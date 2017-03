Ian González vuelve al grupo para viajar a Córdoba el domingo

La enfermería del Linares parecía que la semana pasada se quedaría vacía, pero a última hora, antes de viajar a Murcia, entró de nuevo en ella el delantero Ian González. Unas ligeras molestias en la inserción del abductor y la zona del pubis le dejaron en tierra y ha estado trabajando al margen del grupo durante los primeros días de esta semana, tan movida por otro lado.

Hoy por fin entrará con el resto de sus compañeros, viendo que las molestias han ido remitiendo con el paso de los días y que él es el primero que quiere estar para ayudar a sus compañeros en Córdoba, un partido donde un jugador de su talla y poderío le puede venir muy bien al Linares ante los jóvenes verdiblancos.

Así que Alberto Lasarte podría tener a todos los jugadores disponibles en su debut con la primera plantilla del Linares Deportivo. Desde el vestuario se ha mandado un mensaje de unidad, de fortaleza, porque la salida de un entrenador siempre es sinónimo de que algo anda mal o muy mal, todos son conscientes de la necesidad de volver a recuperar las buenas sensaciones Rivera se despidió ayer de la plantilla. Alberto Lasarte no ha entrado a valorar las polémicas acusaciones que hizo el técnico tras su cese. El también director deportivo azulillo ya está curtido de escuchar ese tipo de ataques contra su persona. Jesús Medina y toda la junta directiva confían en Lasarte, la calidad de la plantilla y la veteranía de muchos de sus miembros, para que la salida de Rivera no haya sido en vano. No es algo de una sola persona, es una misión como equipo y como club, así lo ven en el vestuario y en la sede de la calle Pintor Sorolla.

No hay tiempo para pruebas. La principal duda de la afición es si Lasarte revolucionará el once inicial y el sistema de juego minero, o apuesta por una línea de continuidad en base a lo que sí se venía haciendo bien y a los jugadores que más minutos vienen disputando por partido. El domingo saldrán de dudas.