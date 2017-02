Chus Hevia quiere brillar como nunca de azulillo: «Vengo a Linares a jugármela»

Muy sonriente comparecía ante la prensa Alberto Lasarte para presentar a Chus Hevia, el cuarto fichaje invernal de un Linares que ha sabido reforzarse bien y ha gestionado de forma brillante un mes que comenzó con el miedo que generaba la salida del goleador Curto.

31 días después, el Linares ha ingresado una suma importante a las arcas, no se ha salido del presupuesto y, aunque se marcharon también Sergi Guilló lesionado y otros tres futbolistas que no entraban en los planes del técnico como Mario Sánchez, Canillas y Fermín (con ficha del filial), han firmado a dos futbolistas de altísimo nivel como Rueda y Hevia, más un delantero centro contrastado como Ian González y la mejor promesa del fútbol provincial, Juanfran.

«Mi cara de felicidad es porque ya es 1 de febrero», decía el director deportivo, que en la presentación del delantero destacó: «Estamos tremendamente satisfechos de la plantilla que hemos conseguido. Yo llevo tras Hevia desde que supe que abandonaría el Racing de Santander la temporada pasada. Además de hacer muy buenas temporadas en el Marina de Luanco, en el Recre y su mejor campaña en el Cartagena, es muy joven que por su físico engaña porque no parece el típico delantero para jugar de espaldas, pero tiene muchísima calidad, buen manejo de ambas piernas, muy buen disparo a puerta con la izquierda y dará a Miguel Rivera la opción de su polivalencia. Tenemos un jugador de los más importantes de Segunda B y agradezco al presidente que las 72 horas juntos hayan sido frenéticas pero fructíferas».

Hevia devolvía las «gracias al club por la confianza depositada en mí, el interés de estar todos los días llamando. Por eso elegí esta opción y tengo ganas de empezar ya a ayudar al equipo». Venía realizar su primer entrenamiento a las órdenes de Rivera. «Bien el recibimiento, con el míster estuve hablando un ratito y con compañeros que ya conocía de jugar con ellos, me presentaron al resto y se ve un vestuario con muy buen ambiente».

Monteagudo quería otro delantero para el Cartagena, no cuajó Hevia en esta última etapa de albinegro y llega a Linares con la vitola de ser un futbolista que marca diferencias. «La ilusión no la he perdido, la primera vuelta no fue como yo quería y vengo con ganas de reivindicarme y demostrar quién soy. Cuando se crean tantas expectativas es más difícil, pero me gusta esa responsabilidad de ayudar al equipo, sea con goles o sea con juego. A mí me gusta, es algo que me motiva y me ilusiona».

Recordando de su visita a Linarejos en el primer encuentro de la segunda vuelta: «Me sorprendió el ambiente en el campo, cómo la gente arropaba al equipo. Hay sitios en Segunda B donde no se respira ese ambiente y por eso me decanté también por aquí, me gusta». Este domingo podría vivirlo como azulillo, frente al Extremadura.

Ver sin equipo a Hevia en enero no es normal. Comentó que, además de Logroñés, Mérida y Jumilla, el Real Jaén también llamó a su puerta. «De Jaén hubo algún contacto, pero Linares era la mejor opción y la que más me convencía para jugar hasta final de temporada», subrayó.

Sabe que el club minero no puede llegar a la nómina que él acostumbra a percibir en otros equipos, pero no duda en marcarse esta segunda vuelta como un reto personal para relanzar su carrera, pues sólo tiene 26 años.

«Al final lo económico es importante, pero más sentir que de verdad te quieren en un sitio, que van a poner interés de verdad y vas a ser importante en el equipo. Me sorprendió que vinieran a verme Lasarte y el presidente, fue algo raro, a partir de ahí las ideas empezaron a cambiar. También vengo a Linares a jugármela, quedan cuatro meses para hacer una buena segunda vuelta y a ver dónde estoy la temporada que viene», concluyó el nuevo delantero azulillo.

Mario conocía su baja

La llegada de Hevia provocó la salida de Mario Sánchez, a quien ya le comunicó el club tras el partido contra el Socuéllamos que debía buscar un destino. En Copa RFEF fue sustituido tras el descanso y tras la eliminación copera le comentó Rivera que no entraba en los planes del club para la segunda vuelta. Tuvo casi dos semanas para encontrar un nuevo conjunto, pero no lo hizo.

Lasarte lo contó con detalle: «Se le dijo que iba a disfrutar de pocos minutos, que buscase equipo porque íbamos a necesitar su licencia. No sé si será responsabilidad de sus representantes o de la gente que le rodea, pero el martes no tenía destino cuando le dijimos que le daríamos la baja. Hice llamadas, como con Fermín en Maracena, y le encontramos una salida en Tercera donde le ofrecían una cantidad y el Linares compensaba hasta cubrir el mismo sueldo que iba a percibir aquí. Lo desestimó y alcanzamos un acuerdo».

¿Por qué Mario Sánchez fue el elegido? Lasarte volvió a sacar a relucir algo de lo que ya habló hace tiempo Rivera cuando se abrió el mercado, que había jugadores en la plantilla que estaban disgustados porque no tenían muchos minutos y valoraban buscar otro destino. El club esperaba que alguno pidiera la baja, pero cuando esto ocurrió, las condiciones para rescindir su contrato no eran las que el club minero podía asumir.

«La primera idea era que alguien de los que pidió salir, saliera, pero encontraron equipo a ultimísima hora y no estamos dispuestos a que alguien salga pidiendo además la totalidad del contrato. No vamos a decir quiénes son para que tengan las mismas condiciones de cara a sus compañeros, lo que sí estábamos dispuestos era a compensar lo que percibiera en otro equipo. Nos decantamos por Mario porque es la posición que tenemos más cubierta. Joselu es una pieza importante en el lateral derecho, Ismael ha cumplido, tenemos a Rosales y hasta Lara. También entendemos que con 24 años debe jugar y nosotros pusimos todo de nuestra parte ayudándole a encontrar destino», aclaró Lasarte sobre el tema.