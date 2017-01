Alberto Lasarte: «Debemos ser el mejor club de la provincia por estructura»

Satisfacción, esa fue la palabra utilizada por Alberto Lasarte para definir sus sensaciones tras el derbi. Fue el invitado a la tertulia de Cope en la cafetería-restaurante de El Corte Inglés y habló del derbi, de mercado invernal, de actualidad y de futuro. Un futuro, el suyo, que puede estar lejos de Linares la próxima temporada si no llega a un acuerdo con la directiva, pues avanzó que se sentarán para aclarar algunos puntos de su contrato.

Todo vino por unas declaraciones en un medio de la capital y explicó: «Me preguntaron si me veía como entrenador del Jaén y yo les dije que entreno al juvenil del Linares, soy entrenador y no descarto volver a un banquillo como estaba antes de venir a este club. Hay una serie de cuestiones que salieron en la asamblea de socios con el cambio de directiva y debemos aclarar las posturas. Ni tengo un supercontrato, ni estoy blindado, ni cuando me vaya se va a arruinar el club. Somos personas mesuradas y preparadas, nos sentaremos a hablar y el día que me vaya del Linares no seré titular de ningún periódico. Dejaré más amigos que cuando vine».

A día de hoy sigue siendo director deportivo del Linares y asegura: «Mi atención ahora está en el mercado de fichajes, hay que estar con los ojos bien abiertos porque después del 1 de febrero ya no hay soluciones de mercado».

Respecto a altas y bajas, ayer hubo movimientos en torno a Fermín y Lasarte comentó: «Se rescindirá su cesión con el Granada, vino a ser un comodín para Higinio, jugar con ficha del filial y estar con el primer equipo cuando se le necesite, pero ha sido David Salido el que ha convencido al entrenador y la presencia de Fermín no es ya necesaria. A día de hoy, nadie más de los que menos minutos juegan y podrían querer salir, ha pedido irse».

Su éxito, la cantera

Alberto considera que su trabajo para construir la cantera del Linares ha sido un éxito: «El filial está asentado, asomándose a la zona alta y gente como Pekes y David se están consolidando en el primer equipo. El juvenil va camino de subir de categoría a nacional y que haya menos salto a Segunda B, y el cadete autonómico lleva dos victorias seguidas, son los tres equipos más importantes. Con los pequeños se está haciendo una gran labor social y de formación, somos optimistas de cara a completar el proyecto el año que viene».

Y añade: «Debemos ser el mejor club de la provincia por estructura y contar con los mejores canteranos. El día que no se apueste por eso, en vez de Lasarte puede estar aquí cualquier otro. La gente se identifica más con el club si tenemos gente de la provincia. ¿Quién es ahora mismo el sub23 con más proyección de la provincia? Sin dudarlo, Juanfran, y lo acabamos de fichar nosotros. Los chavales de la provincia quieren jugar en el Linares y estamos cumpliendo el tercer año de cantera. Nos falta que el juvenil suba a nacional para jugar contra Sevilla, Betis o Málaga».

Beneplácito

Asegura que Juanfran, recién fichado, ha sido una apuesta personal suya con el beneplácito de Miguel Rivera y que será un jugador importante para el Linares «a medio y largo plazo». «Vino con un golpe mal curado -explica-, pero jugó contra el Socuéllamos y vimos un futbolista todoterreno que estuvo a punto de hacer un gol con su pierna mala. Debemos equilibrar la plantilla con los sub23 de más proyección de la provincia y él viene para adaptarse y ser importante el año que viene. La estabilidad económica de un club la dan los Rodri (Andújar), Lara (Torreperogil) o Pekes (Sabiote)».

Lasarte considera que todos los sub23 del equipo deben ser canteranos o formados en equipos de la comarca «porque te equilibran el presupuesto. No son gente de primera línea como Curto o Gonzalo, pero otros años hemos tenido en la grada a algunos de los mejor pagados». Por ahora el Linares no va a hacer renovaciones pero sí ha trazado la línea de actuación «para hacerlas sin encarecer el presupuesto».