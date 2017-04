Chus Hevia: «Vamos a El Ejido a ganar y dar un golpe en la mesa»

A las 19:00 en el Santo Domingo se enfrentan El Ejido y Linares Deportivo, dos equipos con trayectorias opuestas, los almerienses venidos a más en las últimas jornadas con buenos resultados para ir consolidando la permanencia y los mineros en esa dinámica extraña de seguir buscándose sin encontrarse.

Sigue coleando la ocasión desperdiciada de haberla cambiado en el derbi en Linarejos, de eso habla Chus Hevia a pocas horas antes de la visita a Almería. «Hemos preparado lo que el míster quiere a partir de nosotros y a partir del rival, y con buenas sensaciones. El vestuario acabó jodido la semana pasada, era un partido en casa que teníamos que ganar y lo habíamos apostado todo a ello, fue un palo duro. Estamos en una posición más o menos tranquilos y vamos a Ejido a ganar y a dar un golpe en la mesa para venir más liberados».

La consigna esta vez es no cometer ningún error atrás, porque los azulillos los siguen pagando muy caros. «Lo del domingo fue un poco raro el partido porque el Mancha Real nos llegó una vez y nos metieron un gol, luego toda la segunda parte volcados y merecimos los tres puntos, sumamos uno y nos fuimos con malas sensaciones pero estamos ahí y contra El Ejido tenemos otra oportunidad», comentó.

El Ejido quiere volver a reencontrarse con la victoria ante su afición tras una buena racha de resultados a domicilio. Llega con las bajas de los centrocampistas Martín y Fran Oller, los linarenses sin la baja de Ian González para lo que resta de temporada, algo que da aún más protagonismo a Chus Hevia como delantero centro.

«Sólo puedo decir que se despidió el jueves de nosotros, pero es un tema personal, nada más. Cuando estaba él, o sin estar, yo entreno para jugar cada domingo. Ahora estoy de delantero pero hay compañeros que también lo pueden hacer ahí y creo que mi situación no cambia. Siempre he dicho que donde más a gusto me siento es de segundo punta, acabo jugando arriba muchas veces y no pasa nada porque me adapto a lo que sea», apuntó Chus.

El físico está bien

El ariete considera que se verá a un Linares más suelto y no teme la velocidad y frescura de los jugadores almerienses. «Creo que el tema físico tiene que ver con la mala racha que tenemos porque cuando vas ganando siempre puedes dar un poco más y llegas antes al balón que cuando llevas unos cuantos partidos malos, se ve desde fuera que el equipo está peor, pero creo que ahora estamos físicamente bien. Desde que llegó Lasarte estamos trabajando muy bien y no creo que sea ese el problema».

La plantilla minera busca esta ansiada victoria y demostrar al exterior que el cambio de técnico ha sido para mejor. «Sí, hemos notado la diferencia, son dos entrenadores muy diferentes. Creo que Lasarte lo está haciendo bien y que los resultados tienen que llegar. El cambio ha sido muy radical y creo que nos ha venido bien, cada uno tiene su método y ahora con Lasaete estamos a gusto. Esta liga tiene a Lorca y Cartagena destacados, luego estamos para competir con cualquiera, sea Villanovense o Mérida. Aunque acabes el año peleando por algo que no te gustaría, sí que creo que hay muy buen equipo».

Sabiendo que la semana que viene vendrá a Linares una Roda casi de Tercera, lo importante para los azulillos es mostrarse seguros en Almería y no salir derrotados, para ganar la semana que viene un partido clave para la salvación. «A día de hoy casi todos los equipos se juegan mucho y todos los partidos son difíciles. Vamos con la intención de ganar, está claro, pero todo lo que sea puntuar fuera de casa y en un campo difícil es bueno». Aunque ganar les haría despegarse de un perseguidor directo y dejar la permanencia prácticamente sentenciada.

Un microbús de Linares parte hoy hacia El Ejido. Chus insiste en las ganas de la plantilla por darle una alegría a la hinchada. «La afición viene al campo, son 3.000 personas y es una gozada porque te sientes futbolista. Creo que es mejor para nosotros y para nuestro rendimiento. En la clasificación creo que hay muchos equipos peores, tenemos un colchón de 6 puntos, dependemos de nosotros y sólo hay que ganar un par de partidos para estar más tranquilos y acabar bien el año", y añade sobre seguir en el Linares que "no me cierro ninguna puerta, estoy a gusto aquí, la gente me está tratando muy bien y veremos lo que pasa».

Juanfran y Pekes han sido los descartes de Alberto Lasarte para la convocatoria de esta semana. Alberto Lasarte ha anunciado cambios en el once, pero hasta el momento del partido no se conocerán.