Rueda firma hasta final de temporada pero no estará esta tarde en Sanlúcar

José Manuel Rueda se convirtió en la tarde de ayer en nuevo jugador del Linares Deportivo hasta final de temporada. Por fin la afición minera podrá disfrutar de uno de los mejores jugadores que ha dado su cantera y que llegó a debutar en Primera División, de la mano de Guardiola en el Barça.

Pronto cumplirá 29 años, está en un momento bueno de su carrera tras pasar por el Barcelona B, Omonia Nicosia (Primera de Chipre), Xerez, Ponferradina y Atlético Tetuán (Primera de Marruecos). En España ha jugado 95 partidos en Segunda División, centrocampista creativo de corte ofensivo, potente disparo y buen lanzador de faltas.

El tránsfer FIFA no ha podido llegar a tiempo para que juegue hoy a las 17:00 contra el Sanluqueño, debutará en casa la semana que viene. Hubiera venido bien al equipo para cubrir la baja de Cuerva, sancionado por acumulación de tarjetas. Miguel Rivera valora: «Es un futbolista profesional y debe ser extraordinario cuando después de haber estado parado la primera vuelta entrenando con un preparador físico y con la AFE, tras la experiencia de Marruecos que no ha sido positiva, haya venido en un estado de forma más que notable. El primer día que lo vi, le dije al presidente que para adelante, había que ver si tenía problemas físicos y no tenía ninguno».

Debutará contra el Extremadura en Linarejos y poco a poco se puede convertir en uno de los titulares del Linares, calidad le sobra. «Le va a faltar la cohesión grupal en el trabajo colectivo. Como pasó con Curto, ocurre siempre en el mercado de invierno. Fichas a última hora y el primer día no conoces a tus compañeros, hay que ir ubicándolo en ese trabajo colectivo para que conozca el entorno». Rueda será presentado el lunes.

También se anunció que Fermín Ruiz ha causado baja, pero como tenía ficha del filial, su salida no afecta a la configuración de la primera plantilla. El canterano David Salido le ha ganado la partida como favorito para ser el relevo de Higinio y Fermín vuelve a la disciplina del Granada, de donde vino cedido.

Centrándose en el encuentro de hoy ante el Sanluqueño, Rivera cuenta: «Hemos intentado desde el segundo uno pensar que ya se acabó el derbi y meternos muy de lleno en un partido que, aunque veamos al último, ya no es ese último, pues han cambiado de técnico, de jugadores, le gana en casa al Extremadura, le gana fuera al Recre, no olvidemos que por los cambios que ha experimentado ya es un equipo diferente».

El técnico asegura que el de esta tarde en El Palmar será un partido de ponerse el mono de trabajo y ser humildes, respetar al contrario. «Están haciendo últimamente las cosas muy bien, con un entrenador al que admiro como Falete, que en todos los equipos que está saca un rendimiento extraordinario», afirma.

Y añade en su valoración: «No tienen nada que ver con el partido de ida y nos costó sacar la primera victoria. Ahora tienen un portero con más experiencia, lateral derecho Ceballos le han firmado, un mediocampo dinámico, bandas con Víctor Armero, una pierna izquierda extraordinaria y han metido jugadores también en punta».

Además de Cuerva, Rivera tampoco tiene disponible a Ismael, le están haciendo una resonancia porque no ha podido entrenar desde el partido de Copa RFEF.