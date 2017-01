Casi ve la visita al colista Sanlúcar «como si fuera otro derbi más»

Ha sido el hombre de la semana. Un hat-trick siempre da para una dulce resaca, pero cuando es en un derbi, es inevitable que todos los medios quieran entrevistarte, los aficionados te piropean, suben fotos tuyas a las redes sociales y no se hable de otra cosa que de la explosión goleadora de Casi.

El delantero murciano no es amigo de los baños de masas, es un joven más bien sencillo, pero sabe que después de algo así es normal que te presten más atención. «Atiendo a todo el que me requiere. También es bonito, porque no pasa todos los días», dice. Sin embargo, desde el miércoles Casi y toda la plantilla del Linares se olvidaron del Real Jaén y piensan en un partido trampa contra el Sanluqueño. Un colista y que hasta la última jornada no sabía lo que era ganar a domicilio este año.

«Tenemos que ir a Sanlúcar como si fuera otro derbi más -dice-, a ganar, a morder. Vienen de ganar 2-4 al Recre, no lo olvidemos, si pensamos que vamos a ganar fácil lo único que va a pasar es que nos van a pintar la cara. Como perdamos dos seguidos ya te entra el miedo, la Segunda B se hace muy larga. Creo que en 45 puntos, ahí está la salvación».

La victoria ante el Jaén con tanta rotundidad han dado de nuevo alas los más optimistas, que verían al Linares metiéndose de lleno en la lucha por los puestos de Copa del Rey como gane el sábado al Sanluqueño y se refuercen bien con la llegada de Rueda y algún atacante más.

En la plantilla no se despistan un momento del objetivo: «Tenemos que pensar en salvarnos y dejarnos de tonterías. La gente es exigente y cuanto más arriba estemos mejor y más contentos, pero los que estamos centro sabemos lo que tenemos. Estando octavos o décimos es la zona en la que cumplimos con los objetivos de nuestra liga, porque hay equipos como el Mérida, Murcia, Lorca, Cartagena o Villanovense con mucho más dinero que nosotros, así que debemos mantener la dinámica de salvarnos. Si quedan luego 7 jornadas, por qué no mirar a la Copa del Rey, cuanto antes nos salvemos, antes miraremos otros objetivos».

No puede garantizar marcar mañana, ni hacer otro hat-trick antes de acabar la liga. Lo que sí tiene muy claro es que acertó cuando fichó por un proyecto humilde como el linarense y supo adaptarse a la posición de extremo izquierdo, ha encontrado minutos y la proyección que necesitaba para explotar. «Desde que jugué aquí con el Villanovense, quise venir a Linares. Viendo a la afición, cómo jugaba el equipo, y que me gusta la ciudad, quería venir y tengo la suerte de estar jugando y sentirme cómodo. A un futbolista que juega y está a gusto, le acaban saliendo las cosas bien», asegura.