Llega un nuevo derbi provincial envuelto en necesidad y expectación en las gradas

Trascendental derbi jienense el que se disputa a las seis de la tarde en el municipal de Linarejos, seis puntos separan a mineros y manchegos, los primeros inmersos en una crisis de resultados y los segundos metidos de lleno en la zona de descenso.

Aunque sus números no son tan diferentes, los dos victorias más de los linarenses y los mismos empates, donde sí cae la balanza en contra de los verdes es en el baremo de goles en contra, 35 contra 53, y es precisamente esta tarde cuando la premisa en los dos bandos es no encajar un gol.

El Linares quiere mantener la puerta a cero porque ya se ha demostrado que les cuesta remontar, que todo el ánimo con el que saltan a los partidos se viene abajo cuando llega un gol en contra y se convierten en un equipo corriente. En el Mancha Real, mantener la puerta a cero sería empezar a ganar el partido, poner nerviosa a la afición minera y que los hombres de Lasarte se contagien.

Es un partido para disfrutarlo. Dos autocares de seguidores del Mancha Real y coches particulares vienen a Linares, se ha agotado las 200 entradas que mandó el club de forma anticipada. Se espera que la hinchada azulilla no falle a la cita y medio Linarejos, unos 4.000 espectadores, estén animando en la grada.

Higinio es el capitán de los minero y asegura que en el vestuario «estamos viviendo el partido como una final, porque lo es, sabemos que es un rival directo por la salvación y si les ganamos les vamos a meter 9 puntos de diferencia más el golaveraje, que a falta de 7 partidos ya sería dejar atrás a uno de nuestros perseguidores de forma casi definitiva. Hay mucho en juego».

Variación en el once

Alberto Lasarte hizo el entrenamiento de ayer a puerta a abierta, ya estaba todo hablado y todo enseñado para el encuentro de esta tarde, donde habrá movimientos en el once como la entrada de Casi arriba o la de Rueda en el medio campo.

«Evidentemente cada maestrillo tiene su librillo y Lasarte nos aporta sus conocimientos, una manera de ver el fútbol, y la plantilla lo ha recibido bien. Estamos muy contento, muy animados para darle la vuelta a esta mala racha. Vamos a estar ante un partido como el de Castellón o Cáceres, donde lo importante es ganar, no tanto jugar bonito ni rizar el rizo, hay que dejarse de historias, salir a por el partido y que lleguen las 8 de la tarde con 3 puntos más en el casillero del Linares», subraya Higinio.

Han estudiado al Mancha Real, sabe a lo que vienen los hombres de Bodipo y asegura que no será precisamente a encerrarse «porque es un equipo que juega buen fútbol, con han demostrado esta temporada, tienen calidad de medio campo pata arriba, hay que tener cuidado con sus extremos y a Angelillo ya le conocemos. Si están en la situación en la que están es porque han tenido algunos problemas, claro, pero van a salir a pelearnos el partido y será muy difícil».

Por eso la primera intención que tiene el Linares es la de salir al campo «a quitarles la pelota, porque si tú la tienes, ellos sufren. Tampoco podemos cometer errores, que nos hagan daño con su verticalidad, son muy rápidos saliendo desde atrás, tenemos que ser sólidos».

Higinio Vilches sabe que el Linares va a meter el primer gol en el minuto cero, cuando la hinchada haga temblar el césped. «Siempre se ha dicho que cuando Linarejos juega el partido, el equipo lo gana, y ese caso tenemos una de esas oportunidades de hacerlo. Que se demuestre, que necesitamos ese empuje y dar un paso hacia la salvación en el vetusto. Hasta el final vamos a pelearla, ya lo sabíamos cuando empezó la temporada, lo que queremos es sacar ya esos 2 o 3 partidos y que la afición no lo pase tan mal como el año pasado. Lo vamos a conseguir», concluyó el capitán.

