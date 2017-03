Los presidentes toman la palabra

Este domingo, a las 18:00 horas, Linares volverá a vivir una nueva fiesta del fútbol provincial e IDEAL ha hablado con los máximos responsables de los dos clubes protagonistas. Juan de Dios Hermoso, presidente del Atlético Mancha Real, no dudó a la hora de catalogar el partido que afrontarán los suyos. «Este es un derbi especial. Acabamos de cambiar de entrenador y todavía estamos en proceso de ir avanzando. Tenemos mucha ilusión de ir a Linares porque somos comprovincianos y nos hace falta a las dos aficiones ver un buen partido en el que reine la deportividad. Eso es lo más importante», aseguró.

«Los puntos que habrá en juego son importantísimos para los dos. Nosotros vamos a intentar conseguir los tres como es natural pero somos conscientes de que ambos equipos los necesitamos. Aunque más nosotros que estamos ahora mismo en descenso», apostilló el presidente de los manchegos por si a alguien se le escapaba la importancia deportiva del choque.

Se prevé que el enfrentamiento sea de alto voltaje, pero no parece eso amedrentar a un cuadro verde que confía en romper su mala racha en el derbi. «Espero un partido intenso pero en el que reine la deportividad. Nosotros vamos a salir con mucha intensidad. Bodipo está transmitiendo mucha ilusión a los jugadores de cara a este partido para ver si nos podemos traer lo tres puntos», explicó.

Sin errores arbitrales

También deseó que al final del partido solo haya que hablar de fútbol y no de terceros condicionantes: «Va a ser importante que el árbitro esté bien y que arbitre bien el partido porque la verdad es que nosotros estamos teniendo mala suerte en este aspecto. No sé si es porque somos la 'cenicienta' de la categoría o porque es muy fácil pitarnos en contra. Lo que hace falta es que el árbitro sea imparcial y tengamos suerte para que no se equivoque, porque llevamos cuatro o cinco partidos en los que podríamos haber puntuado de no ser por los errores arbitrales».

Tiene muy claro Juan de Dios Hermoso cuál sería el resultado ideal de la de la temporada para él. «Lo que hace falta es que nos salvemos los tres equipos de la provincia. Nosotros queremos ganar este próximo partido pero también deseamos que el Linares se quede en la categoría. Creo que el Linares y el Real Jaén le desean lo mismo al Mancha Real y nosotros desde luego que es lo que queremos. A ver si podemos salvarnos los tres equipos y volver a esta todos en la misma categoría la próxima temporada», deseó.

Para intentar con todo a su favor, el club está tratando de movilizar a la máxima afición posible a tierras linarenses. «Esperemos llenar dos autobuses que el Ayuntamiento ha puesto gratuitamente a disposición de la afición. Creo que habrá mucha gente que se desplace con sus coches particulares. Creo que irá bastante gente del pueblo. Hemos pedido un primer paquete de 200 entradas al Linares, pero también somos conscientes de que habrá muchas personas que saquen su entrada allí en la misma taquilla del estadio. Se va a desplazar mucha gente por nuestra parte y también ellos están fomentando que acuda la gente al estadio, por lo que parece que va a estar todo muy animado», afirmó.

Dirigente azulillo

Por su parte, desde Linares quieren que el domingo se viva una fiesta del fútbol, como la visita del vecino Mancha Real merece en su primer año en Segunda B. Los azulillos necesitan la victoria, quieren que Linarejos sea una olla a presión, pero después del domingo también desean que el equipo de Bodipo se salve y volver a reencontrarse el próximo año.

Se prepara un mosaico de cartulinas blancas y azules, desde el canal oficial del club se ha lanzado un vídeo promocional con el lema 'Linarejos juega', hay un 2x1 en entradas, así que la afición no va a fallar.

Jesús Medina considera que «desde la directivas nos hemos volcado con el 2x1 en entradas, queremos que un Linarejos lleno empuje a su equipo porque muchos puntos se consiguen gracias a la afición. Es un derbi, debemos cambiar la mala racha y ahí el esfuerzo debe ser de todos».

Sabe que la afición no va a fallarle al equipo y menos cuando están en horas bajas. «El día que perdimos en Córdoba las redes mostraban a una afición jodida, yo era el primero que lo estaba como ellos, pero desde el lunes ya empecé a verles volcados, así que sé que van a estar a nuestro lado. Los que no suelan venir, que suban al campo y ayuden a animar a los que están siempre, necesitamos esta victoria. A los que siempre han estado desde que empezó la liga, agradecerles su apoyo».

El presidente del Linares ha vivido una semana difícil porque «tras una primera vuelta muy buena, sólo hay que ver los puntos conseguidos que dejaron un balance extraordinario y muy por encima de lo planteado en verano, sabíamos que mantener era línea en la segunda sería muy complicado. Otra cosa es que no esperábamos sumar tan pocos puntos a estas alturas y por ese motivo se cesó a Rivera».

Personalmente ve a su equipo con otra cara, incluso el desplazamiento masivo de seguidores mineros a Córdoba denotaba ilusiones renovadas tras el cambio en el banco. «Creo que ha venido bien, Alberto lleva pocos días, justo una semana, pero los que lo están notando son los jugadores. En Córdoba nos costó entrar, pero la primera parte fue buena, en la segunda y a partir del minuto 60 bajamos y el 2-1 nos hizo mucho daño. Ahora jugamos en casa y creo que podemos conseguir de nuevo una victoria».

Un Mancha Real con presencia minera en sus filas, el delantero Ángel, y que el año pasado ascendió también con influencia linarense. Aunque no habrá comida de convivencia entre las directivas, desde el Linares quieren «tratar a nuestros convecinos de la mejor manera posible. Lo hacemos con todos, pero con los de la provincia un poco mejor si cabe. Además es un club que suele tener a jugadores de Linares. Nos alegra que a la gente de nuestra tierra le salgan las cosas bien, estén donde estén».

El presidente está tranquilo, incluso pase lo que pase en el derbi, mantiene que la permanencia no debe correr peligro. «No hemos bajado del décimo puesto en esta segunda vuelta, lo que queremos es llegar cuanto antes a los 45 puntos. Es lo que queríamos desde el inicio, no pasar apuros como el año pasado, se está consiguiendo. Veo el calendario y creo que puede ser engañoso porque los de abajo todos luchas por salvarse y quizá venga a pelar más el Sanluqueño que el propio Lorca que quizá ya se ve campeón. Los de abajo muerden, es una cuenta atrás».

Una vez que el club llegue a los 45 puntos, será el momento de empezar a pensar en la próxima temporada y decidir cuestiones como las renovaciones o si Lasarte puede ser el entrenador del Linares la próxima temporada, o se marcha al nuevo Real Jaén de Membrado, como rumorea ya la afición capitalina.

«Sé que Lasarte quiere volver a entrenar, pero ahora estamos centrados en lo que queda de temporada. Ojalá Alberto consiga muchísimos resultados positivos estos dos meses porque será bueno para el Linares, pero no nos descentremos del derbi ahora. ¿Sobre los jugadores? Está claro que traer de fuera cuesta más que renovar lo que tienes. Ahora mismo hay probabilidades de que ocurra todo, vamos a pensar sólo en el Mancha Real y luego en Ejido y La Roda».

Porque para Medina ese es el problema que ha tenido el Linares, pensar en castillos en el aire y no en el día a día. «Ya no podemos lamentarnos ni pensar en lo que pudo haber sido, hay que cambiar el chip».