Juan Ferrando desembarca en Linares

Alberto Lasarte no ha conseguido en tres partidos clave darle la vuelta a la crisis deportiva que vive el Linares en esta segunda vuelta. Un punto en tres finales por la salvación y, aunque sí han generado más ocasiones de gol, siguen dando síntoma de los mismos males que ya provocaron, en parte, la salida de Miguel Rivera. Algo que ha adelantado acontecimientos, y como este sábado no ganar a La Roda sería un drama, la directiva ha adelantado la contratación del técnico Juan Ferrando Fenoll. Ayer llegó a Linares, hoy será presentado y dirigirá su primera sesión.

Jesús Medina explicó que la llegada del preparador catalán viene marcada porque sigue la dinámica negativa. «Ya teníamos orquestado lo de buscar a alguien de ese perfil tras la salida de Miguel Rivera tras la derrota en Murcia. Queríamos que Alberto estuviera de forma transitoria hasta que encontrásemos ese entrenador que nos gustase, joven y con vistas de futuro, que sea también el entrenador de la temporada que viene. Nos hemos decantado por Juan y deseo que hayamos acertado», explicó.

Si la apuesta por Rivera fue la de traer a un entrenador de los que más experiencia tienen en 2ªB para consolidar al Linares en la categoría, el siguiente dueño del banquillo de Linarejos es justamente lo opuesto, alguien joven y con mucho camino por recorrer, pero formado en las artes del fútbol moderno.

«Miguel y Juan son la antítesis -declaró el presidente-. Tiene un año de experiencia en 2ªB, pero mucha trayectoria internacional y ha trabajado con grandes entrenadores extranjeros. Creo que es importante que tenga 36 años porque le va a venir bien al equipo ese aire fresco. Lo estuvimos sopesando desde la salida de Miguel y ha sido ahora cuando nos decidimos a dar el paso».

Lasarte y su futuro

¿Habría seguido Alberto Lasarte al frente del Linares si llega ser el revulsivo que el club esperaba? «No se ha dado el caso, así que no puedo decir. En tres partidos es difícil evaluar su trabajo, no da tiempo. Teníamos claro que él sería una solución transitoria, que nos ayudase a finalizar esta temporada y preparar ya la próxima. Es un profesional como la copa de un pino, muy capaz para haber salvado al equipo, sólo podemos darle las gracias por haber llevado este tiempo el banquillo y devolverle a su parcela», subrayó.

Han sido tres semanas duras para Alberto Lasarte. No tiene la simpatía de un sector de Linarejos, ni de algunos jugadores, sufrió una agresión (otra) a su vehículo, la dinámica del equipo no cambió y hay quien ve en esta decisión de no darle continuidad en el banquillo el detonante para su salida del club minero y ser entrenador en otro destino, como ya manifestó que era su deseo.

«Nosotros contamos con Alberto- dijo-. Ha hecho una buenísima labor como director deportivo y de cantera. Sus éxitos están ahí y con los jugadores que hemos incorporado bajo su recomendación estamos contentos. No queremos que se vaya ni él nos ha dicho en ningún momento que estén pensando marcharse».

Reunión con la plantilla

Rivera, Lasarte o Ferrando, lo cierto es que la reacción en el equipo no sólo debe estar en el banquillo; son los propios jugadores los que deben hacer autocrítica y levantar la situación, demostrando la calidad que atesoran para que el Linares no acabe sufriendo innecesariamente en una temporada que parecía llevar otros derroteros.

El presidente explicó: «Sí, nos hemos reunido con la plantilla. Son lo suficientemente profesionales para saber que tienen que sacar esto adelante y que tienen nuestra confianza al cien por cien. Yo estoy seguro de que le van a dar la vuelta a la situación. Lo que hablamos entre los jugadores y nosotros, se queda entre nosotros. Lo que se ve desde fuera es que el equipo ha sufrido muchos cambios y hemos visto notables diferencias entre los equipos a los que nos enfrentamos en la primera y la segunda vuelta. Entre medias, perdimos a un goleador de gran calidad pero vinieron otros jugadores muy buenos. Si supiésemos exactamente qué nos estaba pasando, lo habríamos atajado hace 8 partidos. Lo que sabemos seguro es que ya no hay más lugar a error».

Para que Linarejos reciba con el mejor de los ánimos al nuevo técnico, este sábado los abonados podrán llevar a amigos y familiares al fútbol. Tendrán comprar todas las entradas con un 50% del descuento.