«Lo importante es saber a qué jugamos, cómo jugamos y que la cabeza acompañe»

Se acaba la semana de entrenamientos, con la sombra del empate ante el Mancha Real aún presente en Linarejos, la marcha de un compañero y un Alberto Lasarte que fue víctima de actos vandálicos. No es el mejor escenario para jugarse tres puntos vitales en El Ejido, pero el técnico intenta que todo fluya con naturalidad.

«Tenemos que quedarnos con lo positivo que se hizo en el derbi y mejorar lo que no nos gustó de ese día. ¿Presión? Estoy intentando que a los futbolistas no les afecte, nos viene bien jugar fuera de casa para desconectar un poco del ambiente y estar un poco más tranquilos», dijo.

Llegados a este momento de la competición y con la mala racha acumulada por los mineros, venga lo que venga en el calendario sólo hay una consigna. «Todos sabemos que necesitamos una victoria que nos dé tranquilidad y es lo que buscamos -subrayó el técnico-. El rival quizá sea lo de menos porque todos se están jugando algo. Este equipo ha demostrado que puede ganar a cualquiera y vamos a Ejido con la máxima ilusión, para demostrar que hemos hecho bien las cosas paran lograrlo».

El entrenador, al analizar al rival del domingo, se expresó así: «El Ejido es lo más parecido a un filial que puedes encontrarte en el grupo. Es un equipo alegre, dinámico, que tiene mucha posesión, hace goles en todos sus partidos. Con lo que tiene ser un filial también, que tienen errores atrás y les cuesta tener continuidad en lo que hacen, aunque tienen algunos jugadores con cierta bisoñez en la categoría. Están en una dinámica muy buena, con buenos resultados y la segunda parte de su segunda vuelta está siendo buenísima y creo que es el equipo de abajo que más en forma está».

Consideró que el Linares ha mejorado el aspecto físico, pero insiste en que el problema no está ahí. «Hemos tratado de ajustar un poco desde la semana del Córdoba, contra el Mancha Real tuvimos más estabilidad, y creo que vamos poco a poco recuperando a la gente. Estamos cansados de dos buenas cargas esta semana, ahora vamos a tratar que lleguen lo mejor posible. Además de lo físico, está la mente que es la que te hace correr, saltar y pasar la pelota. Lo que ya no se haya entrenado es difícil corregirlo, así que lo importante es saber a qué jugamos, cómo jugamos y que la cabeza nos acompañe», recalcó.

Un detalle de que lo físico tampoco anda tan mal es que por primera vez se juntan varios partidos donde no hay nadie en la enfermería. «El estado del césped ayuda a que los jugadores no se lesionen, aunque entrenemos en artificial. También habla bien de trabajo físico que hacemos cuando los jugadores no se lesionan. Estoy contento de tener a los 19 disponibles».

Sobre su continuidad

Se rumorea que lo que los destrozos de esta semana a su vehículo, segunda vez en lo que va de año, podrían ser la gota que haya colmado la paciencia de Alberto y abandone el club en verano. «Se habla mucho esta semana con todo lo que ha pasado. Tuve una charla muy enriquecedora con el presidente y dijimos lo que pensamos de la situación. Lo que me importa es que el Linares se salve. Lo que ha pasado esta semana no es agradable, pero no sería profesional pensar ahora en lo personal y no en que estamos a dos pasitos de lograr el objetivo», aclaró el jienense.

Rueda o Rodri, volver a dar entrada a Rosales, cambiar a un sistema de dos medias puntas, son cuestiones que se pregunta afición y Lasarte mantiene lo que dijo el primer día: «Mientras el equipo no gane va a haber cambios, todos trabajan bien pero por cómo trabajan entre semana me dejo llevar. Si ganas 0-4 lo normal es que mantengas el equipo y si no lo normal es que cambies hasta dar con la tecla. Entre los que están en las mismas condiciones me dejo llevar por las sensaciones que veo entre semana».