Juan Ferrando se estrena a las 19:00 en Linarejos con la obligación de ganar a La Roda

Esta tarde en casa debuta el joven preparador catalán, con los azulillos jugándose vivir un calvario lo que queda de temporada o empezar a resucitar para acabar la liga con buenas sensaciones. Han sido muchos puntos perdidos, muchos goles encajados por despistes, muchos partidos en los que parecía que la dinámica iba a cambiar pero acaban siendo un espejismo.

Rivera parecía hacer dado con la clave en la primera vuelta pero todo se empezó a torcer en la segunda hasta que el equipo ya no era ni la sombra de lo que fue. Con Lasarte hubo cierta reacción en lo ofensivo, los jugadores estaban más sueltos, se hacían más ocasiones de gol, pero los resultados seguían siendo malos. Ahora ha llegado Juan Ferrando, y esta tarde es su primer examen en casa ante su nueva afición.

Pero está claro que los que juegan son los futbolistas y ellos son los que tienen, por calidad y experiencia, la llave que abre la caja de los triunfos de nuevo. Higinio Vilches valoró de la llegada del nuevo técnico. «El cambio está siendo positivo y nosotros lo aceptamos como tal, contentos de que se produzcan siempre que sea para mejorar y eso es lo que se pretende. Nosotros tranquilos y adaptándonos a la nueva situación».

Aseguró que la plantilla se ha contagiado de esa ilusión por hacer algo diferente que propone el catalán y que quizá es lo que necesitan los azulillos para sentir que realmente rompen con la dinámica heredada de los últimos meses de competición que les ha llevado a ganar sólo uno de los últimos diez partidos y perder el enorme colchón de la primera vuelta.

«Creo el que míster puede estar contento porque se ha encontrado con un equipo que es totalmente receptivo a las ideas que él quiere plasmar, y por otro lado la plantilla está muy contenta y muy ilusionada con un entrenador que trae un fútbol más moderno al que estábamos acostumbrados y a partir de ahí la comunión es perfecta y hará que las cosas funcionen», subrayó.

El fútbol moderno

¿Pero qué es esto del fútbol moderno que tanto suena desde el desembarco de Ferrando? El capitán minero explicó: «El fútbol evoluciona y como tal los entrenadores jóvenes vienen más preparados en cuanto a metodología de entrenamiento, en nuevas tecnologías y todas esas cosas ayudan».

Higinio, que tanto fútbol ha visto desde dentro y desde fuera, consideró que el nuevo entrenador del Linares está muy preparado en ese sentido con toda la experiencia que trae acumulada. «A nosotros eso nos va a venir muy bien. Una cosa tiene que ir casada con la otra, evidentemente lo primero que quiere el míster es que ganemos el partido del sábado, que es una final y teneos que sacarla adelante. A partir de ahí, lo que veo son métodos diferentes de trabajo pero el resultado que se busca es el mismo, conseguir los tres puntos y en eso estamos todos muy mentalizados y concienciados de que lo vamos a conseguir».

Sobre el momento de forma en el que llega el Linares a jugarse la salvación, el lateral zurdo aseguró que «lo del tema físico lo achaco siempre a lo mismo. Cuando los resultados son positivos el equipo anda bien y cuando se pierde es porque no ha llegado bien físicamente. Creo que cuando se pierde, la cabeza no funciona y la cabeza le manda a las piernas el mensaje de que no van y eso se resumen en que la situación parece que no has llegado físicamente bien al final del partido. Pero creo que no, que estamos bien, que Pepe está haciendo un trabajo durante el año encomiable y que estamos llegando a estos últimos partidos en un estado envidiable».

No están Gámiz y Mario Martos por sanción, entra Pekes en la convocatoria. ¿Hevia y Casi juntos en punta? No suena descabellado, pero aventurar un once sería descabellado cuando aún no se ha visto sobre el verde del Linarejos la idea que propone Juan Ferrando.