen el graderío más abierto, más lejos, el levante entra de forma racheada, pero el escenario que hemos visto tiene un buen terreno de juego. Intentan ascender y tienen unos inversores que están que si unos compañeros pueden salir y otros venir. Los entrenadores odiamos este mes de enero, porque todo lo bueno que llevas hecho se te cae», dijo.

Pekes irá en la convocatoria. La última plaza la tiene Rivera en el aire, entre el canterano Chomfli y el recién firmado Juanfran. «Pekes no ha entrenado porque tiene examen, la gente joven está estudiando y no teníamos previstos estos accidentes que nos están pasando y no podemos estar alterando la etapa formativa de un joven por el fútbol. El sábado vienen a entrenar con nosotros él y David Chomfli, y ya veremos. El que hace el número 18 es Juanfran, que acaba de llegar y es un chiquillo que necesita trabajo y adaptación a la categoría. El que tiene todas las papeletas de venir es Pekes, porque tenemos a Casi o a Casi».

El Linares ya se tuvo que enfrentar al Marbella en la primera vuelta con lo puesto, una plantilla a medio hacer, y no dieron mala imagen. «En aquel primer partido - recordó el técnico - dio sensación de que nos faltó anticipación y saber competir. En esas fechas teníamos mucha gente con problemas y locuras que nos tocó vivir. Llegamos otra vez con lo puesto, pero vamos a salir sin complejos a disfrutar y tenemos todas las opciones del mundo. La idea de fútbol del Marbella nos va a complicar la vida porque tienen dos laterales muy profundos, tienen la calidad interior y en la creación, Kike es su hombre referente y está sancionado. Estamos ilusionados, de verdad, por hacer las cosas bien y tener un buen resultado».

Marbella, Socuéllamos y Real Jaén, en 8 días. Rivera desea que la despedida de Curto el día anterior marque un punto y a parte. «Fue una mañana muy complicada, con un padre de familia, y aunque comprendamos y deseemos, fue muy duro ver a una persona destrozada y hundida. Todo lo que hemos vivido ha sido muy duro y estamos afectados, nos ponemos en el lugar del compañero, pero nos toca defender esto y tenemos que hacer un paréntesis en todo, hasta en la Copa y en el Jaén. Hay que encauzar toda la energía en el Marbella. Como tú tengas un mínimo despiste, lo pagas caro», concluyó.