José Manuel Rueda se enfundó por fin la camiseta del Linares. Vuelve uno de los hijos pródigos del fútbol minero a sus orígenes, el deseado desde el pasado verano cuando se quedó sin equipo. Entonces no hubo acuerdo, pero en el mercado invernal tampoco le ha llegado una oferta de Segunda tras seis meses parado y para Segunda B, qué mejor club que el de tu tierra.

Alberto Lasarte abrió el acto de presentación repasando la trayectoria del centrocampista linarense en el FC Barcelona, Xerez, Ponferradina, Ominia de Chipre y Tetuán de Marruecos. Llega con la vitola de crack. «Para nosotros es un lujo presentar a un jugador que, además de ser de Linares, es una de las estrellas de la categoría. Una auténtica joya que estaba en el mercado y es toda una alegría que esté con nosotros, porque siendo un club humilde de Segunda B, también traemos jugadores buenos que nos van a dar grandes tardes y grandes alegrías», cuenta el director deportivo.

Rueda considera que el interés que ha mantenido por su contratación es motivo de agradecimiento, dado que no es fácil para un club apostar por un jugador que no tiene ritmo de competición. «Agradecido al presidente y a Alberto por la oportunidad. Vuelvo a mi ciudad, a mi club de origen», son sus primeras palabras como azulillo.

Verle en Linarejos era uno de los deseos de la directiva desde el principio de la temporada y también de buena parte de la afición. Algunos bares y locales comerciales de Linares tienen fotografías suyas decorando las paredes. Es un futbolista de los que gusta, de buen manejo de balón, con clase, ofensivo, combinativo, con buen disparo lejano, del que también se espera que aporte goles en la segunda vuelta.

«Vengo con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar, aportar el máximo, hacer algo bonito y volver a tener la ilusión que perdí en estos meses. Desde el primer día la directiva y mis compañeros me hicieron sentir un apoyo muy grande, también muchos aficionados, mi familia, mis amigos que se enteraron que volvía a casa, he estado recibiendo mensajes. Tras seis meses negativos, es gratificante ver este apoyo, sólo me queda responder en el campo y darles buenas tardes de fútbol», añadió Rueda.

No fue buena su etapa en la Primera División marroquí, aunque reconoció que «siempre me ha gustado la idea de ir al extranjero y vivir experiencias nuevas, pero esa etapa no fue muy gratificante. Es agua pasada, ahora estoy en Linares con mi gente, con el club que he vivido desde el principio y quiero vivir una nueva etapa».

Sólo ha firmado hasta el 30 de junio, tiene 29 años, cumplidos precisamente ayer en su presentación, y aún podría volver a la categoría de plata del fútbol español la próxima temporada, aunque reconoció que «lo de volver a Linares es algo que tenía en mente desde hace tiempo. No sabía si ahora, el año siguiente o dentro de dos. Las circunstancias ahora son las que son y con Jesús Medina llevaba mucho tiempo hablando de esta posibilidad. Firmamos hasta final de temporada y luego seguiremos hablando. Ahora quiero vivir el presente, pensar en este fin de semana contra el Extremadura para ir sumando y acabar lo mejor posible la temporada».

Se siente en forma y no teme a la exigencia de un público al que ya conoce. «Cuando llegas de jugar a estos niveles, es normal que te exijan al máximo, si lo hacen es porque lo puedo dar. No he dejado de entrenar, todos los días mañana y tarde con un preparador físico y en Jerez con equipos para no dejarme. Me mantuve en mi peso y lo que me falta es competir, volver a sentir lo que se vive en una semana con competición. Aquí voy a tener la oportunidad de hacer lo que me gusta».

Espera tener el tránsfer para jugar contra el Extremadura y bromea «con la Copa de África están ocupados, espero tenerlo antes del viernes o habrá que ir a Marruecos».