Tarde azulilla y caída blanca

El azul fue el color predominante en el derbi de vuelta entre el Linares Deportivo y el Real Jaén, un choque del que salen reforzados los hombres de Miguel Rivera y muy tocados los de Ramón Tejada. Por segunda vez esta temporada, el conjunto blanco se mete en la zona caliente, ya están en play-out por la permanencia con 23 puntos y son el único equipo de todo el grupo que no sabe aún lo que es ganar fuera de casa.

MARCADOR 3 LINARES Lopito, Joselu, Higinio, Rosales, Gonzalo, Cuerva (Gámiz, min. 87), Rodri, Corpas, Ian González (Vega, min. 80), Mario Martos y Casi (Pekes, min. 93).

1 REAL JAÉN Felipe Ramos, Rafa Mella, Nando, Carmona, Cifuentes, Quesada (Mario Ramón, min. 55), Trujillo (Orbegozo, min. 55), Víctor, Vitu, Molina y Santi Villa. Goles 1-0: Casi, min. 5. 2-0: Casi. 2-1: Orbegozo, min. 70. 3-1: Casi, min. 82. Árbitro juan Manuel Ruiz Aguilera, colegio granadino. Amonestó a los linarenses Higinio y Cuerva. Vieron amarilla los jienenses Santi Villa, Molina, Orbegozo y Mella en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el min. 83. EL DETALLE El Municipal de Linarejos vivió la mejor entrada de la temporada en este derbi. 4.284 espectadores asistieron al partido correspondiente a la jornada 22 de 2ªB.

Una situación muy complicada en lo deportivo, que se agrava con lo institucional, y que supondrá un duro reto en lo que queda de campeonato para Tejada y sus hombres, que deben sacar a flote una nave que está tocada pero no hundida y que tiene calidad futbolística como para remontar el vuelo. Otra cosa es cómo de grande se hará la herida del encuentro de anoche en Linarejos, porque el resultado a favor del Linares se antoja corto viendo la media docena de clarísimas ocasiones que tuvieron los mineros. Felipe Ramos evitó una goleada escandalosa, detuvo un penalti y salvó tres balones que milagrosamente no acabaron en gol. Sumado al 4-1 que sacó en el descuento Nando bajo palos, hacen que dentro de lo malo, el marcador no hiciese la herida más grande.

Linarejos disfrutó, les tocó esta vez a los azulillos ser los vencedores y divertirse con la contundencia con la que su equipo jugó ante el eterno rival. ¿Víctor Curto? Nadie se acordó de él. Casi salió ovacionado como nuevo héroe goleador de los mineros, González dejó un debut prometedor, y luego están los que no fallan nunca, los soberbios Corpas y Joselu por la diestra, Rodri y Cuerva en el centro, una defensa segura que se anticipó a casi todas las jugadas y un Mario Martos con la bombilla encendida.

A merced de los mineros

La primera mitad fue de dominio abrumador y absoluto del Linares. No se recuerda la última vez que se vio a un Real Jaén tan a merced de los mineros. La banda derecha, aunque todos lo sabían, fue un puñal que hurgó una y otra vez en las heridas de un Nando que se veía superado por los continuos dos contra uno de Corpas y Joselu, y hasta tres si se sumaban Mario o Rodri.

Decía Rivera que había fabricado movimientos nuevos para aprovechar los centímetros del debutante en punta Ian González, durante los primeros compases se le vieron buenos movimientos, balones largos buscando la segunda jugada, pero Ian es algo más que un 'tanque grandullón'. A los 5 minutos se giró en el área con un movimiento de calidad y la puso en el segundo palo, donde Casi fusiló el 1-0.

Empezaba la fiesta de los mineros. David Cuerva desde lejos mandó un zapatazo fuera. Rodri se anticipaba a todas en el medio campo, le daba el pase a Casi, carrerón de 30 metros sorteando las dos líneas de jugadores blancos en un derroche de potencia y Felipe Ramos en el mano a mano le sacaba el balón de los pies al delantero linarense. Sería la primera de varias acciones salvadoras del meta blanco.