Emilio Muñoz

Los derbis provinciales son siempre partidos especiales y si alguien sabe de ellos es Emilio Muñoz, portero del Atlético Mancha Real y uno de los capitanes de un equipo que tratará hoy de poner fin a una racha de diez jornadas consecutivas sin ganar. «La verdad es que ir a jugar a Linares es siempre un partido importante para el Mancha Real y más aún si estamos en Segunda B. Creo que es un partido clave tanto para ellos como para nosotros porque si nosotros les ganamos les metemos en problemas. Nos podríamos a tres puntos de ellos y los equipos de abajo están apretando. Necesitamos cambiar la dinámica que llevamos arrastrando en los últimos partidos», explicó sobre la necesidad que tienen él y sus compañeros de hacer un buen partido que sirva como punto de inflexión.

Para conseguirlo tendrán que dar continuidad a las sensaciones que destiló el cuadro verde ante el Recreativo de Huelva, siempre cuando añadan al buen fútbol eficacia de cara a portería, ya que la ausencia de esta fue la que les privó de obtener los tres puntos ante los onubenses. Pese a que el problema en aquel partido estuvo en la faceta ofensiva, Emilio confesó que para él es vital cerrar el candado.

«La clave creo que va a estar en mantener la portería a cero. Seguramente sea un partido tenso, en el que quizás no haya muchas ocasiones de gol y sí que es cierto que el marcar el primer gol puede ser fundamental. Nosotros queremos cambiar esa dinámica y ponernos por delante en el marcador para contener un poco más al Linares. Será difícil porque ellos aprietan mucho en su casa, pero nosotros vamos con la intención de llevarnos el partido», explicó el veterano cancerbero de los mancharrealeños.

Buen momento de forma

También explicó Emilio que la plantilla, a pesar de lo difícil de la situación, está yendo a más. «El equipo llega bien aunque es cierto que el pasado domingo nos llevamos un palo porque no merecimos perder. Fue un golpe duro porque el equipo jugó bien, pero anímicamente estamos bien. Aquel partido está olvidado y hay que seguir para adelante, pensar en el partido del Linares e intentar sumar ya de tres en tres para mirar hacia arriba. En ese sentido el equipo es muy positivo», expuso.

«Físicamente el equipo está bien y ha trabajado mucho esta semana. Hemos metido más entrenamientos que anteriormente y estamos con mucha fuerza y muchas ganas de conseguir esa victoria en Linares», adjuntó.

Bajas

Pese a que parece estar por venir un buen momento para los verdes, no se libran estos de las bajas importantes para el derbi. Airam se encuentra tocado en una costilla, aunque parece que si que estará en el once inicial de Bodipo ante los linarenses. Drommel no podrá jugar ya que su pasado azulillo incluye en su traspaso al Mancha Real la 'claúsula del miedo'. Cifu también causará baja por acumulación de tarjetas y su ausencia es sensible, ya que fue uno de los mejores ante ele Recreativo.

«Cifu es un jugador importante para nosotros. Desde que llegó está jugando todos los partidos y es un futbolista que tiene mucha experiencia en otras categorías. La verdad es que siempre nos aporta mucho», reconoció el portero.

También se deshizo en elogios hacia una afición que acudirá mañana en masa a Linarejos: «La afición, no ya solo en este partido sino durante toda la temporada, se está portando de maravilla con nosotros. Solamente tengo palabras de agradecimiento para la afición porque siempre nos apoyan y están con nosotros. Mucha gente se va a desplazar a Linares y el equipo tiene unas ganas increíbles de conseguir una victoria y de cambiar esa dinámica negativa. Queremos ofrecerle esa victoria a la afición porque se está portando con nosotros genial y sería importante para nosotros ofrecerle esta victoria».

Para acabar, mostró el capitán plena confianza en su nuevo míster: «Bodipo tiene muchas cualidades. Ha estado jugando a nivel profesional muchos años y lo que intenta es inculcarnos esos saberes que él ha adquirido con muchos entrenadores en la Primera División. La dinámica de los entrenamientos es diferente a la que teníamos antes y esperemos que con su experiencia el equipo vaya mejorando también».