El Linares resistió sólo 20 minutos

El Linares arranca la segunda vuelta con un balance un poco mejor que la primera, entonces perdieron los dos primeros partidos y ahora un sumado un punto de seis, antes de recibir el domingo en Linarejos a un Real Jaén con problemas, que está a punto del descenso.

2 MARBELLA

0 LINARES Marbella: Guille Lara, Carlos Julio, Andrés Sánchez, Marcos Ruiz, Nico del Monte, Lolo González, Goti (Carlos Neva m. 77), Pepcoff, Okoye (Pedro Mérida m. 80), Luis Rioja y Beitia (Víctor m. 90). linares: Lopito, Joselu (Álvaro Vega m. 69), Higinio, Rosales (Gamiz m. 69), Gonzalo, Cuerva, Corpas, Rodri, Casi, Mario Martos y Luis Lara (Pekes m. 57) Goles: 1-0, m. 20: Goti. 2-0, m. 47: Beitia. Árbitro: Villoria Linacero (colegio madrileño). Amonestó a los locales Marcos Ruiz y Luis Rioja, y a los visitantes Rosales y Gonzalo. Incidencias: Municipal de Marbella. 2000 espectadores.

No fue el mejor partido de los hombres de Rivera, superados en la mayoría de las acciones por la potencia, calidad y efectividad de los marbellíes, pese a un arranque ilusionante donde parecía que iban a conseguir un gol en cualquier llegada. En el juego de intercambio de golpes, los costasoleños dejaron claro por qué ellos son aspirante a Segunda y los azulillos sólo por la permanencia.

A partir de que los locales se adelantasen, los visitantes desaparecieron y apenas tuvieron opciones de arañar alguno de los puntos en juego. El 2-0 cosechado en uno de los campos más complicados puede considerarse justo si tenemos en cuenta que un gol de los linarenses en los albores del encuentro podría haber cambiado el choque por completo.

El encuentro comenzó vibrante, de ida y vuelta los primeros minutos. Las primeras oportunidades fueron para los de Miguel Rivera que pudieron marcar el 0-1 en un cabezazo de Gonzalo, que se marchó fuera por poco, del poste de la portería de Guille Lara. Los linarenses gozarían de una nueva ocasión en una arrancada de Luis Lara que la pondría al corazón del área, pero Mario Martos no supo rematar entre los tres palos para poder abrir la lata y condicionar el partido. En la grada, un centenar de mineros se las prometían felices, pero todo iba a dar un vuelco cuando el reloj pasó el cuarto de hora.

A la contra, el Marbella respondió con una ocasión de Carlos Julio que se encontró con una gran intervención de Lopito. El primer tanto del partido no llegaría hasta el minuto 20, en un centro de Okoye y un disparo espectacular de Goti que empalmó para batir a un Lopito que no pudo hacer nada ante tal golazo. La calidad y, sobre todo, la pegada en estos compases marcaría la diferencia entre un equipo con aspiraciones ambiciosas de ascenso y otro que navega por la zona media de la tabla clasificatoria.

El conjunto marbellí, a partir de estos instantes, fue el dominador del partido y pudo ampliar su ventaja en una gran chilena de Nico del Monte que estuvo a punto de marcar el 2-0 si Lopito no lo hubiera batido en el minuto 27. El recital del guardameta prosiguió, en el minuto 33, tras repeler con el pie izquierdo un disparo raso y seco de Okoye dentro del área linarense.

Antes del descanso, el Linares dispondría de un par de aproximaciones pero primero se topó, en el minuto 40, Guille Lara intervino tras la intentona de Corpas. Un par de minutos después, Casi estuvo a punto de culminar una gran jugada de su equipo pero no pudo concretar y evitar la ventaja costasoleña al intermedio. Fueron pocas las oportunidades pero sin la calidad suficiente para forzar un empate, que a tenor de lo visto en el segundo tiempo, hubiera sido intrascendente.

Mazazo tras el descanso

La segunda parte comenzó con otro jarro de agua fría para el Linares. El 2-0 llegaría a los dos minutos de la reanudación. Beitia marcaría a pase de Okoye. La primera jugada del segundo tiempo sentenció el choque. Los visitantes intentaron reaccionar de inmediato. Quiso hacerlo Miguel Rivera introduciendo casi de golpe los tres cambios. Salieron al terreno de juego el canterano Pekes, Álvaro Vega y Gámiz. Buscó un acicate pero éste no llegó. Todo lo contrario. Posiblemente el equipo perdió el equilibrio y no pudo recomponerse ante el vendaval que había enfrente que, lejos de conformarse, buscó más.

El Marbella se mostraba muy seguro en defensa y las ocasiones solo fueron suyas. En el minuto 52, Mario Martos lo intentó en un disparo lejano en una intentona que acabaría en saque de esquina. En el minuto 70, Álvaro Vega cortaba un buen pase de Goti a Okoye que se plantaba solo ante Lopito. El propio Okoye, protagonista de la tarde, pudo marcar el 3-0 en una jugada individual en el minuto 72 pero se entretuvo a la hora de rematar.

Ya en la recta final, Beitia dentro del área engancharía un zurdazo cruzado que no encontró puerta de milagro. Y para finalizar, Lopito redondeó su actuación solventando un mano a mano contra Carlos Neva. El meta azulillo, que no había estado muy afortunado en la jugada del 1-0, acabó siendo el mejor del Linares y gracias a sus intervenciones no salió su equipo goleado del Municipal de Marbella.

El partido se terminó con un Linares sin ocasiones, impotente para sacar algo positivo. Una derrota a domicilio, que le instala en la zona discreta de la tabla. En plena zona de nadie, tiene los mismos puntos de los play-off de ascenso que de los puestos que conducen a Tercera. El objetivo se va cumpliendo, pero en Marbella se vieron muchas de sus carencias.