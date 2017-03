Derrota azulilla ante un Murica muy efectivo

En directo: Real Murcia - Linares Deportivo 2518253 1

Partidazo en La Condomina. El Linares Deportivo, uno de los mejores equipos a domicilio del grupo, visita el campo de un Real Murcia convulso, que ha hecho una millonaria inversión en el mercado invernal y que no termina de arrancar. Para los pimentoneros, hoy sólo cabe ganar o ganar, es una final, y los hombres de Miguel Rivera quieren usar esta necesidad como un arma de doble filo con la que meter presión a los murcianos.

Cómo estarán los nervios por reengancharse en la cabeza la tabla por La Condomina, que el club cesó a Paco García tras no ver traducida en puntos la enorme inversión en refuerzos. No se cumplió lo de «a entrenador nuevo, victoria segur». Perdieron para más inri la semana pasada en San Fernando ante uno de los modestos del grupo, con el nuevo técnico viendo el encuentro en la grada. Se ha anunciado estos días que Vicente Mir se podrá sentar en el banquillo ante el Linares, pues el club ha liquidado a García tras llegar a un acuerdo con el presidente, Raúl Moro.

Lo que tienen muy claro los mineros es que no quieren volver a conceder faltas absurdas ni acciones a balón parado defendidas de forma blanda, como la que les costó los tres puntos ante el Recre el domingo pasado y que ha sido imposible que se la quitasen de la cabeza con el paso de los días.

Para el Linares también comienza la cuenta atrás contra los murcianos, pero en contra de la presión que van a tener los locales para ganar, los azulillos consideran que ellos deben afrontar el choque «tomándonoslo como un partido más, todavía quedan diez jornadas y estamos cerca de conseguir el objetivo. Nos medimos a un gran equipo y a todos los jugadores nos gusta vivirlo en estos escenarios, este tipo de partidos son para competirlos, pero sobre todo para ganarlos. Cuando ganas en un estadio como ese, te sientes muy bien, y a un equipo con tanta historia como el Real Murcia. Tenemos muchas ganas de que llegue», explica Mario Martos.

No está Curto, y aunque haya una gran plantilla en el Murcia, sus antiguos compañeros que le conocen bien, se alegran de no tener que enfrentarse a ese altísimo porcentaje de acierto rematador del catalán. «Para nosotros mucho mejor porque ya sabemos cómo se desenvuelve dentro del área. Cada balón que pilla es prácticamente gol. La calidad que tiene la sabe todo Linares, por suerte para nosotros no juega pero es un futbolista de los que te gusta enfrentarte a ellos para que el partido sea mejor. En este caso, nos hace un favor», finaliza Martos.

Quinta amarilla

Ni se borró, ni había una 'cláusula del miedo' tras el traspaso de Curto al Linares. Víctor vio su quinta amarilla por simular penalti, o eso interpretó el colegiado, en una acción donde el exazulillos fue agarrado por la camiseta y cayó en el área. El catalán no esperaba no estar presente ante su exequipo, conoce perfectamente a la línea zaguera de Joselu, Rosales, Gonzalo e Higinio (que volverá hoy al once), y se veía con confianza para marcar.

El choque es a las 17:00 y el Linares intentará jugar con los nervios de un Murcia, cuyo presidente ha puesto encima de la mesa medio millón de euros para ascender, esperanzado en recibir los 7 millones de euros en Segunda División que garantizarían la solvencia económica de un histórico que, de lo contrario, tendrá serios problemas la próxima temporada.