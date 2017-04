Empieza la era Juan Ferrando

Empieza una nueva etapa en el Linares Deportivo. Alfonso López Simarro, Antonio Torres, Miguel Rivera y ahora Juan Ferrando, cuarto entrenador del club desde la refundación y una forma igualmente diferente de trabajar. Fue presentado por la mañana y por la tarde comandó su primer entreno. Se siente preparado para iniciar un cambio radical que saque a los azulillos de la dinámica negativa y su discurso es el de un joven optimista, con hambre y ganas de comerse el mundo desde el banquillo minero.

El primer reto está el sábado a las 19:00 ante La Roda, y lo más urgente es trabajar el aspecto mental para que los futbolistas se sientan de nuevo ganadores. «Al final, el aspecto psicológico es muy emocional y muy importante en este deporte porque el fútbol es pasión, es emoción y, como la vida misma, te hace que unas veces te vaya todo rodado y momentos en los que van más complicadas. Todo tiene su final y estoy convencido que este sábado a las 9 de la noche va a empezar una nueva era y va a ser muy ilusionante», comentó Ferrando en su llegada.

No es de sistema fijo

Aseguró que no es de sistema fijo, lo que quiere es que los sus jugadores compitan disfrutando del fútbol, es lo principal y lo más importante: «Los futbolistas quieren jugar al fútbol y eso vamos a intentar, luego hay muchas cosas que te condicionan el partido, pero lo importante es que los jugadores tomen decisiones correctas y esa es mi misión como entrenador, darles consignas para que las tomen. Ojalá hubiera un sistema que nos hiciera ganar todos los partidos, con esa fórmula, sabiendo que con el 4-5-1 se ganan partidos todos lo jugarían».

No quiere comparativas y se arrancó la etiqueta de 'guardiolista' que le llega desde León por el juego de toque y largas posesiones que mostró en la Cultural. «Lo de Guardiola cuando gane Champions, de momento soy Juan Ferrando, entrenador del Linares con mucho orgullo y no soy de una rama ni otra. Obviamente por el aprendizaje que tienes de unas ramas y otras, la propia experiencia, te va haciendo que te modeles a tu propia manera».

Derrocha entusiasmo y quiere contagiárselo al vestuario. «Para mí es un lujo poder venir a trabajar a este club -afirmó-. Se han producido unas circunstancias un poquito difíciles de cara a estos partidos que tenemos, pero la ilusión es máxima, el trabajo y el compromiso va a ser al cien por cien, con lo cual ya estamos trabajando desde por la mañana para que las cosas vayan de la mejor manera posible y podamos hacer este club más grande aún».

También preparador físico

Recordando su trayectoria como preparador físico y entrenador, recordó: «En el último estuve compitiendo con la Cultural y Deportiva Leonesa, trabajando toda la temporada hasta clasificarnos para la Copa del Rey. Anteriormente estuve en Grecia y Moldavia con la grata participación en la Europa League, competir a nivel europeo siempre es grata experiencia para el conocimiento, y también he estado trabajando en el staff técnico de otros clubes internacionales como el Arsenal o Brighton, buenas experiencias que me han servido para mi crecer en el ámbito del fútbol».

Medina, Lasarte y Ferrando son nacidos en 1981 y parece que la sintonía entre lo que buscan los tres ha empezado perfecta de cara al presente y futuro del Linares.

«Se trata de exponer en el club toda esta experiencia y todos los años que he estado participando, especialmente los últimos cuatro de máximo responsable. Como dice Alberto Lasarte, dar un paso más allá en la profesionalización del club para conseguir objetivos importantes en el día a día, ya no hablo de futuros, si no en ir mejorando a diario todos un poco más para ponernos metas un poquito más arriba. Por nuestra cercanía del nacimiento, con el presidente tengo muchas cosas en común, y Alberto es una persona que ve el fútbol de una manera, que conoce el fútbol base, y he tenido conversaciones muy positivas».

Se ha visto todos los partidos del Linares, conoce los defectos y virtudes que ha tenido el equipo a lo largo de la temporada, de la parte interna le han informado a su llegada. «Una persona cuando está en el paro está pendiente de la mayoría de equipos. Al Linares lo seguía de hace tiempo y sé de su evolución por muchas circunstancias, no sólo las futbolísticas, pero estando desde dentro valoras más cosas y sacas más conclusiones que siendo espectador y valorarlas como entrenador. Ahora con conversaciones con Jesús y Alberto ya tengo más conocimientos del funcionamiento interno».

Su primera conclusión es que el Linares no va a pasar apuros en la recta final de la liga: «Estoy convencido de que vamos a sacar los partidos adelante, si tuviera dudas no me embarcaría en el proyecto. Me ha gustado mucho la ilusión que me han transmitido las personas de aquí. No desconfío en nada, creo plenamente y al cien por cien que esto va a salir adelante. Jesús y Alberto me han aportado muchas cosas que me han ayudado».

Firma hasta final de temporada pero el club le ha transmitido que será el técnico del próximo año, pero Juan tiene claro «que los contratos van de domingo a domingo, si ganas tienes 7 días más. Para los proyectos es maravilloso tener un contrato de dos o tres años, pero lo más importante es cada domingo y que los futbolistas crean en una forma de jugar y jueguen con ganas».