Casi: «Sobra ansiedad, no estamos tan necesitados como algunos dicen»

Fue uno de los destacados del derbi. Ocupó casi toda la banda izquierda, ayudó a Higino, recuperó balones, desahogó en el medio campo, la hinchada reclamó dos penaltis sobre él y acabó de delantero centro marcando el 1-1 final.

José Ruiz 'Casi' valora del encuentro. «Dejamos claro que íbamos a por todas, era una final para nosotros y para ellos, pero se nos quedó el sabor agridulce porque, aunque tuvimos 90 minutos controlado el partido y no sufrimos en ningún momento. Era un partido para ganarlo y darle una alegría a la afición, cierto, pero hay que dar por bueno el punto porque ahora el Mancha Real debe ganar 3 y nosotros perder 3 para que nos pillen, más golaveraje. Aunque a veces demos mala imagen, todos estamos a muerte con el equipo y con la ciudad». Para el delantero, el problema en el Linares es que «nos está faltando tranquilidad, sobra ansiedad y olvidamos que hay diez equipos peores que nosotros, no estamos tan necesitados como algunos dicen. Creo que con 5 ó 6 puntos más estará hecho porque la permanencia rondará los 42. Los de arriba no van a dejar escapar puntos contra los de abajo, hay que tener tranquilidad y no vivir un drama. Estamos a 6 puntos del descenso y a 6 también del corte por arriba».

Dos caídas sufrió Casi en el área, dos veces se reclamó penalti y el colegiado no lo vio así. «Con Borja me llevo muy bien, tenemos amigos en común. La primera caída es un forcejeo en el que intento rematar y creo que no era para pitar penalti, pro en la de la segunda parte sí que me da un empujón y me tira hacia delante. Él me dijo que el empujón no era para tanto, pero me impidió rematar y desde fuera los compañeros también lo vieron como penalti, aunque no el árbitro».

La resaca del partido hubiera sido más dulce en el Linares de no haberse anulado el gol a Gonzalo en posición más que dudosa, era el 2-1. «Tengo serias dudas porque creo que Gonzalo está bien posicionado -dijo-, los que nos metemos en fuera de juego somos Chus y yo. Debió ser gol válido, pero estas cosas las ve mejor el linier. Lástima, el 2-1 hubiese significado media permanencia ya».

A todos llamó la atención su suplencia en Córdoba, a él el primero, pero no le da importancia. «No me lo esperaba, tenía muchas ganas ese día, pero ya quedan 7 jornadas y lo importante es animar pensando en los compañeros. En el derbi me sentí cómodo, más liberado, esos se notó en el campo. Me asocié mucho con Chus y Mario y traté de ayudar a Higinio en defensa. Volvimos al entrenamiento obligados a levantar la cabeza, algunos compañeros no pudimos dormir pensando en cómo se nos escapó el partido, lo tuvimos en la mano. Lo bueno es que el fútbol te da otra oportunidad cada domingo, vamos al Ejido a ganar. Cuanto antes nos salvemos, mejor para la afición y para esos compañeros que también merecen jugar más este año», subrayó.

Sobre el choque de este domingo, Casi añadió: «Si empatamos le ganamos el golaveraje, pero vamos a ganar para ponernos con 41 puntos. Luego nos viene La Roda, que será el último pero conozco a su entrenador, me entrenó, sé que van a pelear mientras tengas posibilidades matemáticas y en la ida nos plantaron cara muy bien. Ese día no merecimos ganar, pero tuvimos la suerte que ahora nos está faltando».