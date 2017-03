Martos: «Estoy a gusto, quiero renovar»

Saltó al césped de Linarejos como a la afición le gusta que lo haga un futbolista, con hambre y ganas de demostrar quién manda en el feudo minero. Dejó un encuentro muy completo, disparó una docena de veces desde lejos sin fortuna, defendió, se asoció, ayudó en la creación y acabó tan dolido como el resto de sus compañeros que esperaban sacar un triunfo en el derbi ante el Mancha Real.

Mario Martos está siendo uno de los jugadores importante del Linares este año y en la tertulia de Cope en El Corte Inglés de Linares confesó ante la prensa: «Antes de irme a jugar al extranjero, me reuní con Lasarte para firmar aquí la temporada pasada, pero mi representante me dicho que no lo aceptase, que podía ir a un equipo mayor. Confié en él y el error fue mío porque llego el 25 de agosto, no tenía nada. Ya no sigo con ese representante y me arrepiento de no haber firmado antes en este club. Cierto es que con el Jaén viví un año muy bueno, el del ascenso, pero aquí me siento un pilar importante toda la temporada. Cobramos todos los meses, estoy a gusto y básicamente, sí, quiero renovar».

Sobre la imagen que dio el equipo el pasado domingo, con esa sensación de querer pero no terminar de poder, Mario habló de ansiedad que tienen por darle una alegría «a la afición, al entrenador y a elllos mismos. «Esto hizo -dijo- que nos viniese grande el partido. Con más tranquilidad en los últimos metros se podría haber hecho otro gol. Tenemos que cambiar ya esta dinámica negativa. El lunes lo usamos para recuperar y hablar de los fallos del partido. Antes nos quedaban 8 jornadas y estábamos a 5 puntos del descenso, ahora quedan 7 y estamos a 6 más el golaveraje, algo positivo podemos sacar del empate».

¿Pero qué le falta al Linares? Han cambiado de entrenador, ha cambiado el trabajo diario, también la preparación física y sin embargo es la suerte la que ahora es esquiva porque bien el penalti a Casi no pitado o el gol dudoso anulado a Gonzalo podrían haber dejado una semana balsámica.

Personalmente Mario tiene claro una cosa: «Nos falta empezar el partido con ese pellizco y salir a morir, enganchar a la afición desde el principio para que ya nos arrope todo el partido, pero los contrarios también están necesitados, si el Mancha Real perdía estaba sentenciado. En el vestuario estábamos hundidos, contábamos con los 3 puntos, confiábamos que ya era nuestra hora, nuestro partido, además un compañero hizo un tema sentimental y en el vestuario nos pusieron fotos de nuestras familias en nuestro sitio. Creíamos que era el momento de brindarle esa victoria a la afición».

Las novedades de Lasarte

Alberto Lasarte ha incluido pequeñas variantes en el Linares, como ver a Casi más liberado, jugando en punta en algunos momentos y que Chus Hevia se asocie con Martos y haya dos enganches, los cambios también se hacen antes cuando el equipo necesita un cambio de aires, pero Mario añadió algo más a esta valoración. Contó que lo que intenta Lasarte es recuperar al Linares de la primera vuelta y para ello ha apostado por una línea de continuidad con lo que se estaba haciendo bien.

«Aunque no estemos acertados, está claro que a Miguel Rivera no lo echan por los resultados, fue por otra cosa. Lasarte sabe lo que se hizo bien y quiere apostar por eso. Hemos cambiado muchas cosas, el tipo de entrenamientos, pero él cree que lo mejor es hacer algo parecido a lo que ya hacíamos con Rivera. Físicamente en Córdoba se notó el bajón, pero esta semana llegamos bien al minuto 90. Hay compañeros que tenemos muchos minutos y viene bien un descanso, por ejemplo en mi puesto Gámiz es un jugador espectacular y podría jugar más», sorprende con su afirmación.

También comentó del actual técnico que «Lasarte está plenamente capacitado para entrenarnos, entiende de fútbol y ha sido un cambio importante a nuestro favor. Le veo tranquilo y con muchas ganas porque él sabe que si de aquí a final de temporada hace un buen papel, se pueden enganchar como entrenador en Segunda B».

Y pidió tranquilidad. «Ahora mismo se está cumpliendo el objetivo, si en la última jornada todavía estuviésemos peleando, se podría decir algo, pero con el equipo que tenemos vamos a lograr tarde o temprano los puntos. Como ganemos en El Ejido, sólo por el cambio de dinámica ya le ganas a La Roda en casa».