Rivera acusa a Lasarte de haber buscado su cese desde el principio

Se marcha Miguel Rivera. Hoy se despide de la plantilla y lo hace en medio de unas polémicas declaraciones en Canal Sur tras serle comunicada la destitución. Ayer Alberto Lasarte dirigió el primer entrenamiento con la primera plantilla y precisamente sobre su figura descargó el técnico malagueño los motivos de su cese.

«La noticia no me sorprendió, -aseguró- esto lleva amasado mucho tiempo. Acepto el proyecto porque me hablan de profesionalizar el club y quieren una persona que conozca la categoría para gestionarlo. Al principio fue magnífico, pero dentro del club hay personas (Lasarte) que si quieres ser entrenador, eres el entrenador desde el principio y no el director deportivo. Los que intentamos ser profesionales estamos al margen y parece más bonito estar todo el día empuercando».

Miguel Rivera no se mordió la lengua tampoco esta vez y mantiene que se le ha echado «desde el principio toda la mierda del mundo, absolutamente toda y muchísima mentira. En el vestuario tengo jugadores que me han dicho que les han llamado para esto o que les han dicho esto otro. Yo no voy a estar en el bar echando mierda, no voy a estar con un amigo que vaya escribiendo todos los días mierda contra el equipo, ni reuniéndome con los directivos y contaminando».

Consideró que su destitución viene preparándose «desde el primer día. Estoy de acuerdo con que mis últimas declaraciones han hecho daño, llevaba mucho tiempo aguantando. Que alguien pregunte dónde comió el equipo y cómo comió el domingo. Algunas personas no pudimos comer antes de un partido de fútbol, pero eso no se puede decir, y estoy cansado que toda la mierda se vuelque sobre Miguel Rivera».

Ya existió un conato de salida de Rivera por su propia voluntad «en un par de ocasiones». «Al que insultan, le dicen que se vayan y le rallan el coche es al mismo. Me he cansado de gente que se da golpes en el pecho. Se aprovecharon de mí para que esto empezase a andar. No tuve dudas en venir, pero tardé 5 minutos en darme cuenta de lo que hay dentro. Yo siempre he intentado decir lo que hay que hacer, hablé con el presidente de los problemas que no quería y me dice que vamos a hacer las cosas, bien yo dije 'vamos a seguir' pero aquí podemos vender la burra como queramos, luego la realidad es la realidad».

2 autobuses a Córdoba

Asegura que no tenía problemas con ningún jugador y en torno a los motivos deportivos por la mala segunda vuelta del equipo, recuerda que «siempre hemos estado por encima del objetivo. Aunque se haya vendido como un fracaso. A la afición pido que apoyen incondicionalmente sin mirar a las personas y que se vuelquen con el proyecto, si el problema era Miguel Rivera, ya no estoy».

Mientras, Lasarte dirigía su primera sesión con el objetivo de «volver a sacar lo mejor de cada jugador y volver a ver a ese Linares dominador de los partidos. Hay que destensionar el ambiente, espero que estemos todos remando juntos y vamos con la máxima ilusión a Córdoba». Jesús Medina visitó a la plantilla para transmitir tranquilidad.

La Federación de Peñas ha llenado un autobús y va camino de completar el segundo. 8 euros cuesta la plaza, saliendo a las 8:00 de la mañana y regresando a las 20:00 de la tarde. El choque es a las 12:00 y el precio de la entrada en El Arcángel es de 10 euros para los linarenses.