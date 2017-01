Ian González quiere debutar mañana

Realizó su primer entrenamiento en Linarejos y al mediodía se enfundó la azulilla en su presentación oficial. Ian González está deseando disputar sus primeros minutos como jugador minero, una vez que el fin de semana se cerrase su contratación. Es el segundo refuerzo de invierno del club y viene a cubrir la salida de Canillas.

Un hombre de área, un tanque, potente pero habilidoso, Lasarte se mostró «muy contento de ver a Ian como delantero nuestro y espero que no ayuden un poco en la segunda vuelta. Es un jugador de buena talla, del año 93, bastante joven, que ha estado en las mejores canteras de España (formado en el Atlético de Madrid) y que en el Getafe B hizo una muy buena temporada el año pasado. Debutó en el primer equipo ante el Espanyol. Por su juventud, viene buscando otro tipo de fútbol, creo que le viene bien el del grupo IV por sus características. Tenía varias propuestas y le doy las gracias por decantarse por Linares, por nuestra gente y nuestro fútbol».

En sus primeras palabras como futbolista del Linares, Ian se mostró «muy contento de estar aquí, he visto como juega el equipo y creo que puedo encajar, intentar ayudar y mejor si es con goles. Creo que puedo dar lo mejor de mí aquí, espero estar a la altura de la bienvenida que me ha dado la gente».

Negó haber tenido problemas en su anterior club. «Cuando pedí disculpas a las afición en Twitter fue porque en el partido contra el Barça B me expulsaron por un rifirrafe y no creo que merezcan que uno de sus jugadores sea expulsado por eso. Salí porque cuando uno no disfruta en el campo tiene que buscar otra cosa. Estoy agradecido al Sabadell, me lo pusieron fácil para salir, sencillamente no estaba a gusto, no estaba dando lo mejor de mí como sé que puedo darlo».

De sus compañeros de vestuario conoce a David Cuerva, al resto les fue conociendo en la sesión de entrenamiento y se pone como objetivo ayudar al Linares a remontar la eliminatoria de Copa ante el Socuéllamos, ciertamente en un campo favorable para un jugador de su envergadura.

«Me han recibido muy bien los compañeros, el míster me presentó al vestuario y me ha contado cómo le gusta que sea un delantero, cómo juega el equipo, tengo que coger los conceptos rápido. El miércoles (mañana) hay partido y si me toca jugar estoy a su disposición», apuntó.

Y ha debutado en Primera y en el Getafe parecía que no tardaría en volver a la máxima categoría, pero en Sabadell se frenó su progresión y sólo marcó dos goles en la primera vuelta. «Con 23 años quiero llegar a Primera, claro, igual que el que tiene 28 años. Linares es un trampolín, es un equipo que juega muy bien, pero también dependes de los resultados y si en la segunda vuelta no me salen las cosas bien lo mismo voy a Tercera que me quedo en Segunda B», afirmó. Ha firmado hasta final de temporada.

Recuperar a Curto

Respecto al caso Curto, el directivo Juanma Rivas desmintió los rumores de que otro club haya llamado al Linares para hacer una contraoferta. «El Murcia se pronunció, contestamos, y si hay alguna nueva oferta tendrán que llamarnos. Oficialmente ningún otro club nos ha preguntado por Víctor. Si no hay novedad, seguirá siendo jugador del Linares hasta el 30 de junio».

¿Pero cuánto más se puede sostener esta situación y la baja del jugador? Rivas tiene claro que no debe prolongarse mucho más en el tiempo y «lógicamente hay que recuperarle, eso es algo de todas las partes, de su agente, del club, de la plantilla y el cuerpo técnico. Cuando llegue el momento veremos en qué postura sigue él respecto al club. Espero que todo se resuelva favorablemente».