Joselu y Corpas fueron la pesadilla del Real Jaén volcando el ataque azulillo por la derecha

Se cumplía el cuarto de hora cuando volvió a dar un zarpazo el Linares por la derecha, Joselu con todo el tiempo del mundo delante de Nando, mete el centro al segundo palo donde Cifuentes y Casi luchan por la pelota desde el suelo, empujando en última instancia el delantero del Linares para subir el 2-0.

El Real Jaén estaba noqueado, no llegaba con peligro y se limitaba a balones largos a Vitu. El delantero blanco intentó en un disparo lejano que se fue lejos de los tres palos que su equipo despertase. También Rafa Mella, tras un saque de esquina despejado por Lopito, desde 30 metros mandó su potente disparo fuera. Fue todo lo peligroso que hicieron los hombres de Tejada en estos compases.

El que se gustaba era el Linares. Corpas con sombreritos y Joselu apurando la línea de fondo y obligando a Felipe Ramos a meter el pie en el primer palo para evitar el 3-0. El encuentro estaba siendo de guante blanco, quizá por eso el colegiado perdonó la expulsión a Santi Villa cuando le hizo una entrada con los tacos por delante a la altura del muslo de Joselu. No hubo más tarjetas en la primera mitad.

De nuevo por la derecha, jugadón de paredes entre Corpas y Joselu, le llegó el balón a Martos en la media luna y metía un latigazo que Felipe Ramos tocó lo justo para que la bola se estrellase en el palo y no fuese gol. Se botó el córner y Gonzalo en la frontal y de bolea puso el balón en la escuadra, donde Felipe volvió a aparecer como salvador.

Felipe detuvo un penalti a Rosales cuando iba el marcador 2-1 y mejor jugaban los blancos

Antes del descanso Ramón Tejada apostó por dejar defensa de tres y subir a Nando para crear superioridad en el medio. Funcionó durante algunos minutos, pero los azulillos seguían controlando la medular y rompiendo las contras que tenían a Vitu como protagonista. En la última acción destacable, Santi Molina de libre directo mandó su disparo a las nubes y los equipos enfilaron el túnel de vestuarios.

En la segunda parte salió el Jaén más ordenado. Tejada dio entrada a Mario Ramón y Orbegozo, adelantando la posición de Cifuentes al medio campo. Se empezó viendo otro Jaén, más intenso, llegando con más efectivos en ataque. Víctor Andrés, el mejor de los suyos en el encuentro, canalizaba el juego con soltura desde atrás y encontraba las soluciones que en la primera mitad no habían llegado.

Santi Villa rompió el hielo con un disparo cruzado en el vértice izquierdo del área grande que se marchó fuera. Eran los mejores minutos de un Jaén más entonado y encontraron el premio en el primer disparo entre los tres palos de los visitantes. Falta lateral botada por Santi Villa y portentoso salto de Orbegozo para poner con un magistral cabezazo el balón en la escuadra de Lopito y subir el 2-1 en el minuto 70.

El partido estaba vivo, y especialmente gracias a la actuación de Felipe Ramos, que cuatro minutos después volvió a ser salvador. Casi era trabado en el área por Rafa Mella, penalti, lo lanzaba Rosales centrado, a la derecha de Felipe que adivinó la trayectoria y evitó el tercero de los mineros.

La acción hizo crecer los ánimos del Jaén, que cada vez ganaba más terreno y ponía nerviosa a la afición local. Eran los últimos diez minutos, Rivera quitó a Ian, aplaudido por Linarejos en su debut, metió a Vega para contener, y en la acción siguiente una contra letal con un rapidísimo Mario Martos ante Carmona, facilitó el pase de la muerta a Casi para que el ariete azulillo empujase desde el suelo el 3-1 y firmase su hat-trick particular.

Instantes después el Real Jaén se quedó con un hombre menos al ver Rafa Mella la segunda amarilla. La falta en la frontal la mandó Martos por encima del larguero. Linarejos disfrutaba del contundente triunfo de su equipo coreando los últimos pases. Pudo llegar el cuarto en una contra de tres contra uno, Casi por la izquierda para Gámiz en el centro, que se la cedía a Corpas y su disparo lo sacó bajo palos Nando.

Linarejos se puso en pie en el descuento para ovacionar a Casi, que dejó su puesto a Pekes. Había sido una tarde redonda para los de casa, que sumaron tres puntos importantes ante un rival directo. El Jaén debe despertar de la pesadilla antes de que sea demasiado tarde.