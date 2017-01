El Socuéllamos volvió a ser la 'bestia negra' y apea al Linares de la Copa

Adiós a la Copa RFEF esta temporada y a los minutos que iban a disputar los menos habituales. En octavos de final se acabó este año la competición para los linarenses, al cruzarse con un Socuéllamos que bien puede pasar a denominarse la 'bestia negra' de los mineros en esta nueva etapa futbolística.

2 SOCUÉLLAMOS

1 LINARES Yugo Socuéllamos: Saavedra, Álvaro Marín, Alcañiz, Jacinto, Álex, Ramón, Narváez (Carlos García, min. 73), Jesús García (Salva, min.52), Dieguito, Álex Cortell (Domínguez, min. 67) y Nanclares. Linares Deportivo: Cristian, Mario Sánchez, David Salido (Gonzalo, min. 19) Ismael, Álvaro Vega, Fran Lara, Luis Lara (Corpas, min. 77), Juanfran, Ian González, David Gámiz y Casi (Pekes, min.59). Goles: 1-0: Álex Cortell, min. 24. 2-0: Dieguito, min. 35. 2-1: Jacinto en propia puerta, min. 75.Árbitro: Álvaro Gómez-Miguel González, colegio castellano-manchego. Vieron amarilla los manchegos Marín, Jacinto, Álex, García y Narváez. Sin amonestados en el Linares. Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa RFEF, disputado en el Paquito Giménez ante cerca de 500 espectadores. El partido de ida en Linarejos había acabado 1-2.

Los manchegos les eliminaron de la fase de ascenso a Segunda B hace tres temporadas, y la siguiente vez que se han cruzado le ha ganado en la ida y la vuelta de octavos, por 1-2 en Linarejos y por 2-1 en el Paquito Giménez. Si en el partido de ida se habló de falta de intensidad, el de vuelta no empezó muy diferente para los de Rivera, mejor plantado en el campo el equipo local. Para colmo, al poco de empezar el choque se lesionó el canterano David y el Linares se quedó sin zurdos. Ya lo viene diciendo Rivera: hace falta reforzar este invierno esa zona.

El caso es que en los primeros minutos el Linares empezó voluntarioso, especialmente por la banda de Luis Lara, pero el peligro de verdad lo llevaba el Yugo. A los cinco minutos tuvo que intervenir Cristian en un remate de Jesús a saque de esquina. Después Cortell avisó mandando un disparo arriba y en la siguiente Cristian le detuvo un disparo a bocajarro. No se había cumplido el cuarto de hora.

Poco después, Mario Sánchez, que había tenido que ocupar el puesto de lateral izquierdo improvisado, perdió un balón que no desaprovechó Nanclares para meter el centro al segundo palo y que Álex Cortell rematase el 1-0. Sólo diez minutos después, Dieguito encaraba a Cristian y le batía en el mano a mano para hacer el 2-0 y dejar la eliminatoria casi imposible para un Linares que ahora debía hacer tres goles.

En la segunda parte mejoró la imagen de los azulillos, pero el partido estaba abierto y los porteros de los dos equipos se lucían con intervenciones de mérito. Dieguito volvió a llevar peligro con un cabezazo y un mano a mano que acabaron lejos del marco. En una de las internadas de Corpas, centro al área y Jacinto al intentar despejar metió el balón en su propia portería.

El 2-1 daba alas al Linares, pero el encuentro estaba para que cualquier anotase. Dieguito mandó un balón rozando la cruceta, Pekes buscó el empate sin éxito en acciones individuales sin fortuna, y la mejor para empatar llegó con los dos debutantes azulillos como protagonistas, Juanfran mandó su remate al palo e Ian González, a las manos del meta.

Un remate desviado de Gonzalo fue lo último destacado del conjunto visitante. Un Linares que acabó abanderando el quiero y no puedo ante un Yugo Socuéllamos muy superior en la ida y en la vuelta.

Pitido final y amargo viaje de vuelta, pensando en el partido del domingo ante el Real Jaén y sabiendo que lo de David Salido 'Chomfli' ha sido sólo un pinchazo. Los azulillos tienen que centrarse ahora en el derbi del domingo y en tener mentalmente los ánimos altos para un choque de máxima exigencia ante un necesitado Real Jaén.

El técnico del Linares hizo el análisis: «Hicimos un planteamiento para ver a los compañeros que han llegado esta semana, casi sin entrar, unidos a los que tienen menos minutos para que pudiesen hablar en el campo. Hubo cosas interesantes, pero es cierto que la primera parte hemos estado muy descoordinados. Habíamos empezado bien, pero la lesión de David nos condiciona un movimiento a banda izquierda un chaval (Mario) se complica en un balón que todos hemos visto que hemos regalado».

Considera Rivera que el Linares no se adaptó a las dimensiones del Paquito Giménez. «El peor aliado que teníamos era el terreno de juego. Está claro que lo maneja mucho mejor el Socuéllamos que nosotros, se ubican mejor, llegan mejor, controlan mejor los botes. Increíblemente uno de nuestros hombres más expertos se quiere girar, se queda bloqueado y supone el 2-0».

Y se queda con la imagen de su equipo en la segunda mitad: «Se nota que teníamos gente nueva, que acaba de llegar y no conoce a los compañeros, pero en la segunda parte mejoramos bastante cuando incluimos gente un pelín más habitual. Parece que ha salido mejor y la imagen de la segunda parte no ha tenido nada que ver con la primera. Pudimos empatar, pero a la contra el Yugo pudo aumentar el marcador».

Añadió que no era fácil para la plantilla olvidar que el domingo juegan un partido vital ante el Jaén. «Me he empeñado en hablarlo, pero muchos chavales saben que el domingo tienen que estar. Estamos defendiendo con profesionalidad y orgullo estos colores. Con una plantilla tan corta y con gente inexperta, hemos llegado hasta donde hemos podido y no queríamos que supusiera un hándicap negativo. Ian estuvo interesante en los movimientos, pero cuando hemos sacado a Corpas todo se ve desde otro prisma, pero si no pongo hoy a los chiquillos, que les da la vida estos partidos, cuándo los pongo».