El Linares 'fabrica' nuevos movimientos para sorprender con Ian González en la delantera

A la tercera va la vencida. Después de dos veces en el banquillo de Linarejos en Tercera División, Miguel Rivera Mora vive este domingo su primer derbi en el feudo minero, y lo hace en un momento un tanto extraño, por todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas en lo deportivo para los azulillos y en lo institucional para los blancos.

«No hay favoritos. Llevo toda la semana quitándonos ese cartel, porque no es verdad. Y no lo es porque existe una situación institucional complicada en nuestros vecinos y máximos rivales a la vez, pero la calidad de esa plantilla, nosotros los profesionales la conocemos. De hecho cuando esta plantilla está enchufada ha sido de los pocos equipos capaces de ganarle al Cartagena, por ejemplo», recuerda.

Sobre la situación que viven los blancos, considera Rivera que nada tiene que ver con el potencial del equipo. «Lo que tiene el Jaén son sus problemas, seguro que lo van a aparcar todo. En los derbis, y este es uno con toda la intensidad y la pasión del mundo, no existen diferencias clasificatorias. Si tuviésemos que hablar de los presupuestos, el suyo es muy superior, pero ahora le está tocando vivir una situación difícil que les hace estar un poco más abajo en la clasificación. La información que tengo es que se han reunido, se han conjurado y el derbi quieren que sea ese punto de inflexión para revertir esa situación. Tienen una plantilla extraordinaria. Los derbis son pasionales y ojalá todo el trabajo que estamos realizando nos sirva para superar al Jaén».

El Linares de esta segunda vuelta sorprenderá a sus rivales con nuevos movimientos, sistemas ofensivos con variantes diferentes a las que había con Víctor Curto para aprovechar el poderío aéreo de Ian González. «Con la incorporación de un nuevo compañero, estamos fabricando una serie de movimientos nuevos porque Ian tiene características diferentes a las de Curto. Le necesitamos, que se introduzca en toda la mecánica del grupo y en la dinámica de los compañeros. Estamos muy ilusionados y él también parece que se adapta muy bien. Ian con los demás y los demás con él, estamos tratando de armonizar todo lo que se necesita para lo que son los sistemas ofensivos y defensivos».

Rivera no duda en señalar que el tanque González «apunta a titular, sí, porque tenemos a Ian y a Pekes. A Pekes vimos el otro día que le estamos dando mucha responsabilidad. Le queremos cerca de nosotros, le vamos a ir dando todo lo que podamos, pero no es conveniente cargarle de responsabilidad».

Para este encuentro irá convocado, las bajas son dos jóvenes jugadores lesionados en Socuéllamos. «Sí tenemos problemas. Muchas veces cuando este entrenador habla, no se termina de entender, queríamos que la Copa RFEF fuese para una cosa y resulta que el miércoles nos trajimos dos bajas. La verdad es que Ismael está jodido, lleva sin poder entrenar desde entonces, y David que no sabemos por qué se le produjo un pinzamiento del nervio ciático en la zona lumbar. Estas cosas pasan cuando compites, a veces no tienes fortunas y recoges estos premios. Con lo corto de la plantilla, nos pasa factura y tendremos que resolverlo. Vamos a convocar a Pekes porque tengo que sacar a 18».

Volviendo al Real Jaén, el Linares Deportivo apuesta por esa intensidad de la que tanto hablan este año, robarle la pelota al Jaén y evitar las faltas cerca del área, para evitar que los blancos se sientan cómodos y aparezcan los nervios.

«Hay jugadores y creo que todos coincidimos, que el problema del Real Jaén es que el día que se enfrentan a ti estén enchufados en su totalidad, que despierten. Cuando se configuró su plantilla, el objetivo era muy diferente, era para competir en escalones superiores de la categoría. La calidad que tienen de medio campo en adelante nos preocupa muchísimo. Los Santi Villa, los Sergio Molina, Rafa Mella, Vitu, Fede, Orbegozo, tienen un potencial terrible. Están viviendo un momento difícil y es complicadísimo, pero esa calidad de forma acentuada a balón parado con los lanzamientos son detalles que tenemos que manejar muy bien el domingo porque ahí son capaces de ganarle un partido a cualquiera».

Sobre el disgusto de la afición capitalina con Tejada por los malos resultados, añade que «críticas recibe uno todos los días y entiendo que son agradables porque como profesionales, nosotros tratamos de dar lo mejor que tenemos y normalmente recibimos palos de todo tipo. Lo único que puedo manifestar es mi máxima comprensión hacia él, conozco desde hace muchísimo tiempo a Ramón y nos hemos enfrentado muchas veces. Hay que comprender en qué contexto ocurre todo».