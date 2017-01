«Fue un derbi espectacular, nunca había vivido algo así y me encantó»

Cuando llegó al Linares, su apodo futbolístico levantó todo tipo de chistes fáciles, más por tratarse de un delantero y en el arranque de liga tenía buenas ocasiones y el gol casi entraba, pero sólo casi. Así fueron las primeras 11 jornadas, con el casillero a cero. Fue en la jornada 12 y en otro derbi, contra el Mancha Real en La Juventud, cuando José Ruiz Cutillas, al que de niño llamaban Casi por la gorra que lucía de Iker Casillas en sus inicios como portero, despertó su instinto goleador y comenzó una racha que le ha llevado a hacer otros 9 goles más en las 11 jornadas siguientes.

Contra el Jaén 'despertó', se le vio más rápido, llegando a todos los remates, leyendo a la perfección los tiempos de los compañeros, y se llevó un hat-trick con balón de recuerdo al convertirse en el héroe del derbi para los azulillos. En pie se puso Linarejos para corear su nombre cuando fue cambiado en el descuento.

El lunes, pasado el subidón y aparcados los nervios, el delantero valoraba como clave para el triunfo ante los blancos «que salimos muy intensos, con una mentalidad distinta a la de Marbella, la gente que vino a vernos allí no se fue contenta y es verdad que no estuvimos bien. Pero contra el Jaén no era un partido más, era una final y si perdíamos le íbamos a hacer mucho daño a nuestra gente, hay una gran rivalidad entre estas aficiones. Salimos a vida o muerte, con esas ganas de ir a por todas y creo que el equipo estuvo perfecto en todas sus líneas en la primera parte. Tuvimos el control y dinamismo, lo que trabajamos durante la semana salió bien y nos garantiza ir el sábado a Sanlúcar con el mejor ánimo».

Primer derbi

Es el primer derbi en Linarejos que vive Casi y se vio sorprendido «cuando estábamos en el calentamiento y vi a cuatro mil personas animando, sabía que se iba a liar y tendríamos el ambiente de ese estadio que aprieta, siempre exigente, pero que no hemos visto en otros partidos. Estaba todo el mundo con el equipo, fue un derbi espectacular, nunca había vivido algo así y me encanto. Además me fui muy satisfecho con mi actuación».

Casi se entendió a la perfección con el debutante en casa Ian González, ambos protagonistas en los dos primeros goles. Tuvo que asumir el papel de goleador cuando el equipo más lo necesitaba, en un derbi importante para la permanencia y tras la salida del pichichi azulillo, Víctor Curto.

«Víctor ha hecho un gran trabajo y sus goles nos dieron la victoria en muchos partidos, claro que le vamos a echar de menos. Se ha ido al Murcia porque tuvo una oferta irrechazable para alguien de 35 años. Yo soy murciano, le doy las gracias por lo que hizo en el Linares y le deseo lo mejor. Aunque me tocó a mí marcarle al Jaén tres goles, otro día podría ser Ian, es un espléndido jugador e hizo un partidazo. Ya el miércoles jugamos en Socuéllamos juntos pero es un campo complicado. Por arriba se queda con muchos balones, se gira bien, entrenando le había observado y supe que cuando cogió ese balón yo debía ir a muerte al segundo palo. Entré con la garra que siempre tengo. Me digo: Tengo que llegar ahí. Y el premio del 1-0 me lo dio él».

Casi prometió en la tertulia de COPE que se marcaba una cifra de goles ambiciosa cuando más criticado era por la afición minera tras las primeras diez jornadas de liga sin estrenarse. «Dije que de 10 a 14 goles, una cifra muy buena para un delantero, pero lo dije en broma, porque lo mismo me quedo en 9 que acabo con 17 goles. Si consigo 14, pues mejor para mí, para el equipo y para la afición, yo voy a seguir trabajando cada día igual que hasta hoy y más goles llegarán